24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2712:3215:0617:2818:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟

  1. الصهاينة وتجارة المآسي؟ (5.00)

  2. سمّ القوارض ينهي حياة عشريني نواحي برشيد (5.00)

  3. سكان ينادون بتعجيل تعيين خطيب بمسجد في فاس (5.00)

  4. تُهم الاعتداء تسجن رياضيين مغاربة .. هاري والقاسيمي وسعادة (5.00)

  5. السعودية ترفض الترخيص لدخول وفد رياضي إسرائيلي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إصابة أسرة بريطانية في انقلاب سيارة بلمزوضية

إصابة أسرة بريطانية في انقلاب سيارة بلمزوضية

إصابة أسرة بريطانية في انقلاب سيارة بلمزوضية
هسبريس من مراكش
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:35

أسفرت حادثة سير، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بالطريق السيار الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، على مستوى الجماعة القروية لمزوضية، التابعة لتراب إقليم شيشاوة، عن إصابة أفراد أسرة بريطانية بجروح متفاوتة الخطورة، ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بمدينة شيشاوة، لتلقي الإسعافات الأولية، قبل إحالتهم على مصحة خاصة بمراكش، لوضعهم تحت المراقبة الطبية، وتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحادثة وقعت عندما انقلبت سيارة خفيفة كانت قادمة من مدينة أكادير في اتجاه مراكش، وكان يقودها سائح بريطاني وعلى متنها زوجته ونجله في ربيعه الثاني، في إحدى المنعرجات، لعدة مرات، لعدم تحكم السائق في مقود السيارة.

وكانت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية هرعت إلى مكان الحادث فور تلقيها خبر وقوعه، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ الضحايا الذين يعتقد أنهم نجوا من موت محقق.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بالجماعة القروية لمزوضية، التي انتقلت إلى مكان الحادث، تحقيقا لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوعه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - شوهتنا الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:54
بالأمس حادثة موت 3 ألمان و اليوم بريطانيين. شوهتنا في القنوات التلفزيونية الغربية .... و يقولون هدفنا هو الوصول إلى 20 مليون سائح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
2 - عنان الاثنين 25 دجنبر 2017 - 19:59
عندهم الزهر على حقاش اجانب.لو كانوا مغاربة ربما عاد كستناو سيارة الاسحاق.(الاسعاف).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - SAMIA MOUHIB الاثنين 25 دجنبر 2017 - 21:05
MÊME EN EUROPE, IL Y À DES ACCIDENTS MORTELS. LA MORT NOUS GUETTE TOUS. ELLE PEUT VOUS SURPRENDRE À TOUT MOMENT, OÙ VOUS SOYEZ, SUR VOS DRAPS OU SUR UNE ROUTE.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.