اختفاء أخويْن تحت أنقاض بئر في مدينة جرادة

هسبريس - متابعة

أفادت مصادر هسبريس أن شابّين اختفيا تحت أنقاض إحدى الآبار الموجودة بمدينة جرادة، مشيرة إلى أنه يتمّ في هذه الأثناء البحث عنهما تحت الأنقاض لإنقاذ حياتهما أو انتشال جثّتيهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن المفقوديْن "د.ح"، و"د.ج" أخوان، يبلغ أحدهما 25 سنة والثاني 30 سنة، وأنهما كانا يحاولان استخراج الفحم المعروف بـ"السندريات" من إحدى الآبار، قبل أن تغمرهما المياه.

وذكرت مصادر الجريدة أنه ما إن تناهى الخبر إلى علم والدهما حتى أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، خاصة أنه مصاب بمرض "السيليكوز".