إصابة أسرة بريطانية في انقلاب سيارة بلمزوضية

هسبريس من مراكش

أسفرت حادثة سير، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بالطريق السيار الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، على مستوى الجماعة القروية لمزوضية، التابعة لتراب إقليم شيشاوة، عن إصابة أفراد أسرة بريطانية بجروح متفاوتة الخطورة، ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بمدينة شيشاوة، لتلقي الإسعافات الأولية، قبل إحالتهم على مصحة خاصة بمراكش، لوضعهم تحت المراقبة الطبية، وتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحادثة وقعت عندما انقلبت سيارة خفيفة كانت قادمة من مدينة أكادير في اتجاه مراكش، وكان يقودها سائح بريطاني وعلى متنها زوجته ونجله في ربيعه الثاني، في إحدى المنعرجات، لعدة مرات، لعدم تحكم السائق في مقود السيارة.

وكانت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية هرعت إلى مكان الحادث فور تلقيها خبر وقوعه، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ الضحايا الذين يعتقد أنهم نجوا من موت محقق.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بالجماعة القروية لمزوضية، التي انتقلت إلى مكان الحادث، تحقيقا لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوعه.