توقيف بقّال حوّل دكّانه إلى وكر لصنع الممنوعات

رشيد بيجيكن من أكادير‎*

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بطانطان من توقيف شخص في الأربعينات من عمره، يشتغل بقالا بحي "تيكيريا"، بالجنوب الغربي لمدينة طانطان، بعد أن حوّل محله التجاري إلى وكر لترويج مختلف أنواع الممنوعات. كما أنه يستغل مرأب منزله كمعمل سري لتقطير مسكر ماء الحياة.

وحجزت المصالح الأمنية بمحل الموقوف كميات وُصفت بالمهمة من مخدر الشيرا، وتبغ "المعسل"، وسجائر مهرّبة من مختلف الأنواع، ومسحوق التبغ (النفحة)، وأوراق لف التبغ، بالإضافة إلى عدد من القنينات معبّأة بمسكر ماء الحياة.

كما انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى منزل الموقوف، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، حيث حجزت بداخله عشرات اللترات من "الماحيا"، مُعدّة للترويج، فضلا عن مبالغ مالية مهمة متحصّل عليها من عملية ترويج الممنوعات، وسياّرة خفيفة تستغلّ في الأمر ذاته.

التفتيش الدقيق، الذي خُضع له بيت الموقوف، أسفر عن حجز معدات تقطير ماء الحياة، ومواد أولية تُستعمل في هذه العملية.

وقد أُحيل المشتبه به على النيابة العامة، بتُهم تتعلق أساسا بالاتجار في الممنوعات وحيازتها واستهلاكها، والاتجار في المواد المهربة، وتقطير وصنع مسكر "الماحيا"، والاتجار فيه.