اصطدام سيارتين يرسل ثلاث نساء إلى المستشفى

إبراهيم الحافظون من سطات

تعرضت ثلاث نساء لإصابات متفاوتة الخطورة عصر اليوم السبت بمدينة سطات، نتيجة اصطدام بين سيارة أجرة صغيرة وسيارة خفيفة، على مستوى تقاطع شارع بئر أنزران والطريق المؤدية إلى مستشفى الحسن الثاني بالمدينة ذاتها، قرب إعدادية مولاي عبد الله.

وقالت مصادر هسبريس إن الحادث نتج عن عدم احترام حق الأسبقية، ما استدعى حضور عناصر الشرطة التي كانت قريبة من المكان، وسيارة إسعاف تابعة للمصلحة الإقليمية للوقاية المدنية، ليتم نقل سيدتين إلى المستعجلات، في حين لحقت بهما امرأة ثالثة لتلقي العلاج.

وزادت المصادر نفسها أن عناصر الأمن العمومي ربطت الاتصال بمصلحة الحوادث التابعة للأمن الإقليمي بسطات، التي حضر عناصر منها لفتح بحث في الحادثة مع السائقين، لتحديد المسؤوليات المدنية، في انتظار ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية للمصابات، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المواطنين الذين عاينوا الحادثة طالبوا، في تصريحات متفرّقة لهسبريس، بوضع الإشارات الضوئية بالملتقى الطرقي المذكور، مبرّرين ذلك بكونه عرف حوادث سير عدّة، تجاوزت 5 حوادث في ظرف شهر، رغم وجود علامتي قف وحق الأسبقية اللتين لا يتمّ احترامها من قبل مجموعة من السائقين.