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الإيقاع بمروج لمسكر "ماء الحياة" وسط وزان
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 03:51
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وزان من توقيف متهم بترويج ماء الحياة بجماعة أسجن، القصية بحوالي 9 كيلومترات عن حاضرة دار الضمانة.
وذكر مصدر خاص لهسبريس أن عملية التوقيف جاءت بناء على إخبارية بتواجد الشخص المذكور بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبو قاسم الزهراوي، حيث جرى تتبعه وتوقيفه، ثم الاستماع إليه في محضر رسمي.
وجرى وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى حين انتهاء التحقيق وتقديمه إلى العدالة.