سمّ القوارض ينهي حياة عشريني نواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

فارق شاب الحياة بقسم العناية المركّزة بالمركز الاستشفائي بسطات، أمس الأحد، إثر مضاعفات قرص سامّ تناوله بمسقط رأسه بمنطقة السوالم نواحي برشيد، في خطوة منه لوضع حد لحياته.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الشاب "ه. ب" البالغ من العمر 22 سنة، المنحدر من منطقة السوالم إقليم برشيد، أقدم على تناول مادّة سامة تستعمل مبيدا للقوارض، لأسباب لا تزال مجهولة، وجرى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بسطات لتلقي العلاج.

ووفق مصادر طبية، فقد استقبل قسم المستعجلات بسطات الشاب المعني بمحاولة الانتحار، في وضع صحّي حرج، ما عجّل بإحالته على قسم الإنعاش من أجل محاولة إنقاذه، إلا أنّه فارق الحياة رغم المجهودات الطبية. وقد أحيلت جثته على التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة.

ومن المنتظر أن تفتح عناصر الدرك الملكي بالسوالم سرية برشيد بحثا لتحديد الأسباب الحقيقية التي دفعت الشاب الهالك إلى الإقدام على الانتحار، تبعا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية برشيد.