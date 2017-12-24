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كُتّاب وآراء
حادثة تُصرع ثلاثة ألمانيين وتُعطب فرنسية بأكادير
ارتفعت حصيلة الحادثة المُميتة التي شهدتها منطقة "تمراغت" بجماعة أورير شمال مدينة أكادير، ليلة السبت، إلى ثلاثة قتلى، امرأتان ورجل، وهم من جنسية ألمانية، فيما لا تزال تخضع سيدة أخرى من جنسية فرنسية، أصيبت على مستوى العمود الفقري، للعناية الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير.
وعن تفاصيل الحادثة، فقد اصطدمت سيارة، كانت قادمة من أكادير، وتقودها فرنسية، بعربة قادمة من الاتجاه المُعاكس، وكان على متنها رجل وامرأتان ألمانيان مُقيمان بالمغرب، حيث كانت ستنعرج يسارا صوب أحد دواوير المنطقة، قبل أن يقع الاصطدام.
ولقي السائح الألماني وزوجته مصرعهما على الفور، فيما الأخرى لفظت أنفاسها الأخيرة على متن سيارة إسعاف، كانت قد أقلتها صوب مستشفى أكادير، وخلف الحادث إصابة السائحة الفرنسية بكسور ورضوض، لا سيما على مستوى العمود الفقري؛ فيما نجا طفلاها من هذه الحادثة المُميتة.
واستنفرت الواقعة مختلف السلطات المحلية والأمنية والولائية والصحية، حيث انتقل والي جهة سوس ماسة على عجل إلى مكان الحادثة، برفقة عدد من المسؤولين في قطاع الصحة والمصالح الأمنية والدركية، كما جرى تفقّد الفرنسية المُصابة بمستشفى أكادير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
"على عجل"
Ils ne se deplacent jamais quand il s'agit de victimes marocaines.
و دبا شرحوها للالمان و رد علينا السي بوليف صياد فلوس التقدية ديال المسحوقين فالدورة و ناسي البلايك.
هكذا ينظر المهاجرون و السياح الغربيون الذين صنعوا السيارة و يعملون على تطويرها و يظهرون انهم احسن من سيارتهم التي هي بالتالي احسن من المغاربة راجلين و ساءقين! لذا و جب على الوالي و الظابط و العامل و القائد و الشيخ و المقدم و الشرطة و الدرك و المخازنيك و الأطباء و الممرضين و رجال المطافئ و العساسة ان ياءتوا عاجلا في مثل هذه الحالات، و الا فان القضية ستءول بانهم يحاولون ان يظهروا انهم احسن من السيارة و انهم لا يكترثوا لاصحابها و لو توفوا بسبب الحادثة! يجب عليهم احترام السيارة و ساءقيها ان كانوا غربيين!