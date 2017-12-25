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الرئيسية | حوادث | مهاجران مغربيان يضعان حدا لحياة أربعيني بإسبانيا

مهاجران مغربيان يضعان حدا لحياة أربعيني بإسبانيا

مهاجران مغربيان يضعان حدا لحياة أربعيني بإسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 01:45

أقدم مهاجران مغربيان على وضع حد لحياة مواطن إسباني، يبلغ من العمر 41 عاما، بعد أن قاما باعتراض سبيله وسرقة ممتلكاته والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وذكرت منابر إعلامية إسبانية أن الحادث وقع بأحد الشوارع الرئيسية لبلدية "Abando"، التابعة لمدينة بلباو، شمال إسبانيا، مضيفة أن "الضحية كان في طريقه إلى مقر إقامته على متن دراجة هوائية، قبل أن يباغته أحد الجناة، الذي وجه إليه ضربة قوية تسببت له في نزيف داخلي في الرأس".

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن عناصر الشرطة الإسبانية تمكنت من تحديد هوية الجانيين، اللذين فرا إلى وجهة غير معلومة فور ارتكابهما الجريمة، مبرزة أن الواقعة تسببت في استنفار أمني بالمنطقة قصد إلقاء القبض عليهما في أسرع وقت.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى أقرب مركز طبي بغية إخضاعها للتشريح، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق معمق من أجل تحديد ملابسات هذا الفعل الإجرامي، الذي خلف حزنا كبيرا في صفوف عائلة وأقرباء الهالك.

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