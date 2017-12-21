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كُتّاب وآراء
موكب مهيب يتحدى المنع ويحف جنازة "شهيدي الفحم" في جرادة
منع الآلاف من ساكنة جرادة السلطات المحلية، صباح اليوم، من دفن الشابين اللذين توفيا في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم "دون أداء صلاة الجنازة ومراسيمها"، رغم الحضور المكثف للقوات الأمنية ومحاولاتها المتكررة التي باءت بالفشل.
شعارات صدحت بها حناجر الغاضبين في وجه المسؤولين والسلطات المحلية من قبيل "الشهيد ضحى بدمو والساكنة هي للي تدفنو"، "حنايا جبدناهم حنايا ندفنوهم"، و"جرادة يا جوهرة خرجو عليك الشفارة"، و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، و"المخزن يمشي بحالو الجنازة ماشي ديالو"، مطالبة السلطات المحلية والقوات الأمنية بالانصراف وترك مهمتي الدفن والتشييع للساكنة.
وتدخل رئيس الجهة الشرقية في كلمة موجهة إلى المحتجين، مشيرا إلى أن مطالب العائلة تم تحقيقها، في انتظار وفد وزاري سيحل بالمدينة من أجل الإنصات إلى مشاكل وهموم الساكنة، قبل أن يقطع وعدا على نفسه قائلا: "في حالة عدم حضور الوفد الوزاري وتلبية مطالب الساكنة سأستقيل من منصبي".
وفيما تراجعت السلطات عن قرارها مستجيبة لصياح وصراخ الساكنة، قادت الأخيرة جنازة "ضحايا الفحم" في جو مهيب بعد انسحاب القوات الأمنية، مباشرة بعد صلاة الظهر والجنازة التي تم أداؤها قبالة مستودع الأموات للمقبرة، مرددة شعارات وأدعية تترحم من خلالها على الضحايا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الله يرحمهم و يصبر والدتهما و ابناءهما
اللهم رحمهم وسكنهم فسيح جنانك
ايتأخير من طرف الحكومة ستكون عواقبه وخيمة
اسرعو قبل فوات الاوان
انتم تقضون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
يجب الغاء هذه الحكومة و تشكيل حكومة تقنقراط ذو صلاحيات شاملة تحت رئاسة الملك لاصلاح المغرب وجميع مجالاته دون عراقيل و فساد المنتخبين و صدام الصلاحيات.
مطالب ساكنة مدينة جرادة واضحة وهي تفعيل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة سنة 1998 على إثر قرار إغلاق مناجم الفحم وتسريح الاف العمال، وكذا إيجاد بديل اقتصادي لامتصاص البطالة المستفحلة والأعلى وطنيا (36٪)..
إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الخروقات والمشاريع التي دشنها الملك أو أعطى انطلاقتها منذ سنوات ولم ترى النور..
الساكنة تطالب ايضا بتخفيض تسعيرة الكهرباء والماء على اعتبار ان المدينة تنتج الكهرباء منذ ازيد من 30 سنة وما تخلفه هذه المعامل من تلوث..
المشكلة في التسيير ولا في التمويل.
والكل يتحمل مسؤوليته .
لكي يلتفت المسؤولون لمشاكل المناطق الهامشية
هاته ليست طريقة لتدبير الشأن العام
هذه دولة تسيير الأزمات
من كارثة الى كارثة
سوف يحاولون تهدئة الوضع ثم بعد ذلك سيبدؤون بالهجوم و مداهمات بيوت الأبرياء ليلا و اقتيادهم الى محاكم التفتيش ثم توزع عليهم سنوات من السجون هكذا فعلوا بأهل الحسيمة
كل من يأتي من الحسيمة يقول خاوية على عروشها تقريبا كل شبابها قابع في السجون او هارب الى اروبا لو استثمروا كل هذه الأموال التي أضاعوها على الامن و العسكر و المحاكم و الرشاوى التي يدفعونها للإعلاميين مرتزقة أجانب و ساسة لتمييع صورتهم الخ الخ لحلت مشاكل الحسيمة و جرادة و زاكورة الخ لكن المخزن يفكر بمنطق الثأر الشخصي