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كُتّاب وآراء
تهمة الاغتصاب وراء إيقاف 6 مغاربة بإسبانيا
اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية ستة مهاجرين مغاربة اعترضوا سبيل مواطنة تنحدر من إحدى دول أمريكا اللاتينية كانت في طريقها إلى مقر إقامتها، وقاموا بالاعتداء عليها جسديا واغتصابها في ساعات متأخرة من الليل.
ووفق ما أوردته صحيفة "إلسبانيول" الإسبانية، فإن الموقوفين الستة قاموا بلمس مناطق حساسة من جسد الضحية العائدة من مقر عملها، والاعتداء عليها جنسيا في مكان مظلم ببلدية "Vilanova i la Geltrú"، التابعة لمقاطعة برشلونة.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن الضحية المصابة بجروح طفيفة أطلقت أصوات صراخ طلبا للمساعدة، ليشرع في ما بعد الجناة في الهروب خوفا من الوقوع في قبضة العناصر الأمنية التي تمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين في حادثة الاعتداء على المشتكية.
وبحسب ما جاء في نص الدعوى القضائية التي تقدمت بها الضحية فإن "المعنيين بالأمر، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 36 عاما، قاموا بخلع ملابسها بالقوة وتحسس مناطق حساسة من جسدها، مضيفة أنها كانت أيضا عرضة لشتائم ذات طبيعة عنصرية.
من جهتها، أكدت عناصر شرطة إقليم كتالونيا، المعروفة بتسمية "لوص موصوص ديسكوادرا"، أنه جرى وضع جميع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية المشددة، في انتظار استكمال البحث التمهيدي بشأن تهم تتعلق ب"الاعتداء الجسدي والاغتصاب ونشر الكراهية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
أوروبا هي جنة الله على الأرض ومن الأمكنة القليلة المتبقية حاليا في العالم التي لازالت تحترم الانسان وتقدس حريته وكرامته وآدميته وفكره وعقيدته وتحفظ أمنه وأمانه وسلامه وتدعمه صحيا ونفسيا وماليا وحقوقيا واجتماعيا وسط محيط من الدول الهمجية التي تعيش خارج التاريخ والحضارة ولو كانت الملائكة بشرا لكانت الشعب الأوروبي في معظمه. ولكن أوروبا نفسها قد تكون أيضا جهنم لمن لا يفهم القاعدة الذهبية التي تقول: أوروبا لمن يندمج ويعمل بها ولها ويحترم قوانينها وعاداتها. اما من لديه أوهام مريضة تمنعه من الإندماج في المجتمع يحملها البعض معه من الرواسب الجهلوتية لمجتمعاتنا المريضة المهووسة بالعنصرية و الجنس والتقوقع الديني والمذهبي فهو كالأحمق الذي دخل الجنة ولكنه بنى بها سجنا لنفسه دون نوافذ، أغلق بابه عليه ورمى المفتاح.