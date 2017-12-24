مديرية الأمن تنفي صحة شريط فيديو يوثّق لجريمة

هسبريس من الرباط

نفت المديرية العامة للأمن الوطني نفيا قاطعا صحة شريط فيديو جرى تداوله أمس الخميس يوثق لجريمة اعتداء بالسلاح الأبيض، اعتبرتها التعليقات المصاحبة لهذا التسجيل، بشكل خاطئ، أنها تعود إلى جريمة قتل وقعت في المغرب، وارتكبها مواطن ينحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة توصلت به هسبريس، أنها "تفاعلت بشكل جدي مع ذلك الشريط، وفتحت في شأنه بحثا دقيقا، فتأكد لها بأنه يعود لجريمة وقعت أطوارها بإحدى الوكالات البنكية بمدينة بنغالور بدولة الهند سنة 2013، وهي القضية التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل في حينها".