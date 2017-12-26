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الرئيسية | حوادث | افتضاض بكارة طالبة في مرحاض بكلية خريبكة

افتضاض بكارة طالبة في مرحاض بكلية خريبكة

افتضاض بكارة طالبة في مرحاض بكلية خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:38

اهتزت الكلية متعددة التخصصات بمدينة خريبكة، عشية اليوم، على وقع خبر افتضاض بكارة طالبة داخل أحد مراحيض الحرم الجامعي من طرف شاب لا تربطه بالكلية أي علاقة قانونية.

وفور انتشار الخبر بين الطلبة الجامعيين، نظم عدد منهم حلقية لمناقشة الواقعة وما يرتبط بها من مشاكل، مما دفع الكاتب العام للكلية إلى توضيح وبسط المعطيات المتوفرة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية التي باشرتها الشرطة القضائية.

وأوضح الكاتب العام للكلية أن "طالبة تتابع دراستها الجامعية بالسنة الأولى بشعبة الدراسات العربية، تعرفت على شاب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل أن يقررا عقد لقاء في الكلية، نظرا لعدم إمكانية مراقبة وضبط هويات جميع مرتفقي الكلية".

وأضاف أن "صراخ الطالبة داخل أحد مراحيض الطابق الأول كسر صمت الكلية، مما دفع بعض الطلبة إلى الانتقال في غضون بضع ثوان إلى مصدر الصوت، ليكتشفوا وجود طالبة مضرجة بدمائها، فيما اختفى الفاعل الذي يُجهل مكانه إلى حدود الساعة".

وقال الكاتب العام للكلية إن "عناصر من الشرطة القضائية انتقلت إلى المؤسسة الجامعية من أجل فتح تحقيق في الواقعة، في الوقت الذي تؤكد الطالبة جهلها للاسم الكامل وهوية الفاعل، وأنها فوجئت به وهو يتبعها إلى المرحاض ويفتض بكارتها بالقوة ويغادر المكان".

وعن النقاش الذي أثاره بعض الطلبة حول ما وصفوه بـ"انفتاح الكلية على كل من هب ودب"، أوضح الكاتب العام للكلية، في تصريح لهسبريس، أن "الكلية تشغل حوالي 12 هكتارا، وتتوفر على عشرات القاعات والمدرجات والحجرات الدراسية، إلا أن عدد الحراس لا يتجاوز اثنين".

وأضاف أن "الحراسة الفعلية للكلية ستتطلب على الأقل 35 حارسا، مع ما يرتبط بهم من اعتمادات مالية ولوجيستيكية، وهو ما لا يمكن للكلية توفيره بميزانيتها الحالية ووضعها الراهن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - محمد الزموري الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:58
كل ما قالته الطالبة كذب وحتى افتضاض البكارة لا يكون بالقوة كما ذكرت إلا إذا كان عن خاطرها لو مثلاً كان ذلك في الخلاء أو تحت تهديد بالسلاح ممكن أما في الحرم الجامعي فهذا يبقى مشكوك فيه والله أعلم .
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64
2 - Mohammed الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:00
افتضاض البكرة بالقوة نكتة قديمة . معا هدا الجو البارد و القارس الدي نعيشه . لا أعتقد ان الفتات ترتدي تنورة صيفية لكي يتم اغتصابها بالقوة و في مكان عمومي .
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58
3 - مغربي فمريكان الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:01
هنا في امريكا اقوى وارقى دول العالم واكثرها ديمقراطية واحتراما لحقوق الانسان وحرياته (على الاقل هنا في الداخل الامريكي) حيث توجد احسن وارقى واكبر جامعات العالم واكثرها جودة وتقدم وتطور ... يوجد في كل الجامعات (الخاصة والعامة والشبه العامة و جامعات الولايات) فرق شرطة تسمى campus police او شرطة الحرم الجامعي تعمل داخل الجامعات (المدن الجامعية ) اي داخل الكليات والاحياء الجامعية ومحيطها و تكون مجهزة بسيارات شرطة ويعمل فيها رجال شرطة مسلحين مهمتهم تامين الجامعات والاحياء الجامعية ليلا ونهارا ومحاربة كل ما يمكن ان يمس بالامن والسكينة والسلامة والحياد والوقار بالجامعات ومحيطها من مجرمين ومخربين ومشوشين الخ ...
في المغرب كان عندنا جهاز شرطة جامعي مماثل تابع للامن الوطني كنا نسميه الاواكس ولكن بعد موجة الحقوق والحريات (المفهومة غلط بالمغرب) تم الغاءه وتركت الجامعات والكليات والاحياء الجامعية (كما ترك كل المغرب) عرضة للفوضى والتسيب و الاجرام و العنف والاقصاء والارهاب والتطرف اليساري والتطرف اليميني والتطرف التكفيري واصبحت الجامعات غابة فوضى عوض ان تصبح واحة علم وسلام ...
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25
4 - bordeaux al hoceima الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:04
Elle a fixè un RDV avec lui dans les toilettes de la facultè et la elle pleure, il est bizarre ce pays jungle
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20
5 - كلمة حق الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:05
كلمة حق تقال ألخوت .
بنات اليوم خطار مفيهم تيقة . هذ الفتاة تواعدت مع الشاب داخل حرم الجامعة . في الوقت لي معروف أن الجامعة هي مكان للدراسة فقط هي كتواعد فيه مع الشبان خفية عن واليديها لي في بالهم أن بنتهم مشات الجامعة باش تقرا . تاني حاحة لي كايعرفها الجميع أن بنات اليوم كايبحتو بزاف على علاقات حميمية أكثر من صداقة يعني باغا لي يحضنها و يقبلها و يمارس معاها الجنس . أنا شخصيا من خلال حديثي مع أحد قتايات هذ الجيل جيل فايسبوك و الواتساب سألتها عن صديقتها و هي متحجبة ملتزمة قالت لي أنها تزوجت قلت لها أنه خبر جميل الله يهنيها فردت علي قالت بالحرف الواحد راها تصيدت أنا مفهمت والو طلب توضح لي الأمر فأجابت أن سنها مازال صغير 19 سنة و أنها مازال ما دوزاتش (يعني مازال مادوزت صاحيب و علاقات حميمية لي ما فهمش) فرديت عليها و قلت ليها الله يمسخك ولا زواج مصيبة و تصاحيب و الفساد مطلب الفتيات هذا هو زمان الفتن . نرجعو لموضوعنا الواضح أن هذ الفتاة تواعدت مع الفتى من أجل إقامة علاقة جنسية شادة من الدبر في مرحاض الجامعة أتناء ساعات الدراسة الفتى طبعا غدر بيها و قام بإفتضاض بكارتها و جايا تقول لينا راه
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36
6 - عبد الكريم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:13
في محيط الجامعة يوجد المئات من الطالبات مختبئات مع الرجال في الحدائق والضلمات وأخريات في البرتوش، جلهن يتعرضن لأبشع أنواع العنف والإغتصاب وأغلبهن يكتمن الأمر
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25
7 - mEd ! الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:15
الحريه هي أن يتحرر العقل وليس النفس......لأن العقل أن تحرر قاد إلى الهدى... والنفس أن تحررت قادت إلى الهوى. .
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27
8 - احفيري الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:20
اولا نتاسف للاخت ولكن وجود الطالبة بالكلية يعني ليس بخلاء لماذا لم تطلب النجدة قبل وقوع الحادتة مع العلم فض البكرة يتطلب وقت طويل وليس بوجيز ووجود البكرة في مكان مستور يصعب الكشف عنها بسهولة ليست كالعين او الأذن يعني هناك تواطؤ وبعده ندم
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25
9 - الحـــاج عبد الله الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:24
قصة فيها الكثير من الريبة والشك ويصعب تصديق الطالبة

أولا ـ واش غير اجي وفظ البكارة ؟ ملي كنا شباب في الاعدادي والثانوي والجامعي (على العلم اانا في الثمانينات كنا في الاعدادي رجال كا نحسنو الحايا) ماشي براهش بحال اليوم (في هذاك الوقت) كانو صحاباتنا يعرضو علينا وبالخاطر، وكا نديرو سيمانة واكثر وعاد نقضيو الغرض معاهوم وبصعوبة وخوف شديد.
ثأنيا : اش داها للمرحاض معاه ؟ وكيفاش يتبعها وفي الطبق الثاني ؟
رابعا : علاش ما غواتتش حتى قضا الغرض ؟
خامسا : ديال بزز، راه خاصو على الاقل ما بين 20 و 30 دقيقة هذا إذا كان دون بنية عضلية قوية أما الى كان عادي والله ما يقدر عليها إطلاقا
راه الوقت الي يزول ليها فيه الحوايج وزائد المضاربة والمقاومة ديال البنت خاصو نصف ساعة

دابا سلمات لو نفسها بالخاطر وملي وجعها غوتات بلا ما تشعر وهي تفضح راسها ملي جاو عندها الاخريين الي سمعوها
اما هي في ضروري غادا تكون تعرفو وتعرف اسمه وفي ساكن وما غادش تكون اول مرة شايفاه

سيناريوهات كا يشوهو بها الجامعة ويشوهو روسهوم
هادي خاص يتعمق معاها البحث وأكيد غادا تبدل الرواية
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22
10 - سلا الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:30
حسبي الله ونعمة الوكيل
اللهم ان هذا منكر
كما تدين تدان لك او لابنائك
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3
11 - توضيح للغدر الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:34
الغدر هنا كان حينما اتفقا معا و اسلّمت نفسها له بأن ينكحها من الذبر ولكن الفتى غدر بها وتم فظ بكارتها
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14
12 - Abou oumaima الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:40
في الوقت الذي تؤكد الطالبة جهلها للاسم الكامل وهوية الفاعل، وأنها فوجئت به وهو يتبعها إلى المرحاض ويفتض بكارتها بالقوة ويغادر المكان".
بالله عليكم اخواني القراء من السهل على أي احد ان يفتض بكرة بنت بالقوة؟ اسيدي الله يهديكم والله لو ما كانت بكل رضاها لما افتضت بكارتها والخلاصة من عندكم وااسلام
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13
13 - العربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 01:05
السلام عليكم نجيب على الاخ الذي يتكلم عن أميريكا اكتر من الأميركيين أنفسهم .نحن نتكلم عن الكليات والمعاهد في المغرب ولا نتكلم عن الكليات والمعاهد الأمريكية .تخلط شعبان و رمضان
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-5
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