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كُتّاب وآراء
مصرع ألمانيين في حادثة سير يستنفر سلطات أكادير
استنفرت السلطات المحلية والإقليمية والدركية مختلف أجهزتها، مساء اليوم، على إثر مصرع سائحين من جنسية ألمانية في حادثة سير وقعت بمنطقة تامراغت، شمال أكادير.
ونجم عن الحادثة مصرع سائق سيارة خفيفة وزوجته، وهما من جنسية ألمانية، إضافة إلى إصابة سائحة من جنسية فرنسية بجروح ورضوض، نُقلت على إثرها إلى المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن والي جهة سوس ماسة، أحمد حجي، انتقل إلى موقع الحادثة، مرفوقا بمختلف المسؤولين الأمنيين. فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بمنطقة تاغزوت بحثا في ظروف وأسباب الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية أكادير.
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تعليقات الزوّار (8)
إنه حالنا ، حين يكون الضحية أجنبي فإننا نرى تحرك السلطة بكل أشكالها وحين يكون ولد البلاد فمخازني وزرواطة كافي لتسيير الأمور . رحم الله الأخوان ضحايا مدينة جرادة ، لم يتحرك ولا مسؤول واحد لحضور عملية إنتشال الجثت ، جبدهوم الشعب ، يا لدولة العار ، إنه العار يا سادة .
فقط لأنهم أوروبيون!!!!!!!!
أما نحن المغاربة فلا قيمة لنا في بلدنا العزيز جداً علينا!!!