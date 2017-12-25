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الرئيسية | حوادث | إيداع متهمين بترويج المخدرات والخمور سجن تازة

إيداع متهمين بترويج المخدرات والخمور سجن تازة

إيداع متهمين بترويج المخدرات والخمور سجن تازة
رشيد الكويرتي
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:40

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تازة، بإيداع شخصين السجن المحلي، مقررا متابعتهما في حالة اعتقال، أحدهما لأجل ترويج وحيازة المخدرات والآخر لأجل حيازة الخمور وترويجها بدون رخصة؛ وذلك بعد إحالتهما على أنظاره من طرف عناصر الضابطة القضائية.

وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن عناصر أمن تازة تمكنت، قبل يومين، في عمليتين متفرقتين، من توقيف المتهمين بعد نصب كمين لهما، خصوصا أن البحث كان جاريا عنهما بموجب العديد من المذكرات الصادرة في حقهما على الصعيد المحلي والوطني لأجل التهم نفسها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية توقيف المتهمين جاءت في خضم حملة تشنها عناصر أمن تازة خلال هذه الأيام على مروجي المخدرات والخمور بمختلف أحياء المدينة؛ وذلك في إطار الضربات الاستباقية التي تهدف من ورائها المصالح الأمنية إلى استتباب الأمن بالمدينة استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الممرضة تازية الاثنين 25 دجنبر 2017 - 11:44
متى يتم من سلطات تازة من تحرير الملك العام من الفراشة والباعة المتوحشين الدي قطعو طرقتنا وادقونا وبيلا من السب والشتم تازة حكرو عليها الباعة والسلطات لم تحرك ساكن يجب على ساكنة تازة ان تقوم بنتفاضة ضد هده الضاهيرة الخطيرة الدي لم تجد السلطات لها حل
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11
2 - كودوسي محرز الاثنين 25 دجنبر 2017 - 12:43
لا يذكر اسم المدينة الا عند وقوع جراءم وحوادث وسرقات ونهب للمال العام والاعتداءات المختلفة .
ولم يسمع اسمها في مخطط تنمية او تدشين مشاريع او زيارات من مستوى عالي . تعتيم واقصاء واحباط وبطالة وانسداد الأوفق وفقدان الأمل هي سمات سكان هذه المنطقة لكن بكرامة وانفة كما كانوا وسيظلو شامخين رغم فقرهم وإقصائهم والعقاب المسلط عليهم
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3 - عسى الاثنين 25 دجنبر 2017 - 14:17
رغم ان الموضوع بعيد عن الخبر المنشور من طرف هسبريس .فانني اغتنمها فرصة للحديث عن هدا الربع المنسي من طرف اصخاب القرار.تازة مدينة مجاهدة اغلب ابناءها قضو في الدفاع عن الصحراء منهم من قضى نحبه ومنهم من( يحتضر ) .تازة سلطو عليها رجال الامن الدين يفعلون في المواطن مايحلو لهم .اخبار تازة لا تصل حتى فاس . النواب وممثلي السكان يقتاتون على فقر و جهل المواطن هناك. مشاريع برمجت منذ التمانينات ومازالت لم ترى النور الى يومنا هدا . ظلم وحكرة وتهميس الى متى .. شكرا على النشر هسبريس.
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7
4 - عماد الاثنين 25 دجنبر 2017 - 16:59
هناك من يبيع الخمر برخصة وسمعته تسبقه وهناك من يبيعه بدونها وهو سيئ السمعة ومهدد بالسجن.إذن المشكل ليس دينيا او اخلاقيا بل هو اقتصادي.اصحاب الاقتصاد هم اصحاب السياسة هم من يسنون القوانين التي تحمي اموالهم والذين لا يريدون من يزاحمهم في ارزاقهم.
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