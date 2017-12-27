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كُتّاب وآراء
تبرئة دركيّيْن من تهمة الضرب المُفضي إلى الموت
قضت محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء، ببراءة دركيّين، يعملان بالمركز الترابي لماسة، غرب اشتوكة آيت باها، من تهمة الضرب والجرح المُفضي إلى الموت، ذهب ضحيّته شاب (طلال الدرباكي) يبلغ من العمر