24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:27
|12:32
|15:06
|17:28
|18:48
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان
- شقير يناقش تطور الدولة بين المقاربة الانقسامية والمعالجة الاجتماعية
- محمد طبال .. فنان تشيكلي عصامي يسخر ريشته لفن "تكناويت"
- ألمانيا تنهي سنة 2017 بلا حكومة وسط صعود لليمين المتطرف
- معرض "ذاكرة أكادير" ينعش المحطات التاريخية لـ"مدينة الانبعاث"
المال الأمريكي .. سر انحياز سبع دول إلى قرار ترامب حول القدس (5.00)
المساعدات الأمريكية .. المغرب في المركز 11 من 20 دولة عربية (5.00)
الممرضون يطعنون في مرسوم المعادلة طلباً للأثر الرجعي والأقدمية (5.00)
- ميليشيات البوليساريو تستعد لإشعال فتيل الحرب في حدود الصحراء - (71)
- "ارتفاع صاروخي" لأسعار الدواجن يلهب جيوب المستهلكين بالمغرب - (66)
- برشلونة يحسم "الكلاسيكو" بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني - (53)
- المال الأمريكي .. سر انحياز سبع دول إلى قرار ترامب حول القدس - (41)
- المساعدات الأمريكية .. المغرب في المركز 11 من 20 دولة عربية - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اصطدام سيارتين يرسل ثلاث نساء إلى المستشفى
تعرضت ثلاث نساء لإصابات متفاوتة الخطورة عصر اليوم السبت بمدينة سطات، نتيجة اصطدام بين سيارة أجرة صغيرة وسيارة خفيفة، على مستوى تقاطع شارع بئر أنزران والطريق المؤدية إلى مستشفى الحسن الثاني بالمدينة ذاتها، قرب إعدادية مولاي عبد الله.
وقالت مصادر هسبريس إن الحادث نتج عن عدم احترام حق الأسبقية، ما استدعى حضور عناصر الشرطة التي كانت قريبة من المكان، وسيارة إسعاف تابعة للمصلحة الإقليمية للوقاية المدنية، ليتم نقل سيدتين إلى المستعجلات، في حين لحقت بهما امرأة ثالثة لتلقي العلاج.
وزادت المصادر نفسها أن عناصر الأمن العمومي ربطت الاتصال بمصلحة الحوادث التابعة للأمن الإقليمي بسطات، التي حضر عناصر منها لفتح بحث في الحادثة مع السائقين، لتحديد المسؤوليات المدنية، في انتظار ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية للمصابات، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من المواطنين الذين عاينوا الحادثة طالبوا، في تصريحات متفرّقة لهسبريس، بوضع الإشارات الضوئية بالملتقى الطرقي المذكور، مبرّرين ذلك بكونه عرف حوادث سير عدّة، تجاوزت 5 حوادث في ظرف شهر، رغم وجود علامتي قف وحق الأسبقية اللتين لا يتمّ احترامها من قبل مجموعة من السائقين.