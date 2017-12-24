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الرئيسية | حوادث | حادثة تُصرع ثلاثة ألمانيين وتُعطب فرنسية بأكادير

حادثة تُصرع ثلاثة ألمانيين وتُعطب فرنسية بأكادير

حادثة تُصرع ثلاثة ألمانيين وتُعطب فرنسية بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:24

ارتفعت حصيلة الحادثة المُميتة التي شهدتها منطقة "تمراغت" بجماعة أورير شمال مدينة أكادير، ليلة السبت، إلى ثلاثة قتلى، امرأتان ورجل، وهم من جنسية ألمانية، فيما لا تزال تخضع سيدة أخرى من جنسية فرنسية، أصيبت على مستوى العمود الفقري، للعناية الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير.

وعن تفاصيل الحادثة، فقد اصطدمت سيارة، كانت قادمة من أكادير، وتقودها فرنسية، بعربة قادمة من الاتجاه المُعاكس، وكان على متنها رجل وامرأتان ألمانيان مُقيمان بالمغرب، حيث كانت ستنعرج يسارا صوب أحد دواوير المنطقة، قبل أن يقع الاصطدام.

ولقي السائح الألماني وزوجته مصرعهما على الفور، فيما الأخرى لفظت أنفاسها الأخيرة على متن سيارة إسعاف، كانت قد أقلتها صوب مستشفى أكادير، وخلف الحادث إصابة السائحة الفرنسية بكسور ورضوض، لا سيما على مستوى العمود الفقري؛ فيما نجا طفلاها من هذه الحادثة المُميتة.

واستنفرت الواقعة مختلف السلطات المحلية والأمنية والولائية والصحية، حيث انتقل والي جهة سوس ماسة على عجل إلى مكان الحادثة، برفقة عدد من المسؤولين في قطاع الصحة والمصالح الأمنية والدركية، كما جرى تفقّد الفرنسية المُصابة بمستشفى أكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - kais الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:28
واستنفرت الواقعة مختلف السلطات المحلية والأمنية والولائية والصحية، حيث انتقل والي جهة سوس ماسة على عجل إلى مكان الحادثة، برفقة عدد من المسؤولين في قطاع الصحة والمصالح الأمنية والدركية، كما جرى تفقّد الفرنسية المُصابة بمستشفى أكادير.
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62
2 - مغربي من الدرجة الثانية الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:53
لو كانت المصابة مواطنة ذات جنسية مغربية في بلدها المغرب هل كانت لتستنفر عليها جميع السلطات المحلية والصحية والأمنية والدركية على عجل ؟ وهل كانت ليتم تفقد حالتها الصحية بالمستشفى ؟!!
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109
3 - عمر الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:53
الموت كانت مقدرة وسببها فرنسية من جادتهم،حتى لا يلوموا المغاربة لو كانوا سببا
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32
4 - Gadiri الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:59
"حيث انتقل والي جهة سوس ماسة على عجل إلى مكان الحادثة"

"على عجل"

Ils ne se deplacent jamais quand il s'agit de victimes marocaines.
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81
5 - محق الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:12
الطريق تقتل يجب توسعت هاته الطريق بقس عشرات الامتار من هذه الجبال الموجودة في الجانب الايمن انطلاقا من اكادير حتئ الصويرة مع محاولة النقص ماامكن من كثرة المنعرجات ونزول الطريق وعلوها وخرسنة الجانب الاخر الايسر المحادي للبحر انطلاقا من اكادير .
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25
6 - MRE الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:14
حادثة سببها عدم وجود اي علامة في ملتقى او ضوء احمر او مدار في متلقى خطير و سريع و مزدحم و مظلم..
و دبا شرحوها للالمان و رد علينا السي بوليف صياد فلوس التقدية ديال المسحوقين فالدورة و ناسي البلايك.
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31
7 - Abou marwa الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:30
السلام عليكم 18طفل ماتوا بالمركب الاستشفائي بفاس جناح السرطان ولا من زارهم او تفقد حالهم او فتح تحقيق في وفاتهم والأجانب يزورهم الوالي والمصالح الطبية ترفع درجة التأهب كأن المغاربة حشرات والأجانب هم بنو آدم حسبنا الله ونعم الوكيل
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75
8 - mmm الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:53
Le Maroc traite les étrangers comme des anges alors que la France nous traite comme des citoyens de seconde zone nous les rme
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27
9 - توفيق الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:01
راه كينين علامات التشوير . ولكن اقدر اكون الخمر هو السبب
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-8
10 - عبد الله الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:06
هذه خالة طرقنا. للاسف الشديد طرق المغرب الثانوية تعتبر من اخطر الطرق في المنطقة.
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9
11 - طريق البير نويل الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:09
اعجبتني الصياغة حيث " انتقل ........ " وسررت كثيرا لسرعة التنفيذ .
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10
12 - اباعمران الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:50
في هذا الاسبوع وجدت حادثة خطيرة على طريق مطار المسيرة اكادير كان الضحية شاب في مقتبل العمر سحق من طرف شاحنة كبيرة وتصوروا الحادث وقع تقريبا الساعة 9:10 ليلا ولم تحضر السلطات الا بعد ساعة ونصف وسيارة الاسعاف بعد ساعة واربعون دقيقة وحتى بعد حضور الامن حضر عنصرين فقط وهذا ان دل على شيء فانما يدل على قيمة الانسان المغربي مقارنة مع الاجنبي.حفظك الله ايها الشعب المغربي من كل مكروه فامننا وصحتنا للالمان والفرنسيس و.....
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12
13 - سرغني الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:25
الحمد لله لم يكونوا مغاربية لو كانوا مغاربة لجضر على وجه السرعة بعد يومين طبعا
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4
14 - Me again الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:03
السيارة احسن من الانسان المغربي! حيث وجود سيارات اسعاف خاصة بها depannage أينما رحلت و ارتحلت، في حين سيارات الإسعاف الخاصة بالمرضى و المعطوبين و الحوامل تكاد توجد! طرق السيارات مزينة بالاشجار و أعمدة الانارة و حدائق مفروشة بين الطريق المءودية و الاخرى المعاكسة، لكن ليس للراجلين و المشاة و الماشية حق فيها، حيث خطر الموت بسبب السيارة القوية و الجميلة من ساءقها!
هكذا ينظر المهاجرون و السياح الغربيون الذين صنعوا السيارة و يعملون على تطويرها و يظهرون انهم احسن من سيارتهم التي هي بالتالي احسن من المغاربة راجلين و ساءقين! لذا و جب على الوالي و الظابط و العامل و القائد و الشيخ و المقدم و الشرطة و الدرك و المخازنيك و الأطباء و الممرضين و رجال المطافئ و العساسة ان ياءتوا عاجلا في مثل هذه الحالات، و الا فان القضية ستءول بانهم يحاولون ان يظهروا انهم احسن من السيارة و انهم لا يكترثوا لاصحابها و لو توفوا بسبب الحادثة! يجب عليهم احترام السيارة و ساءقيها ان كانوا غربيين!
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1
15 - ....مسلم الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:16
الى مغربي من الدراجة الثانية ....واش كاتقول ياك ديك نهار في الصويرة ماتو العيلات شكون داه فيهم ....راه المسؤول ديالنا ...... .
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2
16 - fati الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:34
بان ليا لوقت لي شفنا شي accident نقولو راه اجانب باش كلشي يحضر بسرعة البرق
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