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كُتّاب وآراء
مصرع طالب دهسا يغضب طلبة "جامعة مكناس"
خرج عشرات الطلبة بجامعة المولى إسماعيل، مساء أمس الأربعاء، في مسيرات غاضبة جابت رحاب الكليات؛ وذلك احتجاجا على مصرع طالب في حادثة دهس تعرض لها بمحيط كلية العلوم، صباح اليوم نفسه، بواسطة سيارة مجهولة لاذ سائقها بالفرار.
وحسب مصادر طلابية فإن الضحية فارق الحياة على الفور متأثرا بجروح بليغة أصيب بها على مستوى الرأس، جراء تعرضه لهذا الحادث المروري المميت، موردة أن الضحية، المسمى قيد حياته حميد بلمقدم، تعرض للدهس بينما كان يهم بعبور الشارع المقابل للباب الرئيسي لكلية العلوم، وذلك في طريقه إليها لحضور حصصه الدراسية.
وكان الهالك يتابع تعليمه الجامعي بالسنة الأولى شعبة علوم الحياة والأرض، وينحدر من مدينة تنجداد، الواقعة جنوب شرق المغرب.
وأنجزت عناصر من مصلحة حوادث السير لولاية أمن مكناس محضرا حول الحادثة؛ فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لإخضاعها للتشريح الطبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
اظن انه اتى من مدينة بعيدة لاتعرف حركة مرور كبيرة لذالك ضن انها مدينته ,,
IL EST IMPÉRATIF QUE LA POLICE ÉPINGLE CE CHAUFFARD DANS LES BREFS DÉLAIS POUR LE PRÉSENTER À LA JUSTICE.
JE PROPOSE DE PROMULGUER UNE LOI SÉVÈRE À L'ENCONTRE DE CES FUYARDS QUI TUENT LES GENS ET S'ÉCHAPPENT. TOUTE PERSONNE QUI COMMET CE GENRE D'ACTE DOIT ÉCOPER D'UNE LOURDE PEINE D'EMPRISONNEMENT AVEC UN RETRAIT DÉFINITIF DU PERMIS DE CONDUIRE.
CES FUYARDS DOIVENT ÊTRE INTERDIT DE CONDUIRE PENDANT LE RESTANT DE LEURS VIES.
MAIS MALHEUREUSEMENT, NOS PARLEMENTAIRES NE CONFÈRENT AUCUN INTÉRÊT À CE GENRE D'ACCIDENT, EN INCRIMINANT SÉVÈREMENT CES CHAUFFARDS. DE MÊME ON RESTE PARFOIS PERPLEXE DEVANT LA JUSTICE LORSQU'ELLE REND UN JUGEMENT BIZARREMENT CLÉMENT DE TROIS OU QUATRE MOIS SEULEMENT MALGRÉ LA GRAVITÉ DES ACTES COMMIS.
هذا قدري.فكذلك الفقيد قدر الله ففعل.والقاتل باذن الله سيظهر.