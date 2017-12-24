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الرئيسية | حوادث | وفاة تاجر في دكانه يستنفر أمن قلعة السراغنة

وفاة تاجر في دكانه يستنفر أمن قلعة السراغنة

وفاة تاجر في دكانه يستنفر أمن قلعة السراغنة
هسبريس من مراكش
الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:35

فتحت المصالح الأمنية بقلعة السراغنة، الخميس، تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لجمع المعطيات والأدلة والقرائن، في محاولة لتحديد جميع ظروف وملابسات وفاة تاجر شاب، عثر على جثته داخل دكانه الموجود بجوار مسجد النخلة 2 بمدينة قلعة السراغنة.

وبمجرد إخبارها بالحادث، انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى الدكان المذكور، ليتأكد لها من خلال التحريات الأولية عدم وجود آثار لجريمة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن جثة الهالك نقلت إلى مستودع الأموات، في انتظار إخضاعها لتشريح طبي، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر نفسها أن الهالك، الذي يدعى قيد حياته عبد الفتاح، من مواليد سنة 1979 بالجماعة القروية المربوح.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mmm الجمعة 22 دجنبر 2017 - 06:38
rétablissont la peine de mort et vous allez voir les résultats des crimes qui baisseront
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