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الرئيسية | حوادث | شاحنة تصرع سائق دراجة نارية بعاصمة النخيل

شاحنة تصرع سائق دراجة نارية بعاصمة النخيل

شاحنة تصرع سائق دراجة نارية بعاصمة النخيل
هسبريس من مراكش
السبت 23 دجنبر 2017 - 04:06

لقي سائق دراجة نارية في بداية عقده السادس مصرعه في حادثة سير، وقعت عشية الجمعة بشارع مولاي عبد الله على مستوى الحي الصناعي سيدي غانم بمراكش.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث نجم عن اصطدام دراجة نارية وشاحنة من الحجم الكبير؛ وهو ما تسبب في مصرع سائق الدراجة النارية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادثة.

وأضافت المصادر نفسها أن جثة الهالك نقلت الى مستودع الأموات بباب دكالة، في انتظار تسليمهما إلى أقاربه، بعد إنجاز الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير بالدائرة الأمنية الأولى التابعة لولاية أمن مراكش انتقلت إلى مكان الحادث، لمباشرة تحرياتها وتحقيقاتها الأولية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء وقوع الحادثة.

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