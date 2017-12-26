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الرئيسية | حوادث | العنف اللفظي يجر 20 تلميذا بفاس إلى العدالة

العنف اللفظي يجر 20 تلميذا بفاس إلى العدالة

العنف اللفظي يجر 20 تلميذا بفاس إلى العدالة
هسبريس من فاس
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:51

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس، خلال الفترة الممتدة من بداية الشهر المنصرم إلى منتصف الشهر الحالي، من إلقاء القبض، على مراحل وفي أوقات متفاوتة ومؤسسات متفرقة، على 20 تلميذا قاصرا، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالعنف وتهديد أطر تربوية أو زملائهم.

وحسب مصادر من ولاية أمن فاس، فإن المشتبه بهم قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على أطر تربوية، وإلحاق خسائر مادية بأدوات وآليات مدرسية، ردا على قرارات اتخذت في حقهم من طرف إدارة المؤسسة تتعلق بسلوكاتهم أو بمسارهم الدراسي.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في إطار التغطية الأمنية لمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية، تم إيقاف 13 شخصا غريبا عن هذه المؤسسات بتهمتي العنف والتهديد بواسطة السلاح الأبيض في حق بعض التلاميذ إثر خلافات بينهم، كما تم إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية بتهمة ترويج المخدرات بمحيط مؤسسة تعليمية، وقد حجزت لديه كمية من مخدر الشيرا معدة للبيع.

ومن أجل تعميق البحث، وضع المشتبه بهم الراشدون تحت الحراسة النظرية، فيما وضع القاصرون تحت الملاحظة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضهم على العدالة في فاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - اريج الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:01
للأسف العنف اللفظي اصبح عادة في المجتمعات العربية، ودلك نلحظه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وهده وللاسف ظاهرة سيئة .
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35
2 - riad الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:04
تحياتي لرجال الأمن... للي ما رباش ولادو ..يمشي يتبعهم للكوميسارية والمحكمة والحباسات...باش يخلص حقو حتى هو... للي كيضرب و كيسب الأستاذ واش غادي مازال يوقر شي حد فهاذ المجتمع؟
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42
3 - مغربية امازيغية الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:20
نعم لتطبيق القانون لا للعنف اللفظي ....حتى الشيوخ يجب معاقبتهم بسبب الفتاوي العشوائية التكفيرية كالشيخ النهاري الذي كفر المغاربة الذين يحتفلون برأس السنة ... القانون فوق الجميع
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-26
4 - hassan temara الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:40
تحية إجلال وتقدير لرجال ونساء الأمن الذين انضافت اليهم مشاق أخرى متمثلة في هؤلاء الصعاليك الفالتين من التربية الأسرية . كم يحز في النفس أن ترى مراهقين يعكرون الجو الدراسي للراغبين في التعلم . وجب معاقبة الآباء أيضا على تقصيرهم في تربية أبناءهم
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19
5 - mayssa الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:12
على ابتلاميد ايضا من حقهم التوجه الى مخفر الشرطة لوضع شكاية وفتح تحقيق في حابة ما تعرضوا للشتم والابتزاز اللفظي من طرف اساتدتهم أو ادارتهم فصراحة حتى الاساتدة اغلبهم سلطويين وغير لابقين مع تلاميدهم لانهم مللوا التدريس ويريدون اجرة بااااردة
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1
6 - farhat الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:56
العنف اللفظي هو من تربية البيت قبل المدرسة فالفقر والعوز والامية والهجرة القروية وانتشار أمهات العازبات اللواتي أصبح لهم الحق في تسجيل مواليدهن بالحلم المدنية هي أسباب انعدام التربية والاحترام للغير جعلت من هؤلاء التلاميذ يخرجون عن النظام العام .فلا يحترمون الأكبر وأصبح الأطفال لا نادي لهم ولا مربي بالبيت .لقد أصبح هؤلاء الصغار يعيشون التسيب
أن ذهبت الأخلاق ذهبوا في زمننا كان الأب يربي والأخ الأكبر يربي والجار أو الجارة تنوب عن الأم في التربية
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