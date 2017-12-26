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الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة متخصصة في السرقات بالعنف بتيزنيت

تفكيك عصابة متخصصة في السرقات بالعنف بتيزنيت

تفكيك عصابة متخصصة في السرقات بالعنف بتيزنيت
هسبريس من أكادير
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 06:35

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت، الاثنين، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و27 سنة، للاشتباه في تكوينهم عصابة إجرامية مختصة في السرقات العنيفة.

وحسب مصدر أمني فإن المشتبه فيهم، وهم من ذوي السوابق القضائية، اعترضوا، صبيحة أمس، سبيل شخصين بالاستعانة بكلب شرس وعرضاهما للضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض قبل الاستيلاء على ما بحوزتهما من مبالغ مالية وهواتف نقالة.

وزاد المصدر ذاته أن مصالح الأمن فعّلت مجموعة من الأبحاث الميدانية فور تلقيها شكاية الضحايا، وهو ما مكّن من تشخيص هوية المشتبه فيهم وتحديد مكان تواجدهم بأحد المنازل، قبل أن تقوم بمداهمته وتلقي القبض عليهم. كما تم استرجاع الهواتف المسروقة وضبط الكلب المستعمل في الاعتداء.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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