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كُتّاب وآراء
مقطع فيديو يجرّ شخصين إلى القضاء بطنجة
تمكنت مصالح ولاية أمن طنجة من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهما، سبق أن ظهرا في شريط فيديو جرى تداوله، في الآونة الأخيرة، وهما بصدد تهديد المواطنين باستعمال السلاح الأبيض بأحد أحياء مدينة طنجة.
وكانت مصالح ولاية أمن طنجة قد فتحت بحثا بخصوص مقطع شريط تدوول على موقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تحديد هوية مجموعة من المشتبه فيهم الذين نشرت مذكرات بحث قضائية في مواجهتهم، قبل أن تقود الأبحاث إلى إيقاف اثنين منهم بالقرب من المجمع السكني القواسم بالمدينة، وبحوزتهم أسلحة بيضاء.
وجرى وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
انهم.كلهم.يعشون.فيدار.كانهم.في.سيرك.هم.يحملون.السلاح.الابيض.بمباركة.اباءهم.