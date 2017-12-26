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كُتّاب وآراء
غاز "البوتان" ينهي حياة مسن بدوار ناحية تنغير
لفظ شخص مسن أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم الاثنين، داخل بيته الواقع بدوار أيت امحمد، التابع لجماعة تلمي، بإقليم تنغير، إثر اختناق ناجم عن تسرب لغاز البوتان من سخان للتدفئة؛ فيما الحالة الصحية لزوجة الراحل متدهورة، وترقد بالمستشفى الإقليمي سيدي حسيان بورزازات.
وحسب مصادر هسبريس الإلكترونية فإن الهالك كان رفقة زوجته بالقرب من سخان للتدفئة يعمل بالغاز، بعد أدائهما صلاة الفجر، قبل أن يتسرب الغاز، ويصابا معا بالاختناق، ما عجل بوفاة الزوج؛ فيما نقلت الزوجة على متن سيارة الإسعاف تابعة لجماعة تلمي إلى مستعجلات سيدي حساين بورزازات، لتلقي الإسعافات الأولية وإنقاذها من الموت.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية إلى المكان، حيث تمت معاينة جثة الهالك، وتحرير محضر رسمي في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يذكر أن منطقة تلمي ونواحيها تعرف في مثل هذا الوقت من كل سنة انخفاضا في درجات الحرارة، وتساقط الثلوج المصحوبة بالبرد والصقيع، ما يدفع الساكنة إلى استعمال "السخانات" التي تشتغل بالغاز للتدفئة، وهو ما يستدعي تحرك الجهات المسؤولة لمراقبة هذه أجهزة المعروضة للبيع في المحلات التجارية والأسواق للحفاظ على سلامة المواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
كم من شخص يموت سكرنا او سارقا او زانيا او.... و كم من شخص احبهم الله فأمتهم خير ميتة بعد اداء خير فريضة ...عسى الله يرحمه و يرزقه الجنة بغير حساب وان لله وان اليه راجعون.
الله يرحم الفقيد و يشفي السيدة.
تعددة الأسباب و الموت واحد و المهم هو حسن الخاتمة.
اللهم ارزقنى حسن الخاتمة يا رب.
الله يرحم الفقيد