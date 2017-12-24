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كُتّاب وآراء
مسيرة حاشدة تهز جرادة .. ومطالب بالتحقيق في "مشاريع موؤودة"
مسيرة حاشدة شهدتها مدينة جرادة، عصر اليوم الأحد، على إثر واقعة مصرع شابين في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم، تطلب انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة.
وفي الوقت الذي كانت تمني فيه السلطات الإقليمية بجرادة النفس بإقناع أسرة الشقيقين الضحيتين بدفنهما ليلة السبت، أصر شباب المدينة المقهورة وبعض أقارب الشابين على رفض ذلك، حتى تستجيب السلطات لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
وجابت المسيرة التي شارك فيها، بحسب مصادر محلية، حوالي عشرة آلاف من السكان الذين قدموا من مختلف المناطق التابعة لإقليم جرادة مرددين شعارات مدوية في وجه السلطات الإقليمية، محملين إياها مسؤولية الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور الذي تعيشه المدينة.
ومن بين الشعارات التي صدحت بها حناجر المحتجين الغاضبين وهم في طريقهم صوب مقر عمالة جرادة "عيب عليك يا عامل.. بغيتي تدفن أخي بالليل"، "الشعب يريد بديل اقتصادي"، "عليك لامان عليك لامان..لا حكومة لا برلمان"، "الشهيد خلا وصية.. لا تنازل عن القضية".
ووفق مصادر هسبريس، أغلقت مختلف المحلات التجارية والمقاهي أبوابها وشارك أصحابها في هذه المسيرة الاحتجاجية، ما جعل المدينة تعيش حدادا طوال اليوم الأحد.
ولم تعرف المسيرة الاحتجاجية السلمية أي مناوشات أو توتر، خاصة أن السلطات الإقليمية، وبالرغم من الحديث عن حشد دعم من القوات العمومية، لم تتدخل لوقف المحتجين مخافة تطور الوضع إلى ما لا يحمد عقباه.
ودعا المحتجون، من خلال التوصيات التي تم الخروج بها، إلى خوض إضراب محلي يوم غد الاثنين للضغط على السلطات الإقليمية والمركزية لإيجاد حل مؤقت ومستعجل، يتبعه حل اقتصادي شامل للنهوض بالمدينة.
كما طالب المحتجون أيضا السلطات المركزية بإيفاد لجان تفتيش للتحقيق في مصير المشاريع التي تم تدشينها منذ سنوات غير أنها لم تخرج بعد إلى حيز الوجود، إلى جانب تفعيل البروتوكول الاقتصادي والاجتماعي الذي كان قد جرى توقيعه عقب إغلاق منجم الفحم منذ سنوات.
وعاب عدد من الناشطين الحقوقيين على عامل جرادة كونه لم يقم بأي محاولة للحوار والتواصل مع الغاضبين المحتجين والاستماع إلى ملفهم المطلبي وتقديم وعود في هذا الجانب؛ إذ "ظل يواصل سياسة الهروب إلى الأمام"، بحسب تعبيرهم.
وعبرت الساكنة عن رفضها دفن ضحيتي "بئر الفحم" إلى أن تحصل على أجوبة وحلول مقنعة من طرف المسؤولين على الصعيد المركزي، بما يخدم الوضع التنموي الهش بالمنطقة، بعد فشل المسؤولين المحليين والإقليميين في ذلك.
وكانت مدينة جرادة قد شهدت عقب استخراج جثتي شابين من داخل بئر عميقة للفحم، احتجاج المئات من المواطنين في مسيرة غاضبة صوب مقر العمالة، رافعين شعارات منددة بما تعيشه المنطقة من ركود اقتصادي واجتماعي.
وعرفت عملية استخراج جثتي شقيقين يبلغان من العمر 30 و22 سنة، استغراق ما يزيد عن 36 ساعة، وتطلب الأمر جهدا كبيرا متواصلا لمواطنين متطوعين منذ الجمعة إلى غاية مساء السبت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
يجب الإسراع في دفن الموتى رحمهما الله
ثم بعد ذلك فلتستمر الإحتجاجات
لعل زلزالا آخر يطيح ب "كروش الحرام" في المنطقة
أما التأخير في الدفن فلا طائل من ورائه
لكم الله يا شهداء لقمة العيش : مي فتيحة ، محسن فكري ، إيليا ، ضحايا فاجعة القفة ثم ضحايا جرادة
هل سيظهر من بينهم زفزافي تلبسونه تهما ثقيلة ؟؟؟
والله لو انتظرنا المخزن قرون أخرى من الزمن فلن يزيده ذلك إلا تجبرا واستبدادا،الثروة تسرق وتنهب،والأحزاب والخونة يباركون للمخزن فعله عن طريق مؤتمرات وبيانات واجتماعات،والله لن تحل مشاكل الشعب إلا بالإحتجاج والوقوف في وجه المخزن بكل سلم وبعيدا عن العنف حتى لا يجد الخونة سببا يركبون عليه.
أيضا وجب التحقيق في عدد من المشاريع التي عرفها الإقليم مؤخرا، وخصوصا الطرق التي أنجزت بجهة تويسيت والتي تربط بين بعض الدواوير والطرق الرئيسية. فالحديث يجري عن انزلاقات خطيرة وقعت أثناء الدراسات والتنفيذ، خاصة بجماعة راس عصفور.
أرجو من هسبريس النشر، مع جزيل الشكر، لأن زمن الصمت قد ولى.
للتوضيح، جرادة كما قال نزار بركة في اكتوبر الماضي، حالة استثنائية فمعدل البطالة في المدينة هو الاعلى وطنيا ب 36٪ و 60٪ في صفوف النساء..
في المدينة معملين حرارين لانتاج الكهرباء ينفثان اطنان السموم و معمل اخر بالطاقة الشمسية بينما يؤدي مواطنوها فواتير خيالية...
في المدينة مشاريع دشنها الملك منذ سنوات وما زالت مغلقة او لم ترى النور..
حاليا ساكنة المدينة تطالب بحضور لجنة وزارية على رأسها وزير الداخلية لإيجاد حلول انية للوضعية المزرية التي تتخبط فيها المدينة في افق إيجاد بديل اقتصادي ومتنفس يستوعب العاطلين عن العمل .. كما تطالب بحضور لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الخروقات والمشاريع المتعثرة ومحاسبة المسؤولين وعلى رأسهم عامل الإقليم.
أكيد إلى المجهول حيث الفقر و البطالة العنوان الأبرز تقرأه عند دخولك لأول مرة لهذه المدينة المجروحة المقهورة
حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم يا عباد الكراسي