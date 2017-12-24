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كُتّاب وآراء
مديرية الأمن تنفي صحة شريط فيديو يوثّق لجريمة
نفت المديرية العامة للأمن الوطني نفيا قاطعا صحة شريط فيديو جرى تداوله أمس الخميس يوثق لجريمة اعتداء بالسلاح الأبيض، اعتبرتها التعليقات المصاحبة لهذا التسجيل، بشكل خاطئ، أنها تعود إلى جريمة قتل وقعت في المغرب، وارتكبها مواطن ينحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة توصلت به هسبريس، أنها "تفاعلت بشكل جدي مع ذلك الشريط، وفتحت في شأنه بحثا دقيقا، فتأكد لها بأنه يعود لجريمة وقعت أطوارها بإحدى الوكالات البنكية بمدينة بنغالور بدولة الهند سنة 2013، وهي القضية التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل في حينها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
L'exécution publique doit être la règle
Même si celà est barbare
Celà devient nécessaire face à cette violence inhumain
Il faut donc être inhumain pour rendre l'inhumain humain
À méditer
عندناش حنا المصارف الآلية فداخل محل او فمكتب.هاد الطريقة باش قتلو مراهقين بقال سوسي بمكناس أب ديال ثلاث أطفال.كانو جيران ديالو. دخلو عليه ماشك فيهم.والاخر فيهم هبط الريدو وهجمو عليه وسرقوه وقتلوه وخرجو.حتى واحد ماشافهم كان الماتش داك النهار دالريال حمرية خاوية.ماعرفتش كيفاش حصلوهم وشدوهم.
ما فهمتش علاش كاينين شي مغاربة كيعجبهم يشوهوا الصورة ديال بلادهم !!!! الله يهدي ما خلق وخلاص