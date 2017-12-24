24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:27
|12:32
|15:06
|17:28
|18:48
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان
- شقير يناقش تطور الدولة بين المقاربة الانقسامية والمعالجة الاجتماعية
- محمد طبال .. فنان تشيكلي عصامي يسخر ريشته لفن "تكناويت"
- ألمانيا تنهي سنة 2017 بلا حكومة وسط صعود لليمين المتطرف
- معرض "ذاكرة أكادير" ينعش المحطات التاريخية لـ"مدينة الانبعاث"
المال الأمريكي .. سر انحياز سبع دول إلى قرار ترامب حول القدس (5.00)
المساعدات الأمريكية .. المغرب في المركز 11 من 20 دولة عربية (5.00)
الممرضون يطعنون في مرسوم المعادلة طلباً للأثر الرجعي والأقدمية (5.00)
- ميليشيات البوليساريو تستعد لإشعال فتيل الحرب في حدود الصحراء - (71)
- "ارتفاع صاروخي" لأسعار الدواجن يلهب جيوب المستهلكين بالمغرب - (66)
- برشلونة يحسم "الكلاسيكو" بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني - (53)
- المال الأمريكي .. سر انحياز سبع دول إلى قرار ترامب حول القدس - (41)
- المساعدات الأمريكية .. المغرب في المركز 11 من 20 دولة عربية - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ستيني يضع حدا لحياته بـ"سباتة" في الدار البيضاء
وضع رجل ستيني، عصر يوم الخميس، حدا لحياته شنقا بحي سباتة بالدار البيضاء.
وحسب مصادر محلية، فإن المواطن، الذي يكتري غرفة بحي "جميلة 5" بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء، عثر عليه منتحرا في سطح منزل بواسطة حبل كهربائي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الرجل الستيني يتحدر من مدينة أسفي، حيث توجد أسرته؛ غير أنه كان يقيم لوحده بغرفة في منزل يكتريه مجموعة من الأشخاص بالحي المذكور.
واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية بالمنطقة المذكورة، حيث حضرت عناصر الشرطة التابعة لأمن بنمسيك لفتح تحقيق معمق في هذه النازلة.
وفي الوقت الذي لم يتضح معه السبب في إقدام الرجل على الانتحار، رجحت بعض المصادر أن تكون ذائقة مالية دفعته إلى وضع حد لحياته بهذه الطريقة.
وقد جرى نقل جثة الضحية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، إلى مستودع الأموات قصد التشريح.
يذكر أن الدار البيضاء شهدت، في الآونة الأخيرة، حالات عدة للانتحار، إذ لا يكاد يمر شهر دون تسجيل حالة جديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
لحظة يأس عابرة قد تجعل الإنسان يستسلم لأية أفكار تشبه الإنتحار في سلبيتها و وسوداويتها قد تهدم ما بناه في الحياة.
هناك من ينتحر ليموت بكرامة
هناك من ينتحر انتقاما ليحرق قلب من كان سببا في معاناته.
هناك من ينتحر فقط ليسمع ناس صوته لكن بعد فوات الأوان.
هناك من ينتحر ليجعل الآخرين يشعورون ولو مرة واحدة و أخيرة بأنهم يفتقدون شخصا عزيزا.
ليعيش في نعيم لكن بعد الإنسان عن ربه جعله يعيش
حياة تعسة ضنكا همه الدنيا ليس إلا ولذالك تجده يقبل على قتل نفسه ظنا منه أنها حالا أمثلا لكن الحقيقة المرة هي حصوله على سخط من الله وغضبه لأنه أعتدى على شيء ليس له بل هو أمانة في عنقه أعطيت له للحفاظ عليها وليس لضياعها.