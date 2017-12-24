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كُتّاب وآراء
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اختفاء أخويْن تحت أنقاض بئر في مدينة جرادة
السبت 23 دجنبر 2017 - 00:00
أفادت مصادر هسبريس أن شابّين اختفيا تحت أنقاض إحدى الآبار الموجودة بمدينة جرادة، مشيرة إلى أنه يتمّ في هذه الأثناء البحث عنهما تحت الأنقاض لإنقاذ حياتهما أو انتشال جثّتيهما.
وأضافت المصادر ذاتها أن المفقوديْن "د.ح"، و"د.ج" أخوان، يبلغ أحدهما 25 سنة والثاني 30 سنة، وأنهما كانا يحاولان استخراج الفحم المعروف بـ"السندريات" من إحدى الآبار، قبل أن تغمرهما المياه.
وذكرت مصادر الجريدة أنه ما إن تناهى الخبر إلى علم والدهما حتى أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، خاصة أنه مصاب بمرض "السيليكوز".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - ابو صفوان السبت 23 دجنبر 2017 - 00:25
جرادة مند غلق معمل الفحم أصبحت عبارة عن أطلال بدون مورد رزق لشبابها بدون تنمية ، اللهم خيرا لهذين الشابين نتمنى خيرا لهما
2 - ام عبد الرحمان بنت جرادة السبت 23 دجنبر 2017 - 10:07
السلام عليكم السلام ورحمة وبركاته
يا رب العالمين زود الصبر والديهم
عار ما يقع في هذه الآبار
وحسبنا الله و نعم الوكيل في للمسؤولين
كلكم راع وكلكم مسئولعن رعيته
يا رب العالمين زود الصبر والديهم
عار ما يقع في هذه الآبار
وحسبنا الله و نعم الوكيل في للمسؤولين
كلكم راع وكلكم مسئولعن رعيته
3 - بنت جرادة السبت 23 دجنبر 2017 - 10:31
ياربي تجعلهم من الشهداء وتصبر اهلهم ، وذنوبهم على اصحاب المناصب العليا واش احنا غي اللي شد بلاصتو فالبرلمان ينسى المدينة ديالو ويديرو المنازل والعقارات على ظهور الشعب !! حرام والله حرام هاد الشي اللي راه يوقع فبلادنا . انا لله وانا اليه راجعون
4 - حياة السبت 23 دجنبر 2017 - 19:37
ان القلب ليبكي دما على هاذين الشابين و غيرهما الكثير الذين سبق و واجهوا نفس المصير..نحن في جرادة نحب وطننا و ما هذه الاحتجاجات الا تنديدا للظلم و التعسف الذي يعيشه شباب المدينة؛ شباب فضلوا ان يعيشوا بكرامتهم و دفعوا حياتهم ثمنا لهذا تاركين وراءهم يتامى و ايامى و ثكالى!!! فمن سيمد يد العون لاهاليهم وكانوا هم المعين الوحيد لهم؟؟؟! شباب اغلبهم ثابروا و جاهدوا ظروف الفقر ليدرسوا و يحصلوا على شهادات عليا ليضطروا في الاخير للعمل في ابار الموت لان كل المناصب في جرادة اما شاغرة بابناء مسؤولي هذه المدينة حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم و اما بشباب اتوا من خارج المدينة...و فوق كل هذا ترسل اليهم فواتير جد باهظة باثمنة لو اشتغلوا شهرا باكمله لن يوفوا حقوقها؛ افيبدوا لكم هذا منطقيا بالله عليكم؟؟؟!....بعد الله سبحانه و تعالى نرجوا و نتمنى من جلالة الملك ان يكون حازما مع هؤلاء المسؤولين الخونة الذين صار همهم الوحيد هو سرقة اموال الفقراء لتدريس اولاهم و ضمان مستقبلهم!!! و السلام عليكم.
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