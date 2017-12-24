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الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة مختصة بسرقة السيارات في ابن احمد

تفكيك عصابة مختصة بسرقة السيارات في ابن احمد

تفكيك عصابة مختصة بسرقة السيارات في ابن احمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 22 دجنبر 2017 - 03:47

أحالت عناصر الشرطة القضائية بمدينة ابن أحمد التابعة للأمن الإقليمي بسطات، الخميس، ستة أشخاص مشتبه فيهم بتكوين عصابة إجرامية مختصة في سرقة السرقات على أنظار الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بسطات، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي جرى تمديدها مرة واحدة، للنظر في التهم المنسوبة إلى كل واحد منهم، في حين جرى تحرير مذكرة بحث وطنية في حق شخصين آخرين لعلاقتهما بالملف.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن ابن أحمد تمكنت من إيقاف أفراد العصابة المشتبه فيهم بسرقة السيارات على مرحلتين، حيث أوقفت في المرحلة الأولى ثلاثة أشخاص بمدينة ابن أحمد بعدما كانوا على متن سيارة مكتراة من مدينة المحمدية، في حين جرى في المرحلة الثانية إيقاف ثلاثة أشخاص آخرين بمدينة الكارة لكونهم قاموا بشراء سيارة مسروقة، مع تحرير مذكرة بحث في حق اثنين آخرين ينحدران من مدينة ابن أحمد أحدهما حديث مغادرة السجن.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن بمفوضية ابن أحمد استنفرت عناصرها ونصبت كمائن في مناطق مختلفة بالمدينة، بعدما توصّلت بشكايات يعرض فيها أصحابها تعرّض سياراتهم ومحتوياتها للسرقة من وسط المدينة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم الذي كان الخيط الذي اهتدت من خلاله العناصر الأمنية إلى باقي أفراد العصابة، واسترجاع معظم السيارات المسروقة باستثناء واحدة لا تزال الأبحاث جارية بشأنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الطالب الباحث الجمعة 22 دجنبر 2017 - 08:30
.. وفي مدينة ازمور بتجزئة المصب وحي السلام .. هناك عصابة للتجسس على الساكنة .. عبر زرع كامرات مراقبة .. وتسجيلات صوتية.. بحيث تقوم برصدتحركات الاسر .. وتسجيل محادثاتهم الشخصية .. وابتزازهم .. وان رفضوا الانصياع نقوم بنشرها والتهكم بها .. تتكون من بضع اعوان السلطة .. وموظفين بوزارة الداخلية ورجال سلطة .. ونقابيين وبعض البلطجية .. الذين يحترفون سرقة الرمال ..
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2 - saood السبت 23 دجنبر 2017 - 01:33
لفهم شي حاجة من التعليق الاول احاول افهمنا الله يرحم والديه كيفاش المقدمين ورجال السلطة والنقابيين والبلطجية زرعوا كامرات في الحي اذن خسروا الفلوس باش يتجسسون على السكان ويتصنتون عليهم ويبتزونهم بتلك التسجيلات اذن موظفي وزارة الداخلية في ازمور هم خارج التغطية وبعيدين عن اعين DST وRGواعين الدرك يقومون بهذا العمل علانية دون رقيب ولا حسيب والله انه امر عجيب وكان ساكنة ازمور تعيش في غفلون وليس بها مناضلين وحقوقيين وصحافيين يا اخي هل انت بكامل وعيك عندما كتبت ذلك التعليق وانا اطالب النيابة العامة بازمور في تح تحقيق فوري في هذه النازلة فاما معاقبة الفعلين واما اعادة تربية اخونا تربية جيدة واعادة ختانه والتخربيق هذا
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