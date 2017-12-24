تهمة الاغتصاب وراء إيقاف 6 مغاربة بإسبانيا

مُتابعة من خالد ملوك

اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية ستة مهاجرين مغاربة اعترضوا سبيل مواطنة تنحدر من إحدى دول أمريكا اللاتينية كانت في طريقها إلى مقر إقامتها، وقاموا بالاعتداء عليها جسديا واغتصابها في ساعات متأخرة من الليل.

ووفق ما أوردته صحيفة "إلسبانيول" الإسبانية، فإن الموقوفين الستة قاموا بلمس مناطق حساسة من جسد الضحية العائدة من مقر عملها، والاعتداء عليها جنسيا في مكان مظلم ببلدية "Vilanova i la Geltrú"، التابعة لمقاطعة برشلونة.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الضحية المصابة بجروح طفيفة أطلقت أصوات صراخ طلبا للمساعدة، ليشرع في ما بعد الجناة في الهروب خوفا من الوقوع في قبضة العناصر الأمنية التي تمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين في حادثة الاعتداء على المشتكية.

وبحسب ما جاء في نص الدعوى القضائية التي تقدمت بها الضحية فإن "المعنيين بالأمر، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 36 عاما، قاموا بخلع ملابسها بالقوة وتحسس مناطق حساسة من جسدها، مضيفة أنها كانت أيضا عرضة لشتائم ذات طبيعة عنصرية.

من جهتها، أكدت عناصر شرطة إقليم كتالونيا، المعروفة بتسمية "لوص موصوص ديسكوادرا"، أنه جرى وضع جميع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية المشددة، في انتظار استكمال البحث التمهيدي بشأن تهم تتعلق ب"الاعتداء الجسدي والاغتصاب ونشر الكراهية".