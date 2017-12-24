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كُتّاب وآراء
تفكيك عصابة إجرامية يوقع بـ4 نساء في شفشاون
تمكنت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع عناصر استخباراتية بمدينة شفشاون، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في السرقة الموصوفة من داخل المنازل باستعمال مفاتيح مزورة، بعد توقيف 4 نساء يشكلنها.
وصرح مصدر لهسبريس بأن العملية تمت بناء على إخبارية ومراقبة وترصد لتحركات أفراد العصابة، تفاعلت معها إيجابيا عناصر الشرطة القضائية، وتمكنت من التعرف على هوية المشتبه فيهن اللواتي يشكلن عصابة خطيرة تنشط في جميع أنحاء المدينة.
وأضاف المصدر ذاته، في اتصال بهسبريس، أن العملية، بالإضافة إلى توقيف المتهمات، مكنت من حجز مجوهرات وحلي مسروقة ومبالغ مالية مهمة فاقت 138 ألف درهم في مجموعها.
وجرى وضع المتهمات تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهن في محضر رسمي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما جرى تحرير مذكرة بحث في حق شركائهن، وهم 5 أشخاص.
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تعليقات الزوّار (10)
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