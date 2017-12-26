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كُتّاب وآراء
افتضاض بكارة طالبة في مرحاض بكلية خريبكة
اهتزت الكلية متعددة التخصصات بمدينة خريبكة، عشية اليوم، على وقع خبر افتضاض بكارة طالبة داخل أحد مراحيض الحرم الجامعي من طرف شاب لا تربطه بالكلية أي علاقة قانونية.
وفور انتشار الخبر بين الطلبة الجامعيين، نظم عدد منهم حلقية لمناقشة الواقعة وما يرتبط بها من مشاكل، مما دفع الكاتب العام للكلية إلى توضيح وبسط المعطيات المتوفرة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية التي باشرتها الشرطة القضائية.
وأوضح الكاتب العام للكلية أن "طالبة تتابع دراستها الجامعية بالسنة الأولى بشعبة الدراسات العربية، تعرفت على شاب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل أن يقررا عقد لقاء في الكلية، نظرا لعدم إمكانية مراقبة وضبط هويات جميع مرتفقي الكلية".
وأضاف أن "صراخ الطالبة داخل أحد مراحيض الطابق الأول كسر صمت الكلية، مما دفع بعض الطلبة إلى الانتقال في غضون بضع ثوان إلى مصدر الصوت، ليكتشفوا وجود طالبة مضرجة بدمائها، فيما اختفى الفاعل الذي يُجهل مكانه إلى حدود الساعة".
وقال الكاتب العام للكلية إن "عناصر من الشرطة القضائية انتقلت إلى المؤسسة الجامعية من أجل فتح تحقيق في الواقعة، في الوقت الذي تؤكد الطالبة جهلها للاسم الكامل وهوية الفاعل، وأنها فوجئت به وهو يتبعها إلى المرحاض ويفتض بكارتها بالقوة ويغادر المكان".
وعن النقاش الذي أثاره بعض الطلبة حول ما وصفوه بـ"انفتاح الكلية على كل من هب ودب"، أوضح الكاتب العام للكلية، في تصريح لهسبريس، أن "الكلية تشغل حوالي 12 هكتارا، وتتوفر على عشرات القاعات والمدرجات والحجرات الدراسية، إلا أن عدد الحراس لا يتجاوز اثنين".
وأضاف أن "الحراسة الفعلية للكلية ستتطلب على الأقل 35 حارسا، مع ما يرتبط بهم من اعتمادات مالية ولوجيستيكية، وهو ما لا يمكن للكلية توفيره بميزانيتها الحالية ووضعها الراهن".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
في المغرب كان عندنا جهاز شرطة جامعي مماثل تابع للامن الوطني كنا نسميه الاواكس ولكن بعد موجة الحقوق والحريات (المفهومة غلط بالمغرب) تم الغاءه وتركت الجامعات والكليات والاحياء الجامعية (كما ترك كل المغرب) عرضة للفوضى والتسيب و الاجرام و العنف والاقصاء والارهاب والتطرف اليساري والتطرف اليميني والتطرف التكفيري واصبحت الجامعات غابة فوضى عوض ان تصبح واحة علم وسلام ...
بنات اليوم خطار مفيهم تيقة . هذ الفتاة تواعدت مع الشاب داخل حرم الجامعة . في الوقت لي معروف أن الجامعة هي مكان للدراسة فقط هي كتواعد فيه مع الشبان خفية عن واليديها لي في بالهم أن بنتهم مشات الجامعة باش تقرا . تاني حاحة لي كايعرفها الجميع أن بنات اليوم كايبحتو بزاف على علاقات حميمية أكثر من صداقة يعني باغا لي يحضنها و يقبلها و يمارس معاها الجنس . أنا شخصيا من خلال حديثي مع أحد قتايات هذ الجيل جيل فايسبوك و الواتساب سألتها عن صديقتها و هي متحجبة ملتزمة قالت لي أنها تزوجت قلت لها أنه خبر جميل الله يهنيها فردت علي قالت بالحرف الواحد راها تصيدت أنا مفهمت والو طلب توضح لي الأمر فأجابت أن سنها مازال صغير 19 سنة و أنها مازال ما دوزاتش (يعني مازال مادوزت صاحيب و علاقات حميمية لي ما فهمش) فرديت عليها و قلت ليها الله يمسخك ولا زواج مصيبة و تصاحيب و الفساد مطلب الفتيات هذا هو زمان الفتن . نرجعو لموضوعنا الواضح أن هذ الفتاة تواعدت مع الفتى من أجل إقامة علاقة جنسية شادة من الدبر في مرحاض الجامعة أتناء ساعات الدراسة الفتى طبعا غدر بيها و قام بإفتضاض بكارتها و جايا تقول لينا راه
أولا ـ واش غير اجي وفظ البكارة ؟ ملي كنا شباب في الاعدادي والثانوي والجامعي (على العلم اانا في الثمانينات كنا في الاعدادي رجال كا نحسنو الحايا) ماشي براهش بحال اليوم (في هذاك الوقت) كانو صحاباتنا يعرضو علينا وبالخاطر، وكا نديرو سيمانة واكثر وعاد نقضيو الغرض معاهوم وبصعوبة وخوف شديد.
ثأنيا : اش داها للمرحاض معاه ؟ وكيفاش يتبعها وفي الطبق الثاني ؟
رابعا : علاش ما غواتتش حتى قضا الغرض ؟
خامسا : ديال بزز، راه خاصو على الاقل ما بين 20 و 30 دقيقة هذا إذا كان دون بنية عضلية قوية أما الى كان عادي والله ما يقدر عليها إطلاقا
راه الوقت الي يزول ليها فيه الحوايج وزائد المضاربة والمقاومة ديال البنت خاصو نصف ساعة
دابا سلمات لو نفسها بالخاطر وملي وجعها غوتات بلا ما تشعر وهي تفضح راسها ملي جاو عندها الاخريين الي سمعوها
اما هي في ضروري غادا تكون تعرفو وتعرف اسمه وفي ساكن وما غادش تكون اول مرة شايفاه
سيناريوهات كا يشوهو بها الجامعة ويشوهو روسهوم
هادي خاص يتعمق معاها البحث وأكيد غادا تبدل الرواية
اللهم ان هذا منكر
كما تدين تدان لك او لابنائك
بالله عليكم اخواني القراء من السهل على أي احد ان يفتض بكرة بنت بالقوة؟ اسيدي الله يهديكم والله لو ما كانت بكل رضاها لما افتضت بكارتها والخلاصة من عندكم وااسلام