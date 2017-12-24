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الرئيسية | حوادث | مسيرة حاشدة تهز جرادة .. ومطالب بالتحقيق في "مشاريع موؤودة"

مسيرة حاشدة تهز جرادة .. ومطالب بالتحقيق في "مشاريع موؤودة"

مسيرة حاشدة تهز جرادة .. ومطالب بالتحقيق في "مشاريع موؤودة"
هسبريس - عبد الإله شبل ( كاريكاتير خالد كدار)
الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:30

مسيرة حاشدة شهدتها مدينة جرادة، عصر اليوم الأحد، على إثر واقعة مصرع شابين في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم، تطلب انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة.

وفي الوقت الذي كانت تمني فيه السلطات الإقليمية بجرادة النفس بإقناع أسرة الشقيقين الضحيتين بدفنهما ليلة السبت، أصر شباب المدينة المقهورة وبعض أقارب الشابين على رفض ذلك، حتى تستجيب السلطات لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.

وجابت المسيرة التي شارك فيها، بحسب مصادر محلية، حوالي عشرة آلاف من السكان الذين قدموا من مختلف المناطق التابعة لإقليم جرادة مرددين شعارات مدوية في وجه السلطات الإقليمية، محملين إياها مسؤولية الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور الذي تعيشه المدينة.

ومن بين الشعارات التي صدحت بها حناجر المحتجين الغاضبين وهم في طريقهم صوب مقر عمالة جرادة "عيب عليك يا عامل.. بغيتي تدفن أخي بالليل"، "الشعب يريد بديل اقتصادي"، "عليك لامان عليك لامان..لا حكومة لا برلمان"، "الشهيد خلا وصية.. لا تنازل عن القضية".

ووفق مصادر هسبريس، أغلقت مختلف المحلات التجارية والمقاهي أبوابها وشارك أصحابها في هذه المسيرة الاحتجاجية، ما جعل المدينة تعيش حدادا طوال اليوم الأحد.

ولم تعرف المسيرة الاحتجاجية السلمية أي مناوشات أو توتر، خاصة أن السلطات الإقليمية، وبالرغم من الحديث عن حشد دعم من القوات العمومية، لم تتدخل لوقف المحتجين مخافة تطور الوضع إلى ما لا يحمد عقباه.

ودعا المحتجون، من خلال التوصيات التي تم الخروج بها، إلى خوض إضراب محلي يوم غد الاثنين للضغط على السلطات الإقليمية والمركزية لإيجاد حل مؤقت ومستعجل، يتبعه حل اقتصادي شامل للنهوض بالمدينة.

كما طالب المحتجون أيضا السلطات المركزية بإيفاد لجان تفتيش للتحقيق في مصير المشاريع التي تم تدشينها منذ سنوات غير أنها لم تخرج بعد إلى حيز الوجود، إلى جانب تفعيل البروتوكول الاقتصادي والاجتماعي الذي كان قد جرى توقيعه عقب إغلاق منجم الفحم منذ سنوات.

وعاب عدد من الناشطين الحقوقيين على عامل جرادة كونه لم يقم بأي محاولة للحوار والتواصل مع الغاضبين المحتجين والاستماع إلى ملفهم المطلبي وتقديم وعود في هذا الجانب؛ إذ "ظل يواصل سياسة الهروب إلى الأمام"، بحسب تعبيرهم.

وعبرت الساكنة عن رفضها دفن ضحيتي "بئر الفحم" إلى أن تحصل على أجوبة وحلول مقنعة من طرف المسؤولين على الصعيد المركزي، بما يخدم الوضع التنموي الهش بالمنطقة، بعد فشل المسؤولين المحليين والإقليميين في ذلك.

وكانت مدينة جرادة قد شهدت عقب استخراج جثتي شابين من داخل بئر عميقة للفحم، احتجاج المئات من المواطنين في مسيرة غاضبة صوب مقر العمالة، رافعين شعارات منددة بما تعيشه المنطقة من ركود اقتصادي واجتماعي.

