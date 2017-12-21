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الرئيسية | حوادث | موكب مهيب يتحدى المنع ويحف جنازة "شهيدي الفحم" في جرادة

موكب مهيب يتحدى المنع ويحف جنازة "شهيدي الفحم" في جرادة

موكب مهيب يتحدى المنع ويحف جنازة "شهيدي الفحم" في جرادة
مراد ميموني من جرادة
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:00

منع الآلاف من ساكنة جرادة السلطات المحلية، صباح اليوم، من دفن الشابين اللذين توفيا في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم "دون أداء صلاة الجنازة ومراسيمها"، رغم الحضور المكثف للقوات الأمنية ومحاولاتها المتكررة التي باءت بالفشل.

شعارات صدحت بها حناجر الغاضبين في وجه المسؤولين والسلطات المحلية من قبيل "الشهيد ضحى بدمو والساكنة هي للي تدفنو"، "حنايا جبدناهم حنايا ندفنوهم"، و"جرادة يا جوهرة خرجو عليك الشفارة"، و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، و"المخزن يمشي بحالو الجنازة ماشي ديالو"، مطالبة السلطات المحلية والقوات الأمنية بالانصراف وترك مهمتي الدفن والتشييع للساكنة.

وتدخل رئيس الجهة الشرقية في كلمة موجهة إلى المحتجين، مشيرا إلى أن مطالب العائلة تم تحقيقها، في انتظار وفد وزاري سيحل بالمدينة من أجل الإنصات إلى مشاكل وهموم الساكنة، قبل أن يقطع وعدا على نفسه قائلا: "في حالة عدم حضور الوفد الوزاري وتلبية مطالب الساكنة سأستقيل من منصبي".

