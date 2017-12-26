شبهة الانتحار تلف مصرع أبٍ لثمانية أطفال بالشاون

هسبريس من شفشاون

أقدم أربعيني، اليوم الاثنين، على وضع حد لحياته شنقا، داخل منزله بدوار السعوديين الواقع بجماعة بني منصورة بإقليم شفشاون.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الهالك، الذي يبلغ من العمر 45 سنة، وهو أب لثمانية أبناء، وجد جثة هامدة وسط بيت أسرته بعدما أقدم على لف حبل حول عنقه لأسباب لا تزال مجهولة لحد الآن.

وإثر إعلامها بالخبر، حلت عناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بأمر من النيابة العامة؛ فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الجثامين إلى حين انتهاء التحقيق والوقوف على الأسباب الحقيقية للانتحار.