وعرفت عملية استخراج جثتي شقيقين يبلغان من العمر 30 و22 سنة، استغراق ما يزيد عن 36 ساعة، وتطلب الأمر جهدا كبيرا متواصلا لمواطنين متطوعين منذ الجمعة إلى غاية مساء السبت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - يونس السلفي الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:41
إكرام الميت دفنه
يجب الإسراع في دفن الموتى رحمهما الله
ثم بعد ذلك فلتستمر الإحتجاجات
لعل زلزالا آخر يطيح ب "كروش الحرام" في المنطقة
أما التأخير في الدفن فلا طائل من ورائه
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55
2 - طائرة الهيلكوبتر الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:42
ا نهم يدعون الى الاءنفصال و يزعزعون امن و استقرار الدولة . لابد من حملهم بطائرة الهيلكوبتر الى عكاشا بالدار البيضاء للتحقيق معهم. ليس من المستبعد انهم تلقو اءموالا من عدو خارجى. منطقة جرادة قريبة من الحدود.لعن الله الفتنة!
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-144
3 - ريف إي نو الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:42
وستخرج الحكومة لإتهامهم بالإنفصالية كما وقع مع الريف وستفبرك القضية بعدها فهذه هي السيناريوهات التي تعودنا عليها في وططنا المغتصب
لكم الله يا شهداء لقمة العيش : مي فتيحة ، محسن فكري ، إيليا ، ضحايا فاجعة القفة ثم ضحايا جرادة
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109
4 - انشري يا عزيزتي الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:42
خاص الشعب كامل يدير هكا كلشي يسد حتى واحد مايخدم حتى يديرو حل ولكن الشعب بحال دجاج تقوليه أششش يهرب ههههه
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80
5 - على الله يا ربي الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:42
بلادنا غادية وكتولي اللور حيت كثرو النهابين المفسدين وكثر الظلم والتهميش والاستبداد والاقصاء والفقر وغليان المعيشة
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84
6 - dr. hamid zeroual الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:42
لمادا كل ما حلت فاجعة بمدينة ما إلا و ضهرت هنالك مجموعة من الأشخاص تريد أن تستغل مآسي العائلات لأغراض سياسية ضيقة.
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-107
7 - Karim الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:44
في الحسيمة سجن ما يقارب 1000 شخص حكم عليهم باكثر من 3000 سنة... حذاري يا اخوتنا بالجرادة المخزن يحمي نفسه لكي ينهب اكثر واكثر...
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55
8 - هل تطيح جرادةببعض الفاسدين؟ الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:46
‎يبدو أن الأمور ستنحو منحى أكثر قتامة و غليانا و إحتقانا إن لم يستجب للمطالب العادلة و المشروعة لساكنة المنطقة التي تعاني التهميش و الاقصاء و الاستغلال لثرواتها المعدنية طيلة عقود خلت مثقلة بسياسات التفقير و التجويع و القهر و التراجع اللاشعبية لحكومات نظام المخزن الاوتوقراطي و منه حكومة خدام الدولة التي يقودها حزب الباجدة. و هل سيقوم تحالف الباجدة و خدام الدولة الأغلبي الحكومي بتوجيه نعوث التخوين و الانفصال و العمالة للأجنبي لساكنة جرادة على غرار أهالي الريف المغربي؟؟؟؟ ‎‏‎ ‎
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41
9 - أرنب جرادة الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:46
هل ستتهمونهم كذلك بالانفصال ؟؟؟
هل سيظهر من بينهم زفزافي تلبسونه تهما ثقيلة ؟؟؟
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68
10 - تمغربيت الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:47
مدينة جرادة تعاني من الهشاشة والفقر مثل كثير من مدن المغرب.. سارعوا أيها المسؤولين الفاشلين لتلبية مطالب أهل جرادة قبل أن تخرج الأمور عن سيطرة وكفي من فتح تحقيقات بدون نتيجة الأمور واضحة لا تحتاج الي تحقيق.. تحية لأهل جرادة وتعازينا الحارة لعائلات الضحايا..
