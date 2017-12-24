درك آيت اعميرة يوقف مبحوثا عنه بسيدي سليمان

رشيد بيجيكن من أكادير

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت اعميرة، بضواحي اشتوكة آيت باها، شخصا وسط الشارع العام، كان في حالة سكر طافح، بعد أن عمد إلى عرقلة حركة المرور، ومحاولة الاعتداء على بعض العربات.

وتدخّلت المصالح الدركية إثر إخطارها بالواقعة، حيث عملت على شلّ حركته، قبل اقتياده إلى مركز الدرك، وفتح تحقيق معمّق معه، أفضى إلى نزع اعترافات بوقوفه وراء جناية إضرام النار في بيت زوجة والده بمنطقة المساعدة بضواحي سيدي سليمان.

التحقيق ذاته كشف عن كون الموقوف موضوع مذكرة بحث صادرة عن درك سيدي سليمان، بسبب ضلوعه في هتك عرض طفل قاصر، حيث تم ربط الاتصال بدرك سيدي سليمان من أجل تعميق البحث معه.

وأُحيل الموقوف على النيابة العامة باستئنافية أكادير، التي قرّرت الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن آيت ملول، في انتظار محاكمته بخصوص التهم المنسوبة إليه.