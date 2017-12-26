24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2812:3315:0717:2918:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟

  1. الصهاينة وتجارة المآسي؟ (5.00)

  2. سكان ينادون بتعجيل تعيين خطيب بمسجد في فاس (5.00)

  3. تُهم الاعتداء تسجن رياضيين مغاربة .. هاري والقاسيمي وسعادة (5.00)

  4. جمال السلامي .. لاعب خجول ومدرب مجتهد يحلم بلقب "الشان" (5.00)

  5. جرادة: متى تُستبدل السوداء بالخضراء؟ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | هكذا حاول المتهم بقتل البرلماني مرادس تشتيت جهود المحققين

هكذا حاول المتهم بقتل البرلماني مرادس تشتيت جهود المحققين

هكذا حاول المتهم بقتل البرلماني مرادس تشتيت جهود المحققين
هسبريس- عبد الإله شبل
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:00

تخطيط محكم ومدروس ذلك الذي قام به المتهم هشام مشتراي، المتابع على خلفية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، لإبعاد الشبهة عنه، وإلصاقها بجهة أخرى.

فلم يكن كراء سيارة من نوع "داسيا"، سوداء اللون، كما أكد ذلك المتهم حمزة، ابن شقيقة المتهم الرئيسي، أمرا اعتباطيا، بل كان مدروسا، حتى تختلط على المحققين بعد تنفيذ الجريمة هاته السيارة بأخرى شبيهة لها توجد في اسم شخص قد تضعه العناصر الأمنية في خانة المشكوك في ارتكابهم الجريمة.

ويتعلق الأمر بالشاب مصطفى خنجر، المتحدر من منطقة ابن أحمد، والذي سبق للعناصر الأمنية أن أوقفته في السادسة صباحا من اليوم الموالي للجريمة، على خلفية شكوك حول تنفيذه الجريمة بسبب العلاقة التي كانت تربط شقيقته بالراحل مرداس، إذ كانت أسرته تتوفر على سيارة سوداء من النوع نفسه.

خلال أجوبة الشاب حمزة، يوم الاثنين، أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول طريقة كراء السيارة التي استعملت للوصول إلى منزل مرداس وارتكاب الجريمة بحي كاليفورنيا، أكد أن خاله المتهم الرئيسي أصر على كراء سيارة "داسيا" سوداء اللون، رغم توفر سيارات من نوع آخر.

وأضاف المتحدث نفسه أنه، فور وصوله إلى مقر الوكالة المتخصصة في كراء السيارات، هاتف خاله حول أنواع السيارات، مشيرا إلى وجود إحداها وبثمن مناسب، غير أن المتهم الرئيسي أصر على أن تكون السيارة من نوع "داسيا" وسوداء؛ وهو ما اضطر الشاب حمزة إلى انتظار بعض الوقت إلى حين غسلها وإعدادها لتكون جاهزة.

هذا الأمر لم تتركه "ديلار لخليفي"، محامية الشاب حمزة، يمر مرور الكرام، إذ أعادت ما سبق لأرملة مرداس تأكيده في وقت سابق بكون ابنها تحدث لها عن مرور سيارة سوداء بعد الواقعة من الشارع، ما جعلها تشير للأجهزة الأمنية في الوهلة الأولى إلى أن خنجر قد يكون وراء عملية التصفية.

ويستشف من كلام المتهم حمزة، حسب المتتبعين للملف، أن كراء السيارة السوداء كان الهدف منه إبعاد التهمة عن الجناة الرئيسيين، ورميها صوب جهة أخرى، والتي لم تكن سوى الشاب مصطفى خنجر، الذي جرى توقيفه والتحقيق معه قبل أن يتم الإفراج عنه بسبب تأكيد كل الشهود على تواجده في منطقة ابن أحمد لحظة وقوع الجريمة.

