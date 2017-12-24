مصرع ألمانيين في حادثة سير يستنفر سلطات أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

استنفرت السلطات المحلية والإقليمية والدركية مختلف أجهزتها، مساء اليوم، على إثر مصرع سائحين من جنسية ألمانية في حادثة سير وقعت بمنطقة تامراغت، شمال أكادير.

ونجم عن الحادثة مصرع سائق سيارة خفيفة وزوجته، وهما من جنسية ألمانية، إضافة إلى إصابة سائحة من جنسية فرنسية بجروح ورضوض، نُقلت على إثرها إلى المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن والي جهة سوس ماسة، أحمد حجي، انتقل إلى موقع الحادثة، مرفوقا بمختلف المسؤولين الأمنيين. فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بمنطقة تاغزوت بحثا في ظروف وأسباب الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية أكادير.