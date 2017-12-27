انبعاث رائحة نتنة تكشف عن جثة سنغالي بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أشعر عدد من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، المصالح الأمنية بانبعاث رائحة نتنة من إحدى الشقق المجاورة لهم بعمارة سكنية وسط مدينة سطات، خاصّة بعد اختفاء مواطن سنغالي كان يقطن بالشقة المعنية على سبيل الكراء.

وحسب مصادر هسبريس، فإن السنغالي "ع، ض"، وهو في عقده الخامس، وكان يقطن بشقة في الطابق الرابع بإحدى العمارات المتواجدة بالقرب من مدارة مقهى العيون، ويشتغل مدرسا للغة الإنجليزية بإحدى المؤسسات الخصوصية بسطات، عثر عليه جثة هامدة بالمنزل الذي كان يسكنه بمفرده على سبيل الكراء.

وحسب ما عاينته هسبريس، فإن الحادث استنفر عناصر من الشرطة القضائية بالدائرة الرابعة، وأفرادا من الشرطة العلمية، وممثلا عن المكتب الصحي ببلدية سطات، ومصالح الوقاية المدنية، الذين انتقلوا إلى الشقة المعنية، وقاموا باقتحامها، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، ومعاينة جثة الهالك، ونقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بسطات.

وحسب معلومات استقتها هسبريس من عين المكان، فإن المواطن السنغالي كان يعاني من مرض القلب، واختفى عن الأنظار منذ مساء الأحد الماضي، إلى أن عثر عليه جثة هامدة بمنزله، في انتظار نتائج التشريح الطبي لجثة الهالك لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل شرطة سطات، تبعا لتعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات.