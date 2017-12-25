إيداع متهمين بترويج المخدرات والخمور سجن تازة

رشيد الكويرتي

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تازة، بإيداع شخصين السجن المحلي، مقررا متابعتهما في حالة اعتقال، أحدهما لأجل ترويج وحيازة المخدرات والآخر لأجل حيازة الخمور وترويجها بدون رخصة؛ وذلك بعد إحالتهما على أنظاره من طرف عناصر الضابطة القضائية.

وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن عناصر أمن تازة تمكنت، قبل يومين، في عمليتين متفرقتين، من توقيف المتهمين بعد نصب كمين لهما، خصوصا أن البحث كان جاريا عنهما بموجب العديد من المذكرات الصادرة في حقهما على الصعيد المحلي والوطني لأجل التهم نفسها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية توقيف المتهمين جاءت في خضم حملة تشنها عناصر أمن تازة خلال هذه الأيام على مروجي المخدرات والخمور بمختلف أحياء المدينة؛ وذلك في إطار الضربات الاستباقية التي تهدف من ورائها المصالح الأمنية إلى استتباب الأمن بالمدينة استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية.