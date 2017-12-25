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الرئيسية | حوادث | سمّ القوارض ينهي حياة عشريني نواحي برشيد

سمّ القوارض ينهي حياة عشريني نواحي برشيد

سمّ القوارض ينهي حياة عشريني نواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 09:10

فارق شاب الحياة بقسم العناية المركّزة بالمركز الاستشفائي بسطات، أمس الأحد، إثر مضاعفات قرص سامّ تناوله بمسقط رأسه بمنطقة السوالم نواحي برشيد، في خطوة منه لوضع حد لحياته.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الشاب "ه. ب" البالغ من العمر 22 سنة، المنحدر من منطقة السوالم إقليم برشيد، أقدم على تناول مادّة سامة تستعمل مبيدا للقوارض، لأسباب لا تزال مجهولة، وجرى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بسطات لتلقي العلاج.

ووفق مصادر طبية، فقد استقبل قسم المستعجلات بسطات الشاب المعني بمحاولة الانتحار، في وضع صحّي حرج، ما عجّل بإحالته على قسم الإنعاش من أجل محاولة إنقاذه، إلا أنّه فارق الحياة رغم المجهودات الطبية. وقد أحيلت جثته على التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة.

ومن المنتظر أن تفتح عناصر الدرك الملكي بالسوالم سرية برشيد بحثا لتحديد الأسباب الحقيقية التي دفعت الشاب الهالك إلى الإقدام على الانتحار، تبعا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية برشيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - rayhana الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:21
مالذي يحدث ياوطني
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13
2 - ahmednassim79 الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:56
الاسباب واضحة وضوح الشمس متله كمتلي فيءة عريضة من المجتمع المغربي وخاصة الشباب
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3 - سلاوية الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:46
حالات الانتحار في تزايد مقلق يجب الالتفات لهذه الظاهرة الخطيرة
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