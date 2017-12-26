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كُتّاب وآراء
إنقاذ مهاجرين في عرض سواحل "طريفة" الإسبانية
تمكنت فرقة الإنقاذ البحري الإسبانية من إنقاذ 7 مهاجرين ينحدرون من دول العمق الإفريقي، بعدما تلقت مكالمة من قبل عناصر البحرية المغربية تفيد بمغادرة قارب لأحد سواحل مدن الشمال، في حدود الساعة الواحدة والنصف من زوال أمس.
ووفق ما أوردته منابر إعلامية إسبانية فإن مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية تمكنت من تحديد مكان تواجد القارب بالقرب من سواحل مدينة طريفة، مضيفة أن مركز التنسيق البحري، الذي يتواجد مقره بمحافظة الأندلس، خصص مروحية من نوع Helimer219 وسفينة بغية الإسراع في عملية الإنقاذ.
وتبعا للمصادر ذاتها فإنه "جرى نقل جميع الموقوفين على متن سفينة للإنقاذ تابعة للصليب الأحمر الإسباني إلى ميناء الصيد البحري لمدينة ألميريا، قصد توفير العناية اللازمة لهم، من فحص طبي وملابس وتغذية"، مشيرة في السياق ذاته إلى أنهم يتمتعون بصحة جيدة.