ستيني يضع حدا لحياته بـ"سباتة" في الدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

وضع رجل ستيني، عصر يوم الخميس، حدا لحياته شنقا بحي سباتة بالدار البيضاء.

وحسب مصادر محلية، فإن المواطن، الذي يكتري غرفة بحي "جميلة 5" بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء، عثر عليه منتحرا في سطح منزل بواسطة حبل كهربائي.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الرجل الستيني يتحدر من مدينة أسفي، حيث توجد أسرته؛ غير أنه كان يقيم لوحده بغرفة في منزل يكتريه مجموعة من الأشخاص بالحي المذكور.

واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية بالمنطقة المذكورة، حيث حضرت عناصر الشرطة التابعة لأمن بنمسيك لفتح تحقيق معمق في هذه النازلة.

وفي الوقت الذي لم يتضح معه السبب في إقدام الرجل على الانتحار، رجحت بعض المصادر أن تكون ذائقة مالية دفعته إلى وضع حد لحياته بهذه الطريقة.

وقد جرى نقل جثة الضحية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، إلى مستودع الأموات قصد التشريح.

يذكر أن الدار البيضاء شهدت، في الآونة الأخيرة، حالات عدة للانتحار، إذ لا يكاد يمر شهر دون تسجيل حالة جديدة.