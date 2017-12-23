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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تكشف مشتبها في سرقته سيارة بسطات

حادثة سير تكشف مشتبها في سرقته سيارة بسطات

حادثة سير تكشف مشتبها في سرقته سيارة بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 23 دجنبر 2017 - 19:45

أدى انقلاب سيارة خفيفة، السبت، بالطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين سطات ومراكش، على مستوى خميسات الشاوية، إلى توقيف مشتبه في سرقته السيارة من قبل عناصر الدرك الملكي التابعة لأولاد سعيد، سرية سطات.

وحسب مصادر هسبريس فإن تفاصيل الحادث تعود إلى صباح السبت، حين ركن شخص يمتهن بيع الحلويات سيارته بالقرب من أحد المساجد وسط مدينة سطات، ثم دخل إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، في وقت ترصّده المشتبه فيه البالغ من عمره 30 سنة، واستولى على السيارة وفرّ بها نحو مدينة مراكش.

وزادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه تعرّض لحادثه سير خطيرة بسبب عدم إجادته السياقة، إذ انقلبت السيارة المسروقة، فأصيب بجروح خطيرة على مستوى الظهر؛ وبعد توقيفه من قبل درك أولاد سعيد وتنقيطه تبين أنه ينحدر من إقليم سطات، وأن له سوابق قضائية في السرقة.

وأضافت المصادر أن عناصر الدرك استدعت سيارة إسعاف، ونقلت المشتبه فيه إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني، حيث لازال تحت الحراسة الأمنية بمعقل المستشفى، في انتظار تماثله للشفاء والاستماع إليه وعرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - فاندام السبت 23 دجنبر 2017 - 20:02
اذا وقع له مشكل في الفقريات اوروابط الظهر سيعيش معوقا ولا تكفيه اموال سرقة ثمانين سنة سبحان الله السيد دخل ليصلي في الظلام وخائف من ربه وترك متاعه وجاء لص محترف في السرقة ولكن هذه المرة سرق مخلص مع ربه وهاهو حصل ياجواد المبروكي حلل وناقش
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28
2 - العربي السبت 23 دجنبر 2017 - 20:39
حصل حمار الشيخ في العقبة ههههههه
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11
3 - hayat السبت 23 دجنبر 2017 - 20:40
سبحان الله العظيم شي خايف من الله كصلي لفجر وشي خرج اشفر
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15
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