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الرئيسية | حوادث | مصرع ألمانيين في حادثة سير يستنفر سلطات أكادير

مصرع ألمانيين في حادثة سير يستنفر سلطات أكادير

مصرع ألمانيين في حادثة سير يستنفر سلطات أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 23 دجنبر 2017 - 23:18

استنفرت السلطات المحلية والإقليمية والدركية مختلف أجهزتها، مساء اليوم، على إثر مصرع سائحين من جنسية ألمانية في حادثة سير وقعت بمنطقة تامراغت، شمال أكادير.

ونجم عن الحادثة مصرع سائق سيارة خفيفة وزوجته، وهما من جنسية ألمانية، إضافة إلى إصابة سائحة من جنسية فرنسية بجروح ورضوض، نُقلت على إثرها إلى المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن والي جهة سوس ماسة، أحمد حجي، انتقل إلى موقع الحادثة، مرفوقا بمختلف المسؤولين الأمنيين. فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بمنطقة تاغزوت بحثا في ظروف وأسباب الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية أكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - wood السبت 23 دجنبر 2017 - 23:50
تقع العديد من الحوادث الخطيرة و يأتي دركي او دركيان على اكبر تقدير و بعد وقت طويل اما سيارة الاسعاف فتتأخر اكثر . اما عندما يتعلق الامر بالاجانب فالامر مختلف تماما ، فتنتقل السلطات كبيرها و صغيرها و الكل يهرول. فكل هذه الامور تبين قيمة المغاربة في بلد لا يملكون فيه سوى الوهم ، و الادهى من ذلك انهم لغبائهم يتظاهرون تضامنا مع الفلسطينيين مع انهم ليسو احسن حالا منهم !!!
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111
2 - زيان اطلس السبت 23 دجنبر 2017 - 23:50
يالا العار هم بشر و نحن عبيد للاسف الشديد
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77
3 - الوجدي الأحد 24 دجنبر 2017 - 00:19
يروى أن البحر ألقى جثة إمرأة شقراء الشعر مجهولة الهوية وعندما أرادوا دفنها إنقسم أفراد القبيلة إلى قسمين ، قسم يرى أنها نصرانية ولا يجوز أن تدفن مع المسلمين وقسم يرى أن ما في ذلك مانع بحكم أنها مجهولة الهوية وإكرام الميت دفنه ، وبينما هم محتارين في أمرها نطق شيخ عجوز وقال لهم : يا أبنائي لو كانت نصرانية لرأينا الزوارق والغواصات ورجال السلطة يبحثون عنها وصورها في التلفزة والجرائد و بما أننا لم نرى شيئا من هذا فخذو أختكم المسلمة غسلوها وصلو عليها يرحمها الله .
إنه حالنا ، حين يكون الضحية أجنبي فإننا نرى تحرك السلطة بكل أشكالها وحين يكون ولد البلاد فمخازني وزرواطة كافي لتسيير الأمور . رحم الله الأخوان ضحايا مدينة جرادة ، لم يتحرك ولا مسؤول واحد لحضور عملية إنتشال الجثت ، جبدهوم الشعب ، يا لدولة العار ، إنه العار يا سادة .
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72
4 - بنت المملكة الأحد 24 دجنبر 2017 - 00:19
زعما هنا بن ادم وحنا بهايم الله ياخد فيكم الحق رخصتونة حتى ولا شي كي قتل فشي
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39
5 - وهيب الأحد 24 دجنبر 2017 - 00:22
لإخوان أصاحب التعليقات في الأعلى ، لانه السلطة توريد بان تتاكد بانه ليس هناك عمل ارهابي ، هدا هوى السبب الاول ،
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-40
6 - عسى الأحد 24 دجنبر 2017 - 00:23
علا شنو كايسحبليك مشي عبيد راحنا عبيد وحنا لي بغينا و عجبانة . نحن غوغاء نتهافت على كل شي لا نحب النظام لدلك فالدولة لا تنضمنا لا نحب العدل لدلك فالدولة لا تحكم بالعدل .شي كدفع فشي شي كيعطي الرشوة باش يحيد ويطلع فوق شي .شعب كيدابز غي معابعضياتو ما بقاتش فينا الرحمة حتى رفع الله رحمتو علينا .كتهضر على الدرك ولابلانص واش هديك لابلانص هديك غير فاركونيطة فيها زواية .شحال باقي خاصنة باش عاد نهضرو ولكن حنا غير كنهضرو وزايدين كنهضرو ...
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24
7 - saood الأحد 24 دجنبر 2017 - 01:03
واش بغيتو تقادو مع الالمان وضسارة هذي كون كنا بحالهم او احسن منهم كراهم هما لكيحرگو عندنا وماداما العكس سيرو تكمشو لمات ليه شي واحد اهزو اغرسو واشبع العزايا كسكسو ويبشي اكمد ها في گلبو كأليك علاش المسؤولين كيحضرو غير ملي اموت شي نصراني اسيدي هاد العمال والمسؤولين اعودو شفورات ديال لبلانس ديالت الموتا اضلو واقفين في لمورگ لمات اهزوه وحضوا لگنازتو الله ينعل لميحشم النصارى راهم جايبين الاورو اما المخير فينا اما بزناس او رشيوي مخلويض
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-5
8 - محمد المغربي الطانطاني الأحد 24 دجنبر 2017 - 01:54
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فقط لأنهم أوروبيون!!!!!!!!
أما نحن المغاربة فلا قيمة لنا في بلدنا العزيز جداً علينا!!!
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