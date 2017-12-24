مصرع طالب دهسا يغضب طلبة "جامعة مكناس"

رشيد الكويرتي

خرج عشرات الطلبة بجامعة المولى إسماعيل، مساء أمس الأربعاء، في مسيرات غاضبة جابت رحاب الكليات؛ وذلك احتجاجا على مصرع طالب في حادثة دهس تعرض لها بمحيط كلية العلوم، صباح اليوم نفسه، بواسطة سيارة مجهولة لاذ سائقها بالفرار.

وحسب مصادر طلابية فإن الضحية فارق الحياة على الفور متأثرا بجروح بليغة أصيب بها على مستوى الرأس، جراء تعرضه لهذا الحادث المروري المميت، موردة أن الضحية، المسمى قيد حياته حميد بلمقدم، تعرض للدهس بينما كان يهم بعبور الشارع المقابل للباب الرئيسي لكلية العلوم، وذلك في طريقه إليها لحضور حصصه الدراسية.

وكان الهالك يتابع تعليمه الجامعي بالسنة الأولى شعبة علوم الحياة والأرض، وينحدر من مدينة تنجداد، الواقعة جنوب شرق المغرب.

وأنجزت عناصر من مصلحة حوادث السير لولاية أمن مكناس محضرا حول الحادثة؛ فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لإخضاعها للتشريح الطبي.