ووجه مختلف المحامين أسئلة عديدة إلى الشاب حمزة، الذي يعد "العلبة السوداء" لكشف ملابسات هذه الجريمة، فعاد ليؤكد في معرض إجاباته أنه خاطب خاله هشام في إحدى المكالمات طالبا منه أموالا، إلا أن تواجده مع بعض أصدقائه دفعه إلى التشديد على أنه يرغب في السفر إلى تركيا.

وشهدت الجلسة التي جرى تأخيرها إلى الثامن من شهر يناير المقبل، بسبب اجتياز المتهم حمزة امتحانات الكلية، توترا في بدايتها، إذ طالب محامو المتهم الرئيسي المستشار الجماعي بمقاطعة سباتة بضرورة إحضار أداة الجريمة (البندقية)، بعدما تقدموا في جلسة سابقة بالطلب نفسه.

وشدد دفاع المتهم على ضرورة عرض السلاح، لأنه "وسيلة أساسية تثبت الجرم"، معبرين عن تمسكهم كذلك باستدعاء الخبراء الذين أجروا الخبرة على السلاح المستعمل في الجريمة.

وأشار أحد أعضاء الدفاع إلى أن إعادة تمثيل جريمة مقتل مرداس تبين من خلالها أن منفذها عمل على إطلاق الرصاص من داخل السيارة، غير أن التقرير يشير إلى أنه جرى إطلاقه على بعد نصف متر من الضحية.

من جهته، أكد القاضي حسن عجمي أن "قرار إحضار السلاح لازال ساريا"، وزاد: "أجرينا محاولات لمعرفة مكان تواجدها، فتبين أنها بمدينة سلا، وسنعمل على إحضارها".

