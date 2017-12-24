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الرئيسية | حوادث | مكالمة هاتفية تنقذ 3 فتيات وامرأة من موت محقق

مكالمة هاتفية تنقذ 3 فتيات وامرأة من موت محقق

مكالمة هاتفية تنقذ 3 فتيات وامرأة من موت محقق
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 24 دجنبر 2017 - 08:22

نقلت ثلاث فتيات وامرأة مساء السبت إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد تلقي العلاج بسبب اختناق تعرضن له بمنزلهن بحي سيدي عبد الكريم، المعروف بـ"دلاس"، شرق المدينة ذاتها.

وحسب مصادر هسبريس فإن ثلاث فتيات وامرأة تجمع بينهن علاقة قرابة كنّ يتناوبن على الاستحمام داخل "دوش" المنزل، بحي سيدي عبد الكريم، إلا أن تسرب غاز البوتان من سخّان الماء أدى إلى إحساسهن بالدوار، ثم دخل بعضهن في غيبوبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن إحدى الفتيات استطاعت ربط الاتصال بأحد الأشخاص عبر هاتفها النقال، فحلّ على وجه السرعة وقام بتكسير نافذة المنزل، بعد دخول الجميع في غيبوبة تامّة وعدم قدرتهن على فتح الباب، فجرى نقلهن على وجه السرعة إلى المستشفى عبر سيارة خاصة.

وزادت المصادر نفسها أن فتاة من بين الضحايا استرجعت وعيها، وحالتها مستقرّة، في حين لازالت الثلاث الأخريات تحت المراقبة الطبية إلى حدود الآن، بإشراف من طاقم طبي مداوم، في انتظار تحسّن وضعهن الصحي ومغادرة المشفى.

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