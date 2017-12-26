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الرئيسية | حوادث | حريق مهول يلتهم قرية الصيد لبويردة بالداخلة‎

حريق مهول يلتهم قرية الصيد لبويردة بالداخلة‎

حريق مهول يلتهم قرية الصيد لبويردة بالداخلة‎
هسبريس - متابعة
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 21:20

اندلع حريق في قرية الصيد "لبويردة"، التي تقع جنوب مدينة الداخلة بحوالي 140 كيلومترا، عشية اليوم الاثنين، مخلفا أضرارا مادية كبيرة بعدد من الأكواخ والمستودعات ومعدات الصيادين، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وأوضحت مصادر خاصة لهسبريس أن الحريق أتى على 250 كوخا من الخشب تستعمل كمستودعات لمعدات البحارة، مخلفا خسائر مادية مهمة، مشيرة إلى أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من إخماد النيران الذي يرجع سبب الحريق إلى انفجار قنينة غاز.

وفور علمها بالحادث حلت عناصر الوقاية المدنية بالمكان، وتمكنت من إخماد الحريق؛ في حين باشرت المصالح الأمنية، بتنسيق مع النيابة العامة بوادي الذهب، التحقيق في القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مصطفى الاثنين 25 دجنبر 2017 - 21:41
لكم الله ايها الاطفاءين اجركم عند الله وفقكم الله يا ملا ءكة الارض
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14
2 - الحـــــ عبد الله ــــاج الاثنين 25 دجنبر 2017 - 21:51
هذه المراكز والقرى هي التي يجب تميتها وليس الحسيمة ومثيلاتها التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية وسياحية ضخمة وبإمكانها ان تصبح (نيس) أو (كان) أو (سان تروبي) المغرب لو كان أهلها يتسمون بروح المبادرة

الاعتناء وتطوير المدن والقرى الجنوبية في الصحراء المغربية سيعود على الوطن بفوائد لا تعد ولا خصى من حيث :

من حيث يجب :
ــ توفير السكن مجانا لكل مواطن يريد الاستقرار والعمل في الصحراء المغربية، سواءا في الصيد البحري أو في مجالات السياحة والتجارة
توفير المرافق الضرورية للصيادين مع البنى التحتية المرافقة لها (مدارس مستوصفات و...)
ــ تيسير القروض لكل الشباب الذين يرغبون في العمل والاستثمار في الصحراء المغربية على الدولة ان تضمنهم لكي يستثمرا في شراء معدات وأدوات العمل المتطورة

وهذا سيرفع من سكان المدن المغربية الجنوبية وستغرق العناصر الانفصالية في بحر من السكان وسيكون الوضع غير قابل للتغيير مهما كانت الظروف
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12
3 - عبدو المراكشي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 22:35
كنت بعين المكان منذ ساعات وشاهدة بأم عيني الحريق المهل الذي شب بقرية( تشيكا ) وسبب الحريق من البنزين المخزن في الأكواخ مداخل الصيادين اليومية خرافية وأعمالهم إجرامية وهذا أنتقام من الله.
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