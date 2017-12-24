توقيف قاصر حرّض على تعنيف جمهور الوداد

هسبريس من أكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، مساء الجمعة، من إيقاف قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، للاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية عبر منشورات إلكترونية.

وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه به عمد إلى نشر تدوينة على "الفايسبوك" يحرض فيها على ارتكاب أعمال عنف في حق جمهور فريق الوداد، الذي سيستضيفه الفريق المحلي.

المصدر نفسه أكد أن مصالح الأمن تفاعلت بسرعة وبشكل جدي مع المنشور المذكور، وفتحت بحثا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهو ما مكن من إيقاف صاحب الصفحة "الفايسبوكية"، قبل أن يسفر البحث عن الاشتباه في ضلوع شقيقه القاصر في نشر التدوينة المذكورة.

وقد تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.