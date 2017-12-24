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كُتّاب وآراء
توقيف قاصر حرّض على تعنيف جمهور الوداد
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، مساء الجمعة، من إيقاف قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، للاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية عبر منشورات إلكترونية.
وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه به عمد إلى نشر تدوينة على "الفايسبوك" يحرض فيها على ارتكاب أعمال عنف في حق جمهور فريق الوداد، الذي سيستضيفه الفريق المحلي.
المصدر نفسه أكد أن مصالح الأمن تفاعلت بسرعة وبشكل جدي مع المنشور المذكور، وفتحت بحثا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهو ما مكن من إيقاف صاحب الصفحة "الفايسبوكية"، قبل أن يسفر البحث عن الاشتباه في ضلوع شقيقه القاصر في نشر التدوينة المذكورة.
وقد تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
سيعرف يوم الاثنين 25 دجنبر 2017 علي الساعة السادسة مساء اجراء مقابلة بين بطل افريقيا نادي الوداد الرياضي ومتصدر الدوري حسنية أكادير علي الساعة السادسة مساء.
وبحكم برمجة اللقاء في يوم عمل وفي وقت الذروة. فاننا ندعوا السكان المستعملين للطريق المؤدي للملعب وللاحياء المحيطة به لاخد الاحتياط وتفادي الازدحام والاختناق المروري بين الساعة الخامسة والتاسعة ليلا.
خاصة وأن المقابلة ستعرف حضورا جماهيريا كبيرا.
ويستحسن ايضا عدم ركن السيارات في الاماكن والطرقات القريبة من الملعب نظرا لاحداث بعض القاصرين لاعمال تخريبية في مثل هذه المناسبات،علما ان الاجهزة الامنية تتخد جميع الاحتياطات لتمر المباريات في أحسن الظروف.
شكرا هسبريس
فعلا نجحتو فاعتقال قاصر يحض على العنف.بلغة العلمانية المقيتة اعتقلتو طفل !!! ياسلام
ودوك اللي تايحضو على سب الرسول وتدنيس العقيدة والارتداد من الإسلام عبر الفيسبوك والواتساب ماتعتاقلوهومش؟؟؟؟ والصغير فيهوم موصطاجو يوقف عليه نسر.طلقو الولد يبات فحضن ميمتو وبارك من محابات شي على شي.ولا ولاو خوتنا الامازيغيين هما الحيط القصير.مرة الناظور.مرة سيدي افني مرة الحسيمة .