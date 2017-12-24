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الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة إجرامية يوقع بـ4 نساء في شفشاون

تفكيك عصابة إجرامية يوقع بـ4 نساء في شفشاون

تفكيك عصابة إجرامية يوقع بـ4 نساء في شفشاون
هسبريس من شفشاون
الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:14

تمكنت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع عناصر استخباراتية بمدينة شفشاون، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في السرقة الموصوفة من داخل المنازل باستعمال مفاتيح مزورة، بعد توقيف 4 نساء يشكلنها.

وصرح مصدر لهسبريس بأن العملية تمت بناء على إخبارية ومراقبة وترصد لتحركات أفراد العصابة، تفاعلت معها إيجابيا عناصر الشرطة القضائية، وتمكنت من التعرف على هوية المشتبه فيهن اللواتي يشكلن عصابة خطيرة تنشط في جميع أنحاء المدينة.

وأضاف المصدر ذاته، في اتصال بهسبريس، أن العملية، بالإضافة إلى توقيف المتهمات، مكنت من حجز مجوهرات وحلي مسروقة ومبالغ مالية مهمة فاقت 138 ألف درهم في مجموعها.

وجرى وضع المتهمات تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهن في محضر رسمي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما جرى تحرير مذكرة بحث في حق شركائهن، وهم 5 أشخاص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - اماني الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:31
يا شفشاون يا نوارة يالحبيبة يا لمنارة. ....الله يأخذ فيكم الحق ما خليتوا حتى مدينة نقية
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75
2 - مرتن بري دو كيس الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:38
فين رجع المغرب...! ! ؟..الحمد اله اللي الامن مزير على الاسلحة النارية ...اوا هدوا حتى هما يطالبوا بعدم تعنيف المرأة...وحقوق المرأة...ونحسبوهم حتى هما من الجنس اللطيف...تبارك الله....عاى المغربيات....وا تقادوا مع الرجالة هدو....المساوات فكلشي. ها الدمقراطية..واللي دوا يرعف...
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41
3 - امحمد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 15:44
لمحاربة الجريمة لا يكفي التدخل الأمني،ولكن اصلاح الوضع الاجتماعي للمسحوقين،وإصلاح التعليم والتوعية عبر الإعلام المرئي والمسموعْ وكذلك الاجتهاد القضائي وتشديد العقوبات على المجرمين ومروجي الخمور والمخدرات.
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34
4 - ملاحظ الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:05
مثل هته الاخبار يجب على السيدة " الحقاوي" قراءتها و ان تهتم بماهو انسب، خير من تضييع أوقات الشعب في موضوع متسلط علينا هذفه تسييب وتمييع معنى حقوق الانسان الحقيقية..
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23
5 - شمالي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:28
لصوص اغبياء ذهبوا الى اصغر مدينة في المغرب للسرقة حيث الكل يعرف بعضه البعض
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22
6 - المهم الجمعة 22 دجنبر 2017 - 16:43
يطالبون بحقوق المرأة و عدم تعنيفها و المساواة بينها و بين الرجل ،هاهي تعدت الرجال و أصبحت تسرق البيوت ،المرأة كانت مشرفة محترمة هي الام الحنون هي الأخت اللطيفة هي الزوجة الصالحة الْيَوْمَ في ضَل حقوق المرأة أصبحت فاسدة شمكارة لصة فاسقة مبهدلة متبرجة مطلقة عاهرة ما هي بالام الحنونةو لا بالزوجة الصالحة ،نعرف عن الشفشاون بنساءها المجدات المتفانيات في العمل تساعد زوجها في السراء و الضراء في الصيف و الشتاء هاهي الْيَوْمَ لصة محترفة
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17
7 - مواطن الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:21
انتهت.حملت.تعنيف.المرءة.وبدءت.المرءة.تعنيفا.جديد.
الشفشاون.يلحبيبة.تمر.الى.حركةالنساءية
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2
8 - شفشاوني الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:45
الشاون يا النوارة ... خرجو عليك الشفارة
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10
9 - تسنيم الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:04
ويقولون حقوق المرأة.هاقد تساوت المرأة والرجل أليس كدلك؟
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4
10 - مغربية الجمعة 22 دجنبر 2017 - 23:23
وكذلك في مدينة مكناس، يحاولون سرقة البيوت باستعمال المفاتيح.
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-2
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