تفكيك عصابة مختصة بسرقة السيارات في ابن احمد

إبراهيم الحافظون من سطات

أحالت عناصر الشرطة القضائية بمدينة ابن أحمد التابعة للأمن الإقليمي بسطات، الخميس، ستة أشخاص مشتبه فيهم بتكوين عصابة إجرامية مختصة في سرقة السرقات على أنظار الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بسطات، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي جرى تمديدها مرة واحدة، للنظر في التهم المنسوبة إلى كل واحد منهم، في حين جرى تحرير مذكرة بحث وطنية في حق شخصين آخرين لعلاقتهما بالملف.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن ابن أحمد تمكنت من إيقاف أفراد العصابة المشتبه فيهم بسرقة السيارات على مرحلتين، حيث أوقفت في المرحلة الأولى ثلاثة أشخاص بمدينة ابن أحمد بعدما كانوا على متن سيارة مكتراة من مدينة المحمدية، في حين جرى في المرحلة الثانية إيقاف ثلاثة أشخاص آخرين بمدينة الكارة لكونهم قاموا بشراء سيارة مسروقة، مع تحرير مذكرة بحث في حق اثنين آخرين ينحدران من مدينة ابن أحمد أحدهما حديث مغادرة السجن.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن بمفوضية ابن أحمد استنفرت عناصرها ونصبت كمائن في مناطق مختلفة بالمدينة، بعدما توصّلت بشكايات يعرض فيها أصحابها تعرّض سياراتهم ومحتوياتها للسرقة من وسط المدينة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم الذي كان الخيط الذي اهتدت من خلاله العناصر الأمنية إلى باقي أفراد العصابة، واسترجاع معظم السيارات المسروقة باستثناء واحدة لا تزال الأبحاث جارية بشأنها.