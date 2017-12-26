جرائم توقف 260 شخصا سنة 2017 بإقيم الحوز

هسبريس من مراكش

تمكنت مصالح الدرك الملكي بإقليم الحوز، خلال سنة 2017، من توقيف حوالي 260 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جنح وجنايات مختلفة، وتمت إحالتهم على النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تحرير المتابعة في حقهم وتقديمهم للعدالة.

وكانت مصالح الدرك الملكي بإقليم الحوز قادت حملات أمنية تطهيرية، شملت العديد من الجماعات القروية التابعة للإقليم، الهدف منها توقيف المشتبه فيهم وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم المتورطين في أفعال جنحية أو جنائية.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن التدخلات التي قامت بها عناصر الدرك بالمركز الترابي بتمصلوحت، خلال الفترة نفسها، أسفرت عن اعتقال 140 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس، ضمنهم مبحوث عنهم من أجل جنايات وجنح مختلفة، في حين أسفرت التدخلات التي قامت بها عناصر الدرك بالمركز الترابي بأمزميز عن توقيف 120 شخصا في جرائم مختلفة، بينهم مبحوث عنهم بمقتضى مذكرات بحث وطنية.

وجاء ذلك في إطار تفعيل الإستراتيجية الأمنية لمصالح الدرك الملكي بإقليم الحوز، في مواجهتها اليومية لمختلف الظواهر الماسة بأمن المواطنين، اعتمادا على آليات استباقية ووقائية على مدار الساعة لمنع حدوث أي فعل خارج عن القانون، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن والزائر على حد سواء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العمليات الأمنية لعناصر الدرك الملكي بمختلف الجماعات التابعة لتراب إقليم الحوز تبقى متواصلة في الزمان والمكان، تفعيلا للاستراتيجية المعمول بها التي تتوخى أولويات وأهداف ذات طبيعة استباقية وقائية بالدرجة الأولى.