وانتقد دفاع المتهم المشتراي ما ورد على لسان المتهم حمزة، خاصة في ما يتعلق بطريقة تنفيذ جريمة القتل، إذ اعتبروا أن كلامه مغاير لما ورد في عملية التمثيل التي تمت بحضور وسائل الإعلام والوكيل العام للملك ومختلف الأجهزة الأمنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - BN ABDELLAH DE RABAT الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:38
الطمع الجشع الانثقام السيبه التسيب الخيانه ترامي على حقوق وممكتلكات الغيرالرشوه السرقه القتل الانتحارالاجرام ليل نهار الشعارات الوعود لكاذبه الشواهد المزوه في طب ماستر ذكتورا استراد مدونات وحقوق وقوانين خارجيه المراد من ورائه محاربة الدين والوطن وطبقه لمصحوقه الدي زادها تازما بنكران بعدم اغرق لوطن في مستنقع ديون ريبا واسترادمدونات صهيونيه لتجويع شعب وقتله عرق بعرق ليعش وخليته في العز وثراء ومضاعفت اجرة ومناصب ووفر سيوله من ملاير لمقاصه وزيادات في ثمن لغزوال وماء وكهرباء +دعائر اشطره ودعائر لمخالفات سيارت وراجلين وطرقنا وشواعن مملؤه بمحتلي لملك لعمومي وارصفه ومعضلت دراجات طربرطور اكثر مستعمليه عصابات ومشرملين ولايدرون في قوانين سير ولايحترمو حق الاسبقيه +سرعه لمفرطه وحمل اشخاص فوق 3 و6 و10 +هضر لمال لعام وارشاء جمعيات ونقابات تنتمي لافلس حكومة في تاريخ المغرب في نسخته 1و2 في ولين وفين غادين بين وفين حب الوطن ههههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
2 - لمزابي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:43
الروح عزيزة عند الله . والمجرم سينال العقاب في الدنيا والاخرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
3 - الحـــــ عبد الله ــــاج الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:03
لا أعرف شخصيا هذه الزوجة الخائنة وليست بيني وبينها أية عداوة ولا أكن لها اي حقد ولا أحسدها على ما كانت تعيش فيه من نعيم. لكنني من خلال المعطيات التي نشرت عنها ومن خلال أقوالها المتناقضة التي لا زالت توجد على اليوتوب، فإنني أعتبرها هي العقل المدبر لجريمة قتل زوجها
فهي الوحيدة التي تعرف أملاك وثروات زوجها
وهي الوحيدة مع أبنائها من سيرث تلك الثروة
وأن هشام مشتري ربما غرر به وتلاعبت بعقله وعواطفه واستعملته المستفيدة الأساسية من الإرث
ويبقى التخطيط والمآمرة منها والتنفيذ منه
بمعنى انهم يتقاسمون الجريمة نص نص (واحد خطط واحد نفذ)
ويجب ان يكون العقاب قاسي لكلاهما
(..) ما سبق لأرملة مرداس تأكيده في وقت سابق بكون ابنها تحدث لها عن مرور سيارة سوداء بعد الواقعة من الشارع ما جعلها تشير للأجهزة الأمنية في الوهلة الأولى إلى أن خنجر قد يكون وراء عملية التصفية(..)
هل مشتراي كان يعرف بان خنجر (ولد بن حمد) لديه سيارة داسيا كحلة ؟
أم الزوجة الخائنة هي التي اقترحت عليه أن يكتري سيارة مماثلة لأخ عشيقة زوجها لكي تضرب عصفورين بحجرة واحدة (قتل والتخلص من زوجها وفي نفس الانتقام من العشيقة وإرسال أخوها للسجن ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
85
4 - mre الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 01:03
خلاصة : هاد "الناس" طبع الله على قلوبهم، لا دين لا أخلاق لا قناعة لا رحمة لا شفقة لا دنيا لا آخرة..الحرام قبل الجريمة و اثناءها و بعدها. اللهم سلط علينا الفقر و لا تفتنا بالمال الحرام.
و المؤسف فعلا هو سقوط المحققين في فخ بسيط و اعتقال شخص بريء في البداية و بسرعة محاولين طي الملف باسهل طريقة. دون ادلة.
الجريمة ليست هوليودية و لكن بوليودية، و لا ألغاز فيها و لا هم يحزنون، فقط تضخيم من طرف التحقيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
5 - البيضاوي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 01:58
كل الجرائم التي تقع في المغرب سببها إما المال أو المرأة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
6 - Bern الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 02:17
بسم الله الرحمن الرحيم
الغرب يعاقب على هذه الجريمة بالفصل:
Complicité après les faits
Concéquense du conseil
Meurtre
كل من شارك في الجريمة نفس العقوبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
7 - ملاحظ الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 05:48
البعد عن الدين هو السبب الرئيسي في كل هذه الماسي ابتداءا من الجفاف وانتهاءا الى جرائم القتل والسرقة والاغتصاب ووووو
ارجعوا الى دينكم ففي القران كل هذه القصص واكبر ونتائجها فهذه الجريمة تحتوي على عدة مواضيع ذكرت في القران فالبرلماني اكيد ودون أدنى شك حصل على أموال بدون حق او هتك عرض او شتم او زور او غش ونسبة كبيرة عملها كلها فالعدالة الإلاهية موجودة اما زوجته غش زور خيانة ....... اذا لن تفلت من العقاب ويكفي انها فقدت كل شيء اذا العدالة الإلاهية زملاؤها في الجرم نفس الشيء اذا الله يمهل ولا يهمل وحكمه ينفد ولو بعد حين كيف تدين تدان والعقاب بنفس الجرم الخلاصة كلا منا ينتظر العدالة الإلاهية دنويا قيل الآخرة فنطلب من الله حسن الخاتمة وارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتانبه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - عبده/. الرباط الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 05:50
ملاحظة المحامي ليست في محلها حيث يمكن إطلاق النار من البندقية على بعد متر واحد و من داخل السيارة خاصة اذا مرت هذه الاخيرة قرب الضحية او محادية له .... اما اعادة تمثيل الجريمة فكثيرا ما تتم بارتجال و عشوائية و كثرة التدخلات و الفوضى التي يحدثها الجمهور او المتطفلين على الصحافة ... فيجب عند اعادة تمثيل الجريمة ان يكون الامر مدروسا و تتم العملية بمهنية اكبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.