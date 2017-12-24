طعنات سكين تودي بحياة شاب مغربي بإسبانيا

متابعة من خالد ملوك

أقدم قاصر إسباني الجنسية، يبلغ من العمر 17 عاما، على توجيه طعنات قاتلة بواسطة سكين لشاب مغربي في ربيعه الثامن عشر، ببلدية "Vícar" التابعة لمدينة ألميريا بإقليم الأندلس، جنوب إسبانيا.

وحسب ما نقلته صحيفة "لابوث دي ألميريا" الإسبانية فإن الشاب المغربي توفي جراء تعرضه لطعنات على خلفية نقاش حاد تحول إلى عراك عنيف داخل إقامة سكنية بالمنطقة ذاتها، مشيرة إلى أن الشجار وقع بين العديد من الجيران المقيمين بالعمارة نفسها.

مصادر أمنية أكدت، في تصريحات متطابقة للمنبر الإعلامي ذاته، أن أسباب الخلاف غير معروفة إلى حدود الساعة، ومازالت قيد التحقيق من قبل عناصر الحرس المدني، مضيفة أنه "جرى توقيف المتهم الرئيسي الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة".

وتبعا للمصادر ذاتها فإن دوريات أمن حضرت إلى مكان الحادث، مصحوبة بفريق طبي لنقل جثة الضحية، وقامت بتطويق مسرح الجريمة، مؤكدة أنه "من غير المستبعد أن يتم اعتقال أفراد آخرين في الساعات المقبلة، يشتبه في تورطهم في حادثة مقتل الشاب المغربي".

وقامت العناصر الأمنية بتعزيز الأمن بالمنطقة خلال الساعات التي أعقبت عملية الطعن، كوسيلة لاحتواء حلقات جديدة من العنف، لاسيما أن المنطقة عاشت في مناسبات سابقة حالات شجار تطورت إلى صراع دموي.