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الرئيسية | حوادث | قتيل و8 معتقلين في عراك عائلي ضواحي الحاجب

قتيل و8 معتقلين في عراك عائلي ضواحي الحاجب

قتيل و8 معتقلين في عراك عائلي ضواحي الحاجب
هسبريس من الحاجب
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 22:25

لفظ أربعيني أنفاسه الأخيرة بمستشفى محمد الخامس بمكناس، واعتقل 8 أشخاص، من بينهم 4 نساء، اليوم الثلاثاء، بسبب تبادل للضرب والجرح في عراك عائلي وقع يوم الأربعاء المنصرم بين أسرتين متجاورتين في السكن بدوار السعادة التابع لجماعة تامشاشاط بإقليم الحاجب.

وتجمهر اليوم الثلاثاء العشرات من سكان المنطقة أمام مقر الدرك الملكي بمدينة أكوراي، احتجاجا على الاحتفاظ بنجل الهالك تحت الحراسة النظرية، في ظروف صحية تحتاج إلى العناية المركزة من طرف طبيب مختص، إثر تعرضه لجروح أثناء الحادث المؤلم.

سعيدة زايد، أرملة الهالك، قالت في تصريح لهسبريس إن أسرتها تعرضت لهجوم بمنزلها من طرف أفراد أسرة تربطهم معها قرابة عائلية، مساء الأربعاء المنصرم، وزادت: "استعملوا وسائل فلاحية تقليدية من قبيل مذراة وقطع حديدية حادة، وانهالوا على زوجي الهالك وابني المعتقل بالضرب والجرح؛ ولم تشفع للأخير ظروفه الصحية، إذ أصرت السلطات على الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية".

وأضافت سعيدة أن الحادث يعود إلى خلاف حول مسلك يستعملونه في مرور المواشي، وزادت موضحة: "سبق تقديم شكاية في الموضوع، لكن بعد تدخل أصحاب النوايا الحسنة عقدنا صلحا بيننا، وأنشأنا سياجا على أراضينا حتى لا يقع تصادم بيننا، لكن أفرادا من الأسرة المعتدية كانوا دائما يعتدون علينا".

وحضر قائد جهوية الدرك بمكناس، وقائد سرية الدرك بالحاجب، إلى مقر الدرك بأكوراي، حيث جرى وضع 8 أشخاص من المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهم في الحادث؛ فيما نقل نجل الهالك المعتقل احتياطيا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، مع تكليف المركز القضائي بالحاجب بملف البحث التمهيدي في الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ahmed الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 23:17
هانتوما دابا لقيتوا الحل المناسب وتهنيتوا من المشاكل شي مات شي في الحبس 8 افراد وشكون بقا في المنزل تاواحد مجتمع امي وجا هل لايعرف الا لغة العنف والمصالح الشخصية اذا كنت انا بخير لايهمني الاخر فليذهب الى الجحيم ودابا تصنتوا لعظامكم مزيان.
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86
2 - جلال الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 23:45
قبح الله الجهل أما الفقر فيمكن لصاحبه أن يكون ذو عقل متنور...
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71
3 - فقيد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 23:50
هاته المعارك تقع في الكثير من البوادي بسبب التكلاخ المنتشر وغياب ردع السلطة.رغم الانتماء القبلي والعائلي تتحجر الادمغة
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50
4 - wood الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 00:15
سبب هذه المشاكل هو غياب الدولة عن هذه المناطق ، فهي تتواجد فقط عندما يقتل احد اخر و التجسس على المواطنين ،فالدولة من مسؤوليتها الاولى تدبير حياة المواطنين من تحفيظ و تقسيم و احداث المسالك و الطرق ، و هذه الامور سبب رئيسي لعدد من المشاكل و الصراعات ، فالمحاكم نفسها غير قادرة في الفصل في هذه القضايا لانها من اختصاص الادارة الترابية التي من المفروض ان تحمي لكل ذي حق حقه و في نفس الوقت حماية حقوق الجماعة . فالفوضى و التسيب هو سمة المغرب سواء في القرى او حتى المدن لما نلاحظه من احتلال الملك العام و الفراشة و الكثير من التجاوزات !!!
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