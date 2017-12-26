حريق مهول يلتهم قرية الصيد لبويردة بالداخلة‎

هسبريس - متابعة

اندلع حريق في قرية الصيد "لبويردة"، التي تقع جنوب مدينة الداخلة بحوالي 140 كيلومترا، عشية اليوم الاثنين، مخلفا أضرارا مادية كبيرة بعدد من الأكواخ والمستودعات ومعدات الصيادين، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وأوضحت مصادر خاصة لهسبريس أن الحريق أتى على 250 كوخا من الخشب تستعمل كمستودعات لمعدات البحارة، مخلفا خسائر مادية مهمة، مشيرة إلى أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من إخماد النيران الذي يرجع سبب الحريق إلى انفجار قنينة غاز.

وفور علمها بالحادث حلت عناصر الوقاية المدنية بالمكان، وتمكنت من إخماد الحريق؛ في حين باشرت المصالح الأمنية، بتنسيق مع النيابة العامة بوادي الذهب، التحقيق في القضية.