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60
11 - مغربي الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:47
دولة غبية دولة الكاميرا.ها هي جرادة تخرج بعد التهميش المقصود.المغرب ليس الرباط و كازا و طنجة و مراكش يا ملك و يا رئيس المحكومة. استفيقوا و باراكا من التهميش و الحكرة
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62
12 - Adil زاكي الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:48
حتى هؤلاء انفصاليين طبعا سيخرج علينا من يدعي ذللك من معانقي الفكر او فلسفة بنوا عياااش . . .
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53
13 - مغربي من فاس الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:50
تحية احترام وتقدير لكل أحرار وظمائر هذا الوطن المنكوب،هذا الوطن الذي نهبه وسرق ثرواته أخنوش ومن معه،تحية لأبناء جرادة وأبناء الريف وباقي مناطق المملكة،اللذين انتفضوا وقالوا كفى من الظلم والإستبداد.
والله لو انتظرنا المخزن قرون أخرى من الزمن فلن يزيده ذلك إلا تجبرا واستبدادا،الثروة تسرق وتنهب،والأحزاب والخونة يباركون للمخزن فعله عن طريق مؤتمرات وبيانات واجتماعات،والله لن تحل مشاكل الشعب إلا بالإحتجاج والوقوف في وجه المخزن بكل سلم وبعيدا عن العنف حتى لا يجد الخونة سببا يركبون عليه.
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33
14 - Oujdi From USA الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:50
" وبالرغم من الحديث عن حشد دعم من القوات العمومية، لم تتدخل لوقف المحتجينمخافة تطور الوضع إلى ما لا يحمد عقباه " . شيء بديهي لأنهم قرءوا و يقرءون و سيقرءوا في أعين ناس الشرق تريد : الموت بكل بساطۃ. فاليتذخلوا إن كانوا رجال. عاش ناس الشرق
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13
15 - omar الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:51
مناطق كثيرة في المغرب مهمشة اين هي اموال الفوسفاط الاسماك وخيرات هذا الوطن الجربح.
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31
16 - سارة ادم بلعيش الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:52
شاءت الاقدار ان اكون في زيارة لحماتي بجرادة.شهدت احداث المظاهرات على مدى يومين.مما اثار انتباهي الحس الاخلاقي ورقي الاحتجاجات التي وعلى الرغم من كثرة المشاركين فيها واستشهاد اخوين من عاءلة واحدة، كانت مسيرة سلمية وراقية جدا بترديد شعارات مطلبية ومشروعة بعيدا عن السب والقذف او اعمال صبيانية مثل الرشق بالحجارة او العنف بل لاحظت الراية المغربية ترفرف بيد احد المتظاهرين.لم اجد تعبيرا ادق سوى صفاء قلوب هؤلاء الشباب.تحية لسكان جرادة المتخلقين.رغم الوضع المزري الذي يعيشونه.صراحة اقل مايمكن ان نقول عنه لاانساني بل وكارثي.في حين ينعم مسؤولوها في فيلاتهم ومشاريعهم بثروات سكان جرادة.المرجو النشر هسبريس.
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28
17 - طالب الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:52
غي ستناو واحد اليومين وتوليو انفصالين وكدعمكم الجزائر والشيعة و.و.و. كل تضامن اللامبدئي واللامشروط من عاصمة الشرق للاهلنا في جرادة واقول للمسؤولين اتقو الله في وطننا
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23
18 - wood الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:55
فضيحة اخرى تنضاف الى فضائح القوة الاقليمية التي لا يشق لها غبار ،فبعد وفاة 15 امرأة دوسا بالاقدام من اجل كيس دقيق ،شباب يرمي بنفسه الى التهلكة من اجل استخراح قطع من الفحم لبيعها من اجل دراهم معدودة ، فالتهميش و اللامبالات و إلقاء المسؤولية على المواطنين هي سمة النظام المخزني المقيت ،فإذا كان المسؤولون غير قادرين على تسيير البلاد و تدبير شؤون المواطنين فليرحلوا الى غير رجعة !!!
