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الرئيسية | حوادث | ستيني يضع حدا لحياته بـ"سباتة" في الدار البيضاء

ستيني يضع حدا لحياته بـ"سباتة" في الدار البيضاء

ستيني يضع حدا لحياته بـ"سباتة" في الدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:40

وضع رجل ستيني، عصر يوم الخميس، حدا لحياته شنقا بحي سباتة بالدار البيضاء.

وحسب مصادر محلية، فإن المواطن، الذي يكتري غرفة بحي "جميلة 5" بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء، عثر عليه منتحرا في سطح منزل بواسطة حبل كهربائي.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الرجل الستيني يتحدر من مدينة أسفي، حيث توجد أسرته؛ غير أنه كان يقيم لوحده بغرفة في منزل يكتريه مجموعة من الأشخاص بالحي المذكور.

واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية بالمنطقة المذكورة، حيث حضرت عناصر الشرطة التابعة لأمن بنمسيك لفتح تحقيق معمق في هذه النازلة.

وفي الوقت الذي لم يتضح معه السبب في إقدام الرجل على الانتحار، رجحت بعض المصادر أن تكون ذائقة مالية دفعته إلى وضع حد لحياته بهذه الطريقة.

وقد جرى نقل جثة الضحية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، إلى مستودع الأموات قصد التشريح.

يذكر أن الدار البيضاء شهدت، في الآونة الأخيرة، حالات عدة للانتحار، إذ لا يكاد يمر شهر دون تسجيل حالة جديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Momo الخميس 21 دجنبر 2017 - 20:53
الدين هو لمتخليش ناس تنتاحر او مال راه كلشي انتاحر بسبب البؤس و الفقر وقلة الشي .... اعلى نسبة انتحار في الدول الإسلامية كاين في مصر تليه السعودية ......الفقر + البؤس + الإكتئاب + المشاكل + القهرة = الإنتحار
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28
2 - علاء الدين الخميس 21 دجنبر 2017 - 21:17
اصبروا ما الدنيا الا ساعة ستمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة اما الانتحار فهو الخسارة والعياذ بالله
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30
3 - kamal الخميس 21 دجنبر 2017 - 21:29
اللهم إرحمه و تقبل توبته و أكرم نزله يا رب العالمين
لحظة يأس عابرة قد تجعل الإنسان يستسلم لأية أفكار تشبه الإنتحار في سلبيتها و وسوداويتها قد تهدم ما بناه في الحياة.

هناك من ينتحر ليموت بكرامة
هناك من ينتحر انتقاما ليحرق قلب من كان سببا في معاناته.
هناك من ينتحر فقط ليسمع ناس صوته لكن بعد فوات الأوان.
هناك من ينتحر ليجعل الآخرين يشعورون ولو مرة واحدة و أخيرة بأنهم يفتقدون شخصا عزيزا.
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23
4 - متأمل الخميس 21 دجنبر 2017 - 22:24
هذا الجسد وهبه الله للإنسان ليتنعم به ويشكر الله على نعمة الوجود ولقد سخر الله كل هذه الحياة للبشر
ليعيش في نعيم لكن بعد الإنسان عن ربه جعله يعيش
حياة تعسة ضنكا همه الدنيا ليس إلا ولذالك تجده يقبل على قتل نفسه ظنا منه أنها حالا أمثلا لكن الحقيقة المرة هي حصوله على سخط من الله وغضبه لأنه أعتدى على شيء ليس له بل هو أمانة في عنقه أعطيت له للحفاظ عليها وليس لضياعها.
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12
5 - لا تعاطف ولا شفقة . الخميس 21 دجنبر 2017 - 23:38
هذا الشخص ذهب الى الله والله لم يستدعيه فماذا سيكون جوابه لله عندما سيساله عن سبب مجيئه اليه بهذه الطريقة البشعة التي يهتز لها عرش الرحمان، هل يظن هذا الانسان وامثاله ان بعد الانتحار راحة ؟ اذن فما دفعه الى الانتحار لا مبرر له على الاطلاق وللمشاكل حلول ولا اتعاطف مع المنتحرين ابدا ولا اشفق عليهم
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6 - عمر الجمعة 22 دجنبر 2017 - 07:59
قال عمر رضي الله عنه لو سقطت بغلة بالعراق لخفت أن أسأل عنها يوم القيامة لماذا لم تعبد لها الطريق. فما بال الأرواح التي تموت في قوارب الموت... و هؤلاء المنتحرين من قلة ذات اليد. والذين يموتون في المستشفيات لعدم وجود الوسائل لإسعافهم..و.و.. كيف ستلقون الله أيها المسؤولون..قال تعالى: "وقفوهم إنهم مسؤولون" ... ملايير تصرف في تكوين مستشارين أميين و لا يحضرون...
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5
7 - باعروب الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:28
لعلها ضائقة مالية هي التي دفعته الى الانتحار وليست الدائقة المالية .
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