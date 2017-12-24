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الرئيسية | حوادث | مديرية الأمن تنفي صحة شريط فيديو يوثّق لجريمة

مديرية الأمن تنفي صحة شريط فيديو يوثّق لجريمة

مديرية الأمن تنفي صحة شريط فيديو يوثّق لجريمة
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:10

نفت المديرية العامة للأمن الوطني نفيا قاطعا صحة شريط فيديو جرى تداوله أمس الخميس يوثق لجريمة اعتداء بالسلاح الأبيض، اعتبرتها التعليقات المصاحبة لهذا التسجيل، بشكل خاطئ، أنها تعود إلى جريمة قتل وقعت في المغرب، وارتكبها مواطن ينحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة توصلت به هسبريس، أنها "تفاعلت بشكل جدي مع ذلك الشريط، وفتحت في شأنه بحثا دقيقا، فتأكد لها بأنه يعود لجريمة وقعت أطوارها بإحدى الوكالات البنكية بمدينة بنغالور بدولة الهند سنة 2013، وهي القضية التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل في حينها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Marocain pour toujours الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:43
À ce niveau de violence on ne doit plus parler de droits de l'homme par ce qu'on est pas face à des hommes
L'exécution publique doit être la règle
Même si celà est barbare
Celà devient nécessaire face à cette violence inhumain
Il faut donc être inhumain pour rendre l'inhumain humain
À méditer
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44
2 - انس الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:48
الدولة اصبحت تدافع عن الافارقة اكثر من دولهم و لا تلقي بال للمغربي حتا لو احترق حيا امام الملأن كما ان التصريح لا ينفي ان الافارقة يرتكبون و سيرتكبون جرائم في حق المغاربة وابشركم سنرى الويل و العجب معهم اكثر مما نراه الآن
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-42
3 - الصراحة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:50
ماشي مشكل..ولكن يقع في المغرب جرائم يومية من"الكريساج"يندى لها الجبين حيث تقع جرائم امام اعين الناس في واضحة النهار ولاأحد يتحرك...كم من الشكايات قدمت وكم من المحاضر تقدم ضد مجرمين "شمكارة مشرميلين"دايرين تحسينة ديال بيبية" يعتدون على الضعفاء والضعيفات ويحدثون الرعب في احيائهم وتسجل عليهم "عرام ديا البلانات"ويجلسون بالقرب من مقرات الامن ويشربون الخمر امام الناس في قارعة الطريق ويعتدون ويفسدون ولا يصلحون بحال ياجوج وماجوج هادو هاجوج وماجوج.وفلاخير يحكم عليهم ب6اشهر يقضونها وتصلهم القفة ثم يخرجون وقد اصبحوا اكثر شراسة وعدوانية وحنكة في الاجرام الا من رحم الله.نريد الامن والسكينة والهدوء اليس من حقنا؟
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91
4 - الرد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:53
هناك بعض المجرمين لايهمهم سمعة البلد فالنسبة إليهم لايرتاحون الا إذا زرعوا الرعب في نفوس المواطنين.يأتون بفيديوهات وصور من اصقاع العالم على أنها حدثت في المغرب ويختارون بعناية الدول التي تشبهنا تقريبا ولكن بمجرد التحقيق في هذه الصور تكتشف الفرق الكبير. أن هؤلاء المرضى لايرتاحون الا بذلك . فتحية للأمن الوطني على تواصله. والغريب أيضا أن العديد من الناس يتبادلون هذه الفيديوهات عبر الواتساب محركين الجانب الشرير الكامن في شخصيتهم ولو للتسلية .إن من لم بصدمه مثل هذه الفيديوهات فل يراجع نفسه قبل أن تحدث الكارثة.فحداري
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37
5 - حلا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:11
هادشي ولا كيخلع.شكيت فالفيديو حيث ما
عندناش حنا المصارف الآلية فداخل محل او فمكتب.هاد الطريقة باش قتلو مراهقين بقال سوسي بمكناس أب ديال ثلاث أطفال.كانو جيران ديالو. دخلو عليه ماشك فيهم.والاخر فيهم هبط الريدو وهجمو عليه وسرقوه وقتلوه وخرجو.حتى واحد ماشافهم كان الماتش داك النهار دالريال حمرية خاوية.ماعرفتش كيفاش حصلوهم وشدوهم.
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26
6 - fouad الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:40
والله العظيم هدا شريط قديم لقد رأيته منذ مدة طويلة.ودولة على حق.
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23
7 - BENSLIMANE الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:58
شكرا لمديرية إلا من على التوضيحات التي جنبتنا احد نظرة سلبية عن إخواننا إلا فارقة الذين هم في الحقيقة عابري السبيل و ضيوفنا
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19
8 - saood السبت 23 دجنبر 2017 - 00:50
اذن بحسب تعقيب الامن نحن امام جنحة الوشاية الكاذبة وازعاج السلطات عن قصد وتعمد ووجب العقاب فالامر لا علاقة له بحرية التعبير لان الفيديو وان كانت وقائعه صحيحة لكن الباسه لبوسا اخر واعتباره واقعة حديثة وقعت في المغرب فهنا وقع صاحب الفيديو في المحظور
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12
9 - جواهر السبت 23 دجنبر 2017 - 00:50
شفت هاد الفيديو لبارح نشرته واحد المغربية وكاتبة تعليق : ردوا بالكم من الافارقة !! جاوبتها قلت لها هادشي ماشي في المغرب جاوبتني بكل وقاحة انا ما قلتش في المغرب !!!
ما فهمتش علاش كاينين شي مغاربة كيعجبهم يشوهوا الصورة ديال بلادهم !!!! الله يهدي ما خلق وخلاص
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16
10 - لبنى السبت 23 دجنبر 2017 - 10:03
يجب اشهار هذا التكديب على جميع وسائل الاتصال و التلفزة على الخصوص لطمأنة الرأي العام والضرب على أيدي من ينشرون هذه الفيديوهات المأساوية لزرع الرعب في نفوس المواطنين والإساءة المفرطة للأفارقة على اننا ننوه بالذين ينقلون الوقائع المغربية الصحيحة لتنوير الرأي العام
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5
11 - Sori السبت 23 دجنبر 2017 - 22:50
انا كدلك شفت هاد الفديو مجال هادي..اوملي توصلت به بواتزاب ..قلت ليهم ملي ماشي في المغرب او معدناش بحال هادا المصرف الالي بريدو . اما كين ديريكت في الزنقة او داخل الوكالة البنكية....الله هادي شي بعضين بلخاص المهاجرين المغاربة لي برا...
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