وفيما تراجعت السلطات عن قرارها مستجيبة لصياح وصراخ الساكنة، قادت الأخيرة جنازة "ضحايا الفحم" في جو مهيب بعد انسحاب القوات الأمنية، مباشرة بعد صلاة الظهر والجنازة التي تم أداؤها قبالة مستودع الأموات للمقبرة، مرددة شعارات وأدعية تترحم من خلالها على الضحايا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - brahim daoudi الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:17
إن لله وإن إليه راجعون. الله يرحمهم يارب.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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178
2 - RIFI MAGRIBI الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:21
لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون ,الله يرحم جميع الشهداء والشهيدات ديال لقمة العيش
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150
3 - عبد الرحيم الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:29
هاد الشهدين وكان لقاو من يجيبوا طرف الخبز بكرامه ماغديش يغامروا بارواحهم في ابار الفحم
الله يرحمهم و يصبر والدتهما و ابناءهما
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194
4 - حمار السانية الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:40
تحية لرجال الأمن على ضبط النفس وعدم الانزلاق وراء الاستفزازات التي قام بها بعض المشاغبين الذين يبحثون عن الدرائع لجرهم إلى العنف.
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-524
5 - زغلول الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:46
السلام
اللهم رحمهم وسكنهم فسيح جنانك
ايتأخير من طرف الحكومة ستكون عواقبه وخيمة
اسرعو قبل فوات الاوان
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89
6 - علال الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:48
غير الله يستر المغاربة وصلاتهم للعظم ما بقا عندهم ما يخسروا يقدرو يريبوا الحفلة على كل شي .سايسو معاهم .جربو تعطيهم الجزرة بذل العصة . راه هذا هو الحل الناجع . باركة من الزرواطة. ارها ما نفعاش
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185
7 - Huo الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:49
الله ارحم شهداء الفقر و الفساد الله انا لهذا لمنكر أين رئيس الدولة فيما يحدث؟
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91
8 - Mohamed lkhnifri الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:54
انا لله و انا اليه راجعون . حسبنا الله ونعم الوكيل . الله يرزق أهلهم الصبر و السلوان
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54
9 - حتحوت من الارض الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:58
ايها المغاربة
انتم تقضون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
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66
10 - Man From Other World الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:58
سياسة الزواق و البرلمانات و المجالس الصورية لم تعد تفيد المغرب في شيئ سوى ربح بعض الوقت و اسكات بعض الاشخاص العجزة الذين لم يعد لهم اي تاثير.
يجب الغاء هذه الحكومة و تشكيل حكومة تقنقراط ذو صلاحيات شاملة تحت رئاسة الملك لاصلاح المغرب وجميع مجالاته دون عراقيل و فساد المنتخبين و صدام الصلاحيات.
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58
11 - ......مسلم الاثنين 25 دجنبر 2017 - 18:59
ان لله ون اليه راجعون اللهم سكنهم في الجنة يا ارحم الراحمين
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42
12 - rabah الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:00
انا لله وانا اليه راجعون رحمهم الله
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38
13 - Chahlal hassan الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:04
الى متى سندفن اخواننا لا لشيء الا لانه سدت امامهم كل ابواب كسب قوت اليوم. ان كنا قد دفنا اباءنا وصبرنا فقد نفذ صبرنا مع توالي فواجع ذهاب شباب في مقتبل العمر. مللنا الوعود ثلاثة اباطرة يتلاعبون بمدينة باسرها والمخزن متواطىء . المغرب اصبح غابة ياكل القوي الضعيف.
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37
14 - ابن جرادة الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:06
توضيح..
مطالب ساكنة مدينة جرادة واضحة وهي تفعيل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة سنة 1998 على إثر قرار إغلاق مناجم الفحم وتسريح الاف العمال، وكذا إيجاد بديل اقتصادي لامتصاص البطالة المستفحلة والأعلى وطنيا (36٪)..
إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الخروقات والمشاريع التي دشنها الملك أو أعطى انطلاقتها منذ سنوات ولم ترى النور..
الساكنة تطالب ايضا بتخفيض تسعيرة الكهرباء والماء على اعتبار ان المدينة تنتج الكهرباء منذ ازيد من 30 سنة وما تخلفه هذه المعامل من تلوث..
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52
15 - Mouh الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:07
الحقوق تأخذ و لا تعطى ،
المشكلة في التسيير ولا في التمويل.
والكل يتحمل مسؤوليته .
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37
16 - زكرياء وجدة الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:07
شحال من روح خاصها الطيح
لكي يلتفت المسؤولون لمشاكل المناطق الهامشية
هاته ليست طريقة لتدبير الشأن العام
هذه دولة تسيير الأزمات
من كارثة الى كارثة
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43
17 - From الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:10
الأمن ينفد الأوامر،و المواطن لا يطلب إلا بأبسط الحقوق،واللذين وراء كل هدا يبقون في الخفاء
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32
18 - مغربي حر الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:11
الله يرحمهم و تحية لرجال الأمن على الصبر وضبط النفس في أداء مهمتهم أمام المشاغبين و من وراءهم الذين يتحينون الفرص للركوب على الأزمات لخلق الفتنة في البلاد فلاش المغرب ولاعاد من خانه .
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-87
19 - ahmed الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:16
Pourquoi interdire la cérémonie d'enterrement?
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15
20 - rifito الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:21
في الأيام المقبلة؛ إذا إستمرار الحراك ستخىج الأغلبية الحكومية بقرار إتهام المحتجين بالانفصال؛ و تلقي اموال خارجية
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37
21 - نجم الشمال الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:22
