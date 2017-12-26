سيارة تصرع خمسينيا في حادثة سير بإقليم شيشاوة

هسبريس من مراكش

لقي شخص في بداية عقده الخامس مصرعه في حادثة سير وقعت الاثنين بالطريق السريع الرابط بين شيشاوة والصويرة، على مستوى الجماعة القروية أهديل، بعد دهسه بواسطة سيارة خفيفة وهو على متن دراجة نارية.

وأحيلت جثة الضحية على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشيشاوة، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها قبل تسليمها لأسرته.

وحسب مصادر هسبريس فإن الضحية، وهو في بداية عقده الخامس، كان على متن دراجة نارية متجها إلى منزله، قبل أن تدهسه سيارة خفيفة كانت تسير بسرعة دون احترام سائقها لظروف الزمان والمكان، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث، مخلفا صدمة كبيرة في أوساط أقاربه.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية أهديل بإقليم شيشاوة، والتي انتقلت إلى مكان الحادث، فتحت تحقيقا لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوعه.