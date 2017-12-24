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الرئيسية | حوادث | مصرع طالب دهسا يغضب طلبة "جامعة مكناس"

مصرع طالب دهسا يغضب طلبة "جامعة مكناس"

مصرع طالب دهسا يغضب طلبة "جامعة مكناس"
رشيد الكويرتي
الخميس 21 دجنبر 2017 - 18:55

خرج عشرات الطلبة بجامعة المولى إسماعيل، مساء أمس الأربعاء، في مسيرات غاضبة جابت رحاب الكليات؛ وذلك احتجاجا على مصرع طالب في حادثة دهس تعرض لها بمحيط كلية العلوم، صباح اليوم نفسه، بواسطة سيارة مجهولة لاذ سائقها بالفرار.

وحسب مصادر طلابية فإن الضحية فارق الحياة على الفور متأثرا بجروح بليغة أصيب بها على مستوى الرأس، جراء تعرضه لهذا الحادث المروري المميت، موردة أن الضحية، المسمى قيد حياته حميد بلمقدم، تعرض للدهس بينما كان يهم بعبور الشارع المقابل للباب الرئيسي لكلية العلوم، وذلك في طريقه إليها لحضور حصصه الدراسية.

وكان الهالك يتابع تعليمه الجامعي بالسنة الأولى شعبة علوم الحياة والأرض، وينحدر من مدينة تنجداد، الواقعة جنوب شرق المغرب.

وأنجزت عناصر من مصلحة حوادث السير لولاية أمن مكناس محضرا حول الحادثة؛ فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لإخضاعها للتشريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - فيصل الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:23
الكلية تقع داخل الأسوار أمامها ساحة عشوائية. غير منظمة. السيارات تخرج من الأبواب الواقعة في السور الاسماعيلي العظيم. الطلبة يعبرون الطريق جيئة وذهابا السائقون في مكناس اغلبهم متهورين وفير متسامحين ومعصبين ومزروبين يخرجون من السور لا يَرَوْن الطلبة عند العبور الا بعد الخروج من السور العظيم وكذلك الطلبة لا يَرَوْن السيارات. التي تتسابق نحو الباب الضيق. للدخول اليه كانهم داخلون الى الجنة لا وجود للشرطة هناك لأنهم معندهم ميربحو حيت مكاين مخالفات المهم. ارواح الطلبة لا يفكر فيها لا المجلس البلدي العظيم المقدس ولا الشرطة بجميع اسلاكها كل ما لي الامر ان. الكلية العتيدة تجمع أبناء الشعب الحزين الكئيب الفقير ولو اننا امام جامعة الأخوين أو مدارس البعثة الفرنسية لرأينا فيالق. المخازنية والشرطة والمحتسب. والأمن الخاص المهم. الطالب مات الله يرحمو جاء من مدن الفقر ليطلب العلم. فإذا به في الآخرة كاليك سياسة المدينة. والمجلس البلدي والوكالة الحضرية وقوانين التعمير ووزارة التجهيز. تجهيز الاراضي للعمران والضحى وغيرهم من ديناصورات العقار.
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57
2 - Adnane الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:32
الله يرحمو و يصبر أهل ديلو كان المرحوم يتمتع بأخلاق عالية نتمنى من الله تعالى ان يسكنه و جميع المسلمين فسيح جناته ويلحقنا بهم مؤمنين
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56
3 - مريم الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:40
إن لله و إنا إليه راجعون.اللهم ارحمه و الهم ذويه الصبر..يااااا رب
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35
4 - khadija الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:42
كيف لسيارة مجهولة تتجول واضح النهار بمدينة كبيرة كمكناس واين هي الشرطة الا نجد بكل مدارة على الاقل شرطي
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24
5 - amin el halmi الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:43
الله يرحمه
اظن انه اتى من مدينة بعيدة لاتعرف حركة مرور كبيرة لذالك ضن انها مدينته ,,
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-111
6 - مواطنة الخميس 21 دجنبر 2017 - 19:48
اكيد أن هناك من رأى هذه السيارة الملعونة وصاحبها المتهور !!! لأنها كانت تسير بسرعة كما قيل فقط على المسؤولين أن يستجوبوا الحاضرين خصوصاً الطلبة وسوف يتم القبض على المجرم الذي لاذى بالفرار !!! ليس لديه ضمير !!! الروح عزيزة عند الله سوف ينكشف أمره أن شاء الله.
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28
7 - aboukaram الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:17
إلى صاحب التعليق 5 وانت من شارع غاندي او لاجيروند او من الوازيس الهالك الله يرحم من مدينة تنجداد مدينة الجد والعمل هاجر إلى مكناس لمتابعة دراسته ولكنه الحظ لم يساعده والتحق بدار البقاء كفاك سخرية واذكروا امواتكم بخير
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34
8 - DOLIPRANE الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:27
QU'ALLAH RECUEUILLE SON ÂME DANS SA MISÉRICORDE AVEC BEAUCOUP DE COMPASSION POUR SA FAMILLE ET SES AMIS.
IL EST IMPÉRATIF QUE LA POLICE ÉPINGLE CE CHAUFFARD DANS LES BREFS DÉLAIS POUR LE PRÉSENTER À LA JUSTICE.
JE PROPOSE DE PROMULGUER UNE LOI SÉVÈRE À L'ENCONTRE DE CES FUYARDS QUI TUENT LES GENS ET S'ÉCHAPPENT. TOUTE PERSONNE QUI COMMET CE GENRE D'ACTE DOIT ÉCOPER D'UNE LOURDE PEINE D'EMPRISONNEMENT AVEC UN RETRAIT DÉFINITIF DU PERMIS DE CONDUIRE.
CES FUYARDS DOIVENT ÊTRE INTERDIT DE CONDUIRE PENDANT LE RESTANT DE LEURS VIES.
MAIS MALHEUREUSEMENT, NOS PARLEMENTAIRES NE CONFÈRENT AUCUN INTÉRÊT À CE GENRE D'ACCIDENT, EN INCRIMINANT SÉVÈREMENT CES CHAUFFARDS. DE MÊME ON RESTE PARFOIS PERPLEXE DEVANT LA JUSTICE LORSQU'ELLE REND UN JUGEMENT BIZARREMENT CLÉMENT DE TROIS OU QUATRE MOIS SEULEMENT MALGRÉ LA GRAVITÉ DES ACTES COMMIS.
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4
9 - ali الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:49
الله يرحمه. ولاكن ما فائدة الاحتجاج و التجمهر .ناس مبق عندها ميدار .الناس تموت كل يوم بحوادث السير رحمهم الله .اطلبوا له الرحمة من عند الله ومن يعرف عائلته يعزيها في مفقودها .و اعلموا ان الفاعل لن ينجو بفعلته .ولي عند شي شغل يمشي ليه
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-7
10 - سارة الريفي الخميس 21 دجنبر 2017 - 21:09
اولا رحم الله الفقيد وتقبله شهيدا.وجميع اموات المسلمين.التعليق 5 : اتق الله في اخوانك المغاربة.وارتقي بتفكيرك قليلا ارجوك.كمهاجرة في اكبر الدول كثافة سكانية بالمليار وستين مليون نسمة. الصين طبعا .لم اتعرض لحادث في حياتي.الى ان قدره الله علي ودهستني سيارة (خطاف) بقريتي التي لايتعدى فيها السكان 300فرد.
هذا قدري.فكذلك الفقيد قدر الله ففعل.والقاتل باذن الله سيظهر.
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25
11 - ARGAZ الخميس 21 دجنبر 2017 - 21:13
الى amin el halmi اضنك اتيت من مدينة لا تعرف قوانين السير ولا احترام الغير لذلك كنت متهورا وكنت تسير بسرعة كبيرة.
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18
12 - Mohamed ourimi الجمعة 22 دجنبر 2017 - 00:24
الله يرحمك اخويا حميد هادا خو الصديق ديالي هادا واحد الانسان كنعرفو مزيان اش غادي نقول واحد الاخلاق او واحد تواضوع فيه كنتمنى يكونو فيا انا وكونو فجميع الشباب ديال هاد الوقت الله يصبر ميمتو او لواليد ديالو على فراقو و اللهم اجعله من اصحاب الجنة او هادا لي حاسب راسو عايق قتلو او هرب غادي تشد غادي تشد او مرا اخرى الله يرحمك اخويا حميد
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5
13 - جدوا حلا لشارع اسباتا مكناس الجمعة 22 دجنبر 2017 - 11:03
أولا رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه وثانا ومن هذا المنبر اطلب من المسؤولين أن يجدواحلولا سريعة لشارع اسباتا الذي توجد به مدارس ابدائية وسويقة لبيع الخضر وتجد المارة عاجزين عن قطع الطريق بسبب السرعة المفرطة للسيارت والحافلات واالشاحنات ناهيك عن استغلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي ولا أحد يحرك ساكنا وأضع كمثال مدرسة العندليب التي توجد على بعد أمتار من المقاطعة،فلا خيار للتلاميذ ومرافقيهم من أمهات وآباء إما المرور من وسط المقاهي اللواتي يستغلن جميع الممرات واللتي تعتبر ملكا عاما يمكن الراجلين من المرور زيادة على السيارات المركونة أمامهم أو المرور وسط الطريق جنبا إلى جنب مع االسيارت والحافلات والشاحنات اللتي تمر بسرعة مفرطة.نداء من هذا المنبر أن يجد المسؤولون حلولا سريعة وشكرا
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