اتذكر الان العياشة عندما كانو يتحججون في خضم احداث الحسيمة لو رفع المتظاهرون علم المغرب لخرج المغرب كله للتضامن معهم ،هاهم ابطال جرادة يحملون اعلام بلادهم ،متى سنرى خروجكم ياهل النفاق والشقاق .
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75
22 - نبيل الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:26
وزراء.ولاة .عمال. برلمانيين. رؤساء الجهات والجماعات. كلهم فاشلون في تسير شأن الدولة المغربية. ويعتمدون على حلول ترقيعية
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34
23 - مغربي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:30
اعباد الله واش هاد المخزن ما عاندوا ما يدير الا الوقوف ضد الاحتجاجات يا كانت على حق او ليست على حق وا راه كيسيس كل شئ واي تجمع يعد خطر على الدولة......وا بزاف وحتى دفن الميت....
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29
24 - مصطفى العزاوي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:48
شكرا لرجال الامن على ردعهم المشاغبين لخلاو رايقة مملوحه نتوما
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-47
25 - جرادةتنتفض ضدسياسات الإقصاء الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:52
ها هي جرادة و من اقاصي المغرب العميق المنسي و المقصي من الحق الأممي في التنمية و على غرار شقيقاتها زاكورة و الحسيمة و إمزورن و غيرها من مدن البؤس و الفقر و القهر تتحدى سياط القمع و إرهاب الدولة و تخرج عن بكرة أبيها للإحتجاج على واقع اللامبالاة و النسيان و الاقصاء و التهميش الممنهج والمقصود للمنطقة و اهاليها و شبابها من طرف كبار الفاسدين ناهبي المال العام و أباطرتهم و حيتانهم ديناصوراتهم المتحكمين في دواليب دكاكين السياسة التي لم تنتج سوى المزيد من سياسات التفقير و التجويع و القهر و التراجع اللاشعبية. ‏‎ ‎
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23
26 - ابن تيت اورير الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:59
لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون ,الله يرحم جميع الشهداء والشهيدات ديال لقمة العيش
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9
27 - ملاحظ الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:59
لا حصانة لمسؤول ولا لأي مخلوق كان إلا من من حصنهم الله(السفيه وغيرالراشدوالناىءم) اما من أراد أن يتقلد المسؤولية فعليه أن يتقبل المحاسبة ويبريءذمته قبل المنصب وبعده أن كانت لديه النية الصادقة لخدمة الشعب..أما من سن وشرع "الحصانة"فهي مظلة يستظل بها ذوي النيات السيئة داخل المؤسسات الحزبية اوالبرلمانية اوالحكومية....الحصانة قانون زائف يشرعن ويؤسس لنهب المال العام والأخلال بالمسؤولية والالتفاف ع مبدأ وقانون"المحاسبة".....
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6
28 - Houda الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:08
وجوه مكفهرة سوداء للامن القمعي وكاننا في فلسطين!!!. كم هي قمعية الالة المخزنية ولكن لكل ليل صباح و الشعوب الحرة تنتصر على نظام فاسد ووزراء فاسدين. الحساب الحقيقي عند رب العرش العظيم. رحمة الله على شهيدي خبز جرادة و شهيدات دقيق صويرة و بائع اسماك الحسيمة .... .
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15
29 - النكوري الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:08
كل الاستثمارات توجه الى مناطق معينة بمعنى نماء المغرب معوج و لا اعتدال فيه مناطق تستحوذ على 90% من الاستثمارات و تعرف طبقة غنية و متوسطة لا بأس بها و مناطق منسية تعيش القرون الوسطى لكم الله يا اهل جرادة و يا مناطق المغرب غير النافع
سوف يحاولون تهدئة الوضع ثم بعد ذلك سيبدؤون بالهجوم و مداهمات بيوت الأبرياء ليلا و اقتيادهم الى محاكم التفتيش ثم توزع عليهم سنوات من السجون هكذا فعلوا بأهل الحسيمة
كل من يأتي من الحسيمة يقول خاوية على عروشها تقريبا كل شبابها قابع في السجون او هارب الى اروبا لو استثمروا كل هذه الأموال التي أضاعوها على الامن و العسكر و المحاكم و الرشاوى التي يدفعونها للإعلاميين مرتزقة أجانب و ساسة لتمييع صورتهم الخ الخ لحلت مشاكل الحسيمة و جرادة و زاكورة الخ لكن المخزن يفكر بمنطق الثأر الشخصي
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6
30 - مغربي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:10
هل اهل جرادة انفصاليون بحجة الدفاع عت حقوقهم المشروعة التي يخولها الدستور
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4
31 - Abdelmoula الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:14
لا يمكن أن نحلل ما يقع بالمغرب بمعزل عن ما يدور ببلدان أخرى تشتكي نفس النواقص نفس المشاكل نفس الإكراهات ونفس التثاقل في التسيير الإداري، لكن المهم هو أن لا ننساق وراء بعض العواطف الناتجة عن بعض الحوادث، كما لا يجب أن نمر على ما يقع ممر الكرام لأن ما يقع هنا وهناك هو نتاج لعدم كفاءة البعض كما هو ناتج أيضا عن غياب استراتيجية واضحة لإخراج بعض المناطق من عزلتها، ولا يجب نسيان استغلال البعض للأزمات للخروج إما تعبيرا عن عدم الرضا أو بحثا عن تهويل ما وقع. ونستنتج من هنا أنه يجب أن نحضر العقل والمصلحة العليا للبلاد دون أن نغفل احتياجات المواطنين في مواجهة كل التحديات.
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-4
32 - بنت الري_____ش_1_ الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:31
اختصاص الدولة وشغلها الوحيد هو انزال القوة القمعية ولا يهمها ما يعيشه المواطنين !!!!! مهمة الامن اصبحت تكميم الافواه لا حماية المواطن !!!!!!غياب تام للحكومة والسلطات والمنتخبين ;لكم الله يا مغاربة اكلتم يوم اكلت الحسيمة والصويرة وزاكورة....................!!
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7
33 - Hamid الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:40
اشوفيك يوم يالعصابة لي مسميا راسها مسؤولين الله يرحمك ياوطن الرجال لقد اصبحت موطن الفساد والفجار والهاعرات
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1
34 - Nourani الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:44
لك الله يا مدينة خريبكةمصيرك مصير اجرادة
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4
35 - سفيان غازلي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:51
ان لله وان اليه راجعون. اللهم ارزق اهلهم الصبر والسلوان.
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3
36 - مغربي غيور الاثنين 25 دجنبر 2017 - 20:56
هناك بعض الناس لا يرتاح لهم بال إلا إذا وقعت أحداث أو مشاكل في البلاد للركبوا عليها وازرع البلبلة والفتن
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-12
37 - سيدي عمر الاثنين 25 دجنبر 2017 - 21:29
لو كانت حكومة لها ضمير حي لاعلنت استقلالها
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