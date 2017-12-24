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الرئيسية | حوادث | مقطع فيديو يجرّ شخصين إلى القضاء بطنجة

مقطع فيديو يجرّ شخصين إلى القضاء بطنجة

مقطع فيديو يجرّ شخصين إلى القضاء بطنجة
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:35

تمكنت مصالح ولاية أمن طنجة من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهما، سبق أن ظهرا في شريط فيديو جرى تداوله، في الآونة الأخيرة، وهما بصدد تهديد المواطنين باستعمال السلاح الأبيض بأحد أحياء مدينة طنجة.

وكانت مصالح ولاية أمن طنجة قد فتحت بحثا بخصوص مقطع شريط تدوول على موقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تحديد هوية مجموعة من المشتبه فيهم الذين نشرت مذكرات بحث قضائية في مواجهتهم، قبل أن تقود الأبحاث إلى إيقاف اثنين منهم بالقرب من المجمع السكني القواسم بالمدينة، وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

وجرى وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - صدى الصوت الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:48
لكل من يشهر سكينا في وجه المواطنين اقول كلمة واحدة هل تقبل ان يشهر احد سكينا في وجه اختك او امك او زوجتك او ابنتك ان كنت لاتقبل فكيف تعرض الاخرين لهذا العنف المدمر وان كنت تقبل فانت حيوان ولاتستحق حتى ان تستنشق الهواء
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70
2 - المغربي السبت 23 دجنبر 2017 - 18:43
ان.مثل.هاد.الانواع.من.البشر.لاتهمه.اخته.ولا.ابوه.ولا.امه.
انهم.كلهم.يعشون.فيدار.كانهم.في.سيرك.هم.يحملون.السلاح.الابيض.بمباركة.اباءهم.
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