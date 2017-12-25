تفكيك عصابة مخدرات وأقراص مهلوسة بمراكش

هسبريس من الرباط

فككت العناصر الأمنية بمراكش عصابة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة ومخدر الشيرا، بعد أن تم رصد إحدى أفرادها متلبسة بحيازة قطعة من مخدر الشيرا.

إخضاع مقر إقامة الموقوفة للبحث والتفتيش، أدى إلى اعترافها بانتمائها إلى عصابة تنشط في ترويج المخدرات بجميع أشكالها، يتزعمها زوجها، من ذوي السوابق القضائية في هذا المجال، وفق ما أفاد به بلاغ للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.

إثر ذلك، ووفق المصدر ذاته، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف زوج الموقوفة بمعية ثلاث شركاء آخرين، من بينهم شقيقه وفتاة. وأسفرت هذه العملية عن حجز 10 غرامات من مخدر الكوكايين، و689 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، وقطعة من مخدر الشيرا معدة للبيع، وسكين متوسط الحجم، ومبلغ مالي قدره 5200 درهم متحصل عليه من بيع المخدرات.

وقد تم إخضاع الموقوفين الخمسة لتدابير الحراسة النظرية قصد استكمال البحث وتقديمهم أمام أنظار العدالة، فيما سيظل البحث جاريا حول أشخاص آخرين يحتمل ضلوعهم في الفعل الجرمي نفسه.