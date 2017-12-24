التحقيق مع متهم بقتل نديمه خلال جلسة خمرية

هسبريس من مراكش

باشرت عناصر من الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الخميس، تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة، مع شاب متورط في قتل نديمه خلال جلسة خمرية بواحة الحسن الثاني بدوار الظلام التابع لتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي؛ وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل إحالتها على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد تمكنت في ظرف وجيز من فك لغز الجريمة التي ارتكبت صباح اليوم نفسه، وأوقفت الفاعل الرئيسي الذي تم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، وهو في بداية عقده الرابع، متزوج وله ثلاث أبناء، عثر على جثته وعليها آثار الضرب والجرح بواحة الحسن الثاني، خلال دورية لعناصر السلطة المحلية بالمنطقة.

وأضافت المصادر نفسها أن نتائج البحث الأولي، الذي باشرته عناصر الشرطة القضائية بعد تفكيك لغز هذه الجريمة، أكدت أن الضحية كان في جلسة خمرية مع الجاني، وأنه ارتكب هذا الفعل الإجرامي بسبب خلافات نشبت بينهما ولاذ بالفرار.