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19
19 - تامسنا النور1 الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:56
مدينة تامسنا النور1 تفتقد كدالك لمشاريع متل المصالح الادارية ودور للشباب وتانوية واعدادية ابناك قلة حفلات النقل حمامات شوارع متسخة هناك حزب جديد ستعتمد عليه الساكنة في تحقيق التنمية في هدا الحي المنكوب والدي يوجد بمدينة تامسنا النور1
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10
20 - مر من هنا الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:57
خاص الشعب المغربي كامل ينوض ضد المفسدين لازم مسيرة تعم كل أرجاء البلاد
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24
21 - mahboub الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:59
أتمنى أن يستجاب لمطالبكم فقد استجاب لمطالبهم وﻻ يجز بكم في عكاشة ومحكاكمات جديدة فزمن هدا زمن ﻻ يرحم كيت لي جات فيه
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15
22 - .....مسلم الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:59
لا حولة ولا قوة الا بالله..الهدا الحد لا رحمة لا شفقة الدفن الفوري ...اللهم جعل هده المعيشة حجة لنا يوم نلقى يا ارحم الرحمين....يا مسؤول....ان الموت تجمعنا ...والقبر يضمنا...ثم الى الله مرجعنا هو ليحكم بيننا
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14
23 - رجل من أقصى المدينة الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:59
انا اتعجب من أهل الصويرة كيف سكتوا على ما حدث لنسائهم هل ماتت فيكم الرجولة يا أهل الصويرة لماذا لم نسمع منكم اي شيء
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25
24 - ايت الراصد:المهاجر الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:00
باختصار : اولا رحم الله شهيدي لقمة الخبز بجرادة المهمشة .. كما استشهد من قبلهما محسن فكري جراء لقمة الخبز وكما استشهدت نساء الصويرة لنفس السبب وهذا يعني ان هؤلاء المستضعفين يجيبون عن سؤال الملك :اين هي الثروة؟!اوبعبارة أصح من سرق الثروة؟!؟
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21
25 - مواطن من تويسيت - جرادة الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:03
أشد على أيدي إخوتنا في جرادة، ونحن في تويسيت وبوبكر نعيش الوضعية الكارثية نفسها. نقتات على ما بقي من فضلات المعادن، التي نهبت طوال عشرات السنين، وتركت فقط ركاما من النفايات لسكان المنطقة، عوض تخصيص نصيب من خيراتها لتنميتها؛ وكل مرة يلقى أبناء المنطقة حتفهم تحت الردم.
أيضا وجب التحقيق في عدد من المشاريع التي عرفها الإقليم مؤخرا، وخصوصا الطرق التي أنجزت بجهة تويسيت والتي تربط بين بعض الدواوير والطرق الرئيسية. فالحديث يجري عن انزلاقات خطيرة وقعت أثناء الدراسات والتنفيذ، خاصة بجماعة راس عصفور.
أرجو من هسبريس النشر، مع جزيل الشكر، لأن زمن الصمت قد ولى.
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19
26 - دايز اوصافي الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:04
على الدولة النظر في مطالب هذه الساكنة وعدم اتباع سياسة التعنث والاستفزاز التي سبق وقد اتبعتها ضد اهل الريف وكلنا نعرف عواقب تلك السياسة المتهورة، اولا واخيرا الشعب هو الذي سيفوز ان شاء الله.
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11
27 - رشيد ولد جرادة الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:07
ادا لم تكن من أبناء هذه المدينة الملونة الزم الصمت عوض أن تقول أشياء لا تمت للحقيقة بصلة .جرادة أعطت الكثير لخزينة الدولة وكرد للجميل كان مصيرها الإهمال و العزلة كما قال إدريس بنية أثناء زيارته لجرادة في 1997 كنت أظن أن جرادة مبنية من زجاج في دلالة واضحة على ما كانت تذرف من أموال للرباط و الدار البيضاء تمعن يا ربان الهليكوبتر
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17
28 - الفقر الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:09
قال عمر .. لن اشبع حتى يشبع اخر طفل في المدينة رحم الله عمر والان المسؤولين الفاسدين يقولون الموت قدر ومحتوم
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11
29 - ابو ياسر, الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:12
السلام عليكم تعازينا الحارة لاسرة الفقدين تغمضهما الله برحمته الواسعة.وردا على صاحبي التعليق رقم2 و 3.اقول انه لا وجود للمقارنة مع الفارق في اشارة لمدينة الحسيمة فجرادة منطقة فقيرة وهشة,وساكنتها فعلا ناس من اطيب خلق الله,ارجو من السلطات.ان تتفاعل مع متطلباتهم المشروعة,كما اتمنى من الساكنة ضبط النفس وعدم استنساخ سيناريو الريف?او التاتر بهم
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4
30 - ابن جرادة الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:18
حراك ساكنة جرادة كان قبل استشهاد الأخوين ضد غلاء فواتر الماء والكهرباء وجاءت هذه الفاجعة لتزيد من الاحتقان....
للتوضيح، جرادة كما قال نزار بركة في اكتوبر الماضي، حالة استثنائية فمعدل البطالة في المدينة هو الاعلى وطنيا ب 36٪ و 60٪ في صفوف النساء..
في المدينة معملين حرارين لانتاج الكهرباء ينفثان اطنان السموم و معمل اخر بالطاقة الشمسية بينما يؤدي مواطنوها فواتير خيالية...
في المدينة مشاريع دشنها الملك منذ سنوات وما زالت مغلقة او لم ترى النور..
حاليا ساكنة المدينة تطالب بحضور لجنة وزارية على رأسها وزير الداخلية لإيجاد حلول انية للوضعية المزرية التي تتخبط فيها المدينة في افق إيجاد بديل اقتصادي ومتنفس يستوعب العاطلين عن العمل .. كما تطالب بحضور لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الخروقات والمشاريع المتعثرة ومحاسبة المسؤولين وعلى رأسهم عامل الإقليم.
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13
31 - driss canada الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:21
يجب على كل مغربي عاقل أن يعلم علم اليقين أنه ولد في هدا الوطن الحبيب منزوع الحقوق حتى ولوفي التعبير عن معاناته.بالله عليكم كيف يعقل أن تهمش مصالح الشعب و ثروة البلد هائلة يمكنها أن تلبي طلب أي مغربي أينما تواجد .ورغم دلك جل المغاربة يعانون. ودلك بسبب سياسة المسؤولين الظالمة إتجاها هدا الشعب الدي ابتلى بهم.
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13
32 - merci الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:37
حذاري من اهل الشرق راهوم خايبين وماعندهومش ذرة ديال الخوف وبنخوتهم.لاتجربوا معهم مافعلتموه باهل الريف حذاري حذاري.تذكروا اهل مدينة بوعنان اللذين رفضوا أداء فواتير الماء والكهرباء لسنوات.attention
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0
33 - محمد الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:38
الثورة السلمية هي الحل ، التوقف عن اداء الضراءب ، و فواتير الماء و الكهرباء ، مقاطعة السلع الوطنية ،سحب الاموال من الابناك ، هذا يكفي ليكون بمثابة انذار للدولة الديكتاتورية
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0
34 - aboukaram الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:39
ان السلطة المحلية والإقليمية تقتات من المشاريع الغير مرخصة لأنها في امس الحاجة الى فلس واحد حيث مصاريفها باتت باهضة لدى أوجب عليها غض البصر ومن وراء دلك تسقط فيما لا يحمد عقباه يالطامع في الزيادة رد بالك من التقصان
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35 - وجدي مغربي الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:51
إجرادة مالحة فين راكي سارحة
أكيد إلى المجهول حيث الفقر و البطالة العنوان الأبرز تقرأه عند دخولك لأول مرة لهذه المدينة المجروحة المقهورة
حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم يا عباد الكراسي
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