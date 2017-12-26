العنف اللفظي يجر 20 تلميذا بفاس إلى العدالة

هسبريس من فاس

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس، خلال الفترة الممتدة من بداية الشهر المنصرم إلى منتصف الشهر الحالي، من إلقاء القبض، على مراحل وفي أوقات متفاوتة ومؤسسات متفرقة، على 20 تلميذا قاصرا، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالعنف وتهديد أطر تربوية أو زملائهم.

وحسب مصادر من ولاية أمن فاس، فإن المشتبه بهم قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على أطر تربوية، وإلحاق خسائر مادية بأدوات وآليات مدرسية، ردا على قرارات اتخذت في حقهم من طرف إدارة المؤسسة تتعلق بسلوكاتهم أو بمسارهم الدراسي.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في إطار التغطية الأمنية لمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية، تم إيقاف 13 شخصا غريبا عن هذه المؤسسات بتهمتي العنف والتهديد بواسطة السلاح الأبيض في حق بعض التلاميذ إثر خلافات بينهم، كما تم إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية بتهمة ترويج المخدرات بمحيط مؤسسة تعليمية، وقد حجزت لديه كمية من مخدر الشيرا معدة للبيع.

ومن أجل تعميق البحث، وضع المشتبه بهم الراشدون تحت الحراسة النظرية، فيما وضع القاصرون تحت الملاحظة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضهم على العدالة في فاس.