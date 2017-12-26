هكذا حاول المتهم بقتل البرلماني مرادس تشتيت جهود المحققين

هسبريس- عبد الإله شبل

تخطيط محكم ومدروس ذلك الذي قام به المتهم هشام مشتراي، المتابع على خلفية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، لإبعاد الشبهة عنه، وإلصاقها بجهة أخرى.

فلم يكن كراء سيارة من نوع "داسيا"، سوداء اللون، كما أكد ذلك المتهم حمزة، ابن شقيقة المتهم الرئيسي، أمرا اعتباطيا، بل كان مدروسا، حتى تختلط على المحققين بعد تنفيذ الجريمة هاته السيارة بأخرى شبيهة لها توجد في اسم شخص قد تضعه العناصر الأمنية في خانة المشكوك في ارتكابهم الجريمة.

ويتعلق الأمر بالشاب مصطفى خنجر، المتحدر من منطقة ابن أحمد، والذي سبق للعناصر الأمنية أن أوقفته في السادسة صباحا من اليوم الموالي للجريمة، على خلفية شكوك حول تنفيذه الجريمة بسبب العلاقة التي كانت تربط شقيقته بالراحل مرداس، إذ كانت أسرته تتوفر على سيارة سوداء من النوع نفسه.

خلال أجوبة الشاب حمزة، يوم الاثنين، أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول طريقة كراء السيارة التي استعملت للوصول إلى منزل مرداس وارتكاب الجريمة بحي كاليفورنيا، أكد أن خاله المتهم الرئيسي أصر على كراء سيارة "داسيا" سوداء اللون، رغم توفر سيارات من نوع آخر.

وأضاف المتحدث نفسه أنه، فور وصوله إلى مقر الوكالة المتخصصة في كراء السيارات، هاتف خاله حول أنواع السيارات، مشيرا إلى وجود إحداها وبثمن مناسب، غير أن المتهم الرئيسي أصر على أن تكون السيارة من نوع "داسيا" وسوداء؛ وهو ما اضطر الشاب حمزة إلى انتظار بعض الوقت إلى حين غسلها وإعدادها لتكون جاهزة.

هذا الأمر لم تتركه "ديلار لخليفي"، محامية الشاب حمزة، يمر مرور الكرام، إذ أعادت ما سبق لأرملة مرداس تأكيده في وقت سابق بكون ابنها تحدث لها عن مرور سيارة سوداء بعد الواقعة من الشارع، ما جعلها تشير للأجهزة الأمنية في الوهلة الأولى إلى أن خنجر قد يكون وراء عملية التصفية.

ويستشف من كلام المتهم حمزة، حسب المتتبعين للملف، أن كراء السيارة السوداء كان الهدف منه إبعاد التهمة عن الجناة الرئيسيين، ورميها صوب جهة أخرى، والتي لم تكن سوى الشاب مصطفى خنجر، الذي جرى توقيفه والتحقيق معه قبل أن يتم الإفراج عنه بسبب تأكيد كل الشهود على تواجده في منطقة ابن أحمد لحظة وقوع الجريمة.

ووجه مختلف المحامين أسئلة عديدة إلى الشاب حمزة، الذي يعد "العلبة السوداء" لكشف ملابسات هذه الجريمة، فعاد ليؤكد في معرض إجاباته أنه خاطب خاله هشام في إحدى المكالمات طالبا منه أموالا، إلا أن تواجده مع بعض أصدقائه دفعه إلى التشديد على أنه يرغب في السفر إلى تركيا.

وشهدت الجلسة التي جرى تأخيرها إلى الثامن من شهر يناير المقبل، بسبب اجتياز المتهم حمزة امتحانات الكلية، توترا في بدايتها، إذ طالب محامو المتهم الرئيسي المستشار الجماعي بمقاطعة سباتة بضرورة إحضار أداة الجريمة (البندقية)، بعدما تقدموا في جلسة سابقة بالطلب نفسه.

وشدد دفاع المتهم على ضرورة عرض السلاح، لأنه "وسيلة أساسية تثبت الجرم"، معبرين عن تمسكهم كذلك باستدعاء الخبراء الذين أجروا الخبرة على السلاح المستعمل في الجريمة.

وأشار أحد أعضاء الدفاع إلى أن إعادة تمثيل جريمة مقتل مرداس تبين من خلالها أن منفذها عمل على إطلاق الرصاص من داخل السيارة، غير أن التقرير يشير إلى أنه جرى إطلاقه على بعد نصف متر من الضحية.

من جهته، أكد القاضي حسن عجمي أن "قرار إحضار السلاح لازال ساريا"، وزاد: "أجرينا محاولات لمعرفة مكان تواجدها، فتبين أنها بمدينة سلا، وسنعمل على إحضارها".

وانتقد دفاع المتهم المشتراي ما ورد على لسان المتهم حمزة، خاصة في ما يتعلق بطريقة تنفيذ جريمة القتل، إذ اعتبروا أن كلامه مغاير لما ورد في عملية التمثيل التي تمت بحضور وسائل الإعلام والوكيل العام للملك ومختلف الأجهزة الأمنية.