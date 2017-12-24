حادثة تُصرع ثلاثة ألمانيين وتُعطب فرنسية بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

ارتفعت حصيلة الحادثة المُميتة التي شهدتها منطقة "تمراغت" بجماعة أورير شمال مدينة أكادير، ليلة السبت، إلى ثلاثة قتلى، امرأتان ورجل، وهم من جنسية ألمانية، فيما لا تزال تخضع سيدة أخرى من جنسية فرنسية، أصيبت على مستوى العمود الفقري، للعناية الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير.

وعن تفاصيل الحادثة، فقد اصطدمت سيارة، كانت قادمة من أكادير، وتقودها فرنسية، بعربة قادمة من الاتجاه المُعاكس، وكان على متنها رجل وامرأتان ألمانيان مُقيمان بالمغرب، حيث كانت ستنعرج يسارا صوب أحد دواوير المنطقة، قبل أن يقع الاصطدام.

ولقي السائح الألماني وزوجته مصرعهما على الفور، فيما الأخرى لفظت أنفاسها الأخيرة على متن سيارة إسعاف، كانت قد أقلتها صوب مستشفى أكادير، وخلف الحادث إصابة السائحة الفرنسية بكسور ورضوض، لا سيما على مستوى العمود الفقري؛ فيما نجا طفلاها من هذه الحادثة المُميتة.

واستنفرت الواقعة مختلف السلطات المحلية والأمنية والولائية والصحية، حيث انتقل والي جهة سوس ماسة على عجل إلى مكان الحادثة، برفقة عدد من المسؤولين في قطاع الصحة والمصالح الأمنية والدركية، كما جرى تفقّد الفرنسية المُصابة بمستشفى أكادير.