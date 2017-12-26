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كُتّاب وآراء
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شبهة الانتحار تلف مصرع أبٍ لثمانية أطفال بالشاون
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:21
أقدم أربعيني، اليوم الاثنين، على وضع حد لحياته شنقا، داخل منزله بدوار السعوديين الواقع بجماعة بني منصورة بإقليم شفشاون.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الهالك، الذي يبلغ من العمر 45 سنة، وهو أب لثمانية أبناء، وجد جثة هامدة وسط بيت أسرته بعدما أقدم على لف حبل حول عنقه لأسباب لا تزال مجهولة لحد الآن.
وإثر إعلامها بالخبر، حلت عناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بأمر من النيابة العامة؛ فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الجثامين إلى حين انتهاء التحقيق والوقوف على الأسباب الحقيقية للانتحار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - لاحول ولا قوة الا بالله الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:36
الانتحار ليس حلا للهروب من الواقع المر،اللهم هون على اهله الصدمة وارزقهم الصبر واخلفهم خيرا منه،اللهم اغفر له ،اللهم ارحمه
3 - amal الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:45
اسباب الحادث معروفة 8 اطفال وما يلزمهم من اكل شرب دواء مدرسة.....لا حول ولا قوة الا بالله
4 - مراقب المجتمع الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 01:26
عندما تسود الدنيا أمام الاعين كل ما يخطر بالبال هو وضع حد للحياة للأسف الانتحار ليس حلا هنا المسألة واضحة كووضوح الشمس نهارا ... الأزمة الاقتصادية و الظروف الاجتماعية مع كثرة الانجاب (ما كاين غير بلز بلا حساب) ... الحلول هي أولا توفير مناصب الشغل و توقيف خدمة الزبونية و محاسبة المسؤولين و معاقبتهم و تحديد النسل و و و و ...
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