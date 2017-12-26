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الرئيسية | حوادث | مصالح أمن فاس توقف متورطين في عمليات سرقة

مصالح أمن فاس توقف متورطين في عمليات سرقة

مصالح أمن فاس توقف متورطين في عمليات سرقة
هسبريس من فاس
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:05

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس، خلال اليومين الأخيرين، من إيقاف عدد من الأشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقات الموصوفة والعنيفة، والتي طالت هواتف محمولة ومبالغ مالية.

وحسب بلاغ ولاية أمن فاس، تتوفر عليه هسبريس، فإن المشتبه بهم، وهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، ومبحوث عنهم على الصعيدين المحلي والوطني بتهمة اقتراف سرقات بالعنف في حق ضحايا، تم إلقاء القبض عليهم من طرف عناصر شرطة منطقة فاس الجديد دار دبيبغ، التي كانت مدعمة بفريق الأبحاث والتدخلات، بعد القيام بتحريات ميدانية مكنت من تشخيص هويات المشتبه بهم، ومن بينهم الملقب بـ"ولد نفينيفة" والملقب بـ"ولد فاطمة" والملقب بـ"حلاوة".

وفي السياق نفسه، تمكنت العناصر الأمنية نفسها من إلقاء القبض على الملقب بـ"أعلول"، بعد وقت وجيز من اقترافه سرقة متبوعة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في حق مهاجر إفريقي من جنوب الصحراء طالت هاتفه المحمول، حيث تعرف عليه الضحية بسهولة، وتم استرجاع هاتفه الذي وجد بحوزة المشتبه به.

وأضاف البلاغ الأمني أنه على إثر توصل دائرة الشرطة الزهور بشكايات حول أحد الأشخاص المجهولين، الذي يقوم باعتراض سبيل المارة ويجردهم من هواتفهم المحمولة ومبالغ مالية، مستغلا الأماكن المظلمة، قامت عناصر الأمن بالتحريات والأبحاث الميدانية التي قادتها إلى معرفة وتشخيص المشتبه به، الملقب بـ "بوركبة "، حيث كان يتنقل من مكان إلى آخر لتفادي إلقاء القبض عليه. وبعد عملية ترصد وحراسة ثابتة، تمكنت العناصر الأمنية المذكورة من إيقافه متلبسا بحيازة سلاح أبيض، ولم يجد الضحايا أي صعوبة في التعرف عليه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ورصد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم قبل إحالتهم على العدالة بفاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Abdelkader الاثنين 25 دجنبر 2017 - 23:47
La justice devrait autoriser la publication des photos des agraisseurs pour que les victimes ayant déposées plintes puissent réclamer justice
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2 - السرقات بالعنف بفاس الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 00:08
متورطين في عمليات سرقة فقط متورطين ! مدينة فاس كلها مملؤة باللصوص . وزد عليها انهم من ذوي السوابق القضائية مزيان مزيان معتبر . هذا دليل كانوا متابعين من طرف العدالة ومع ذلك استمروا في السرقة وانتهك حقوق الاخرين مزيان مزيان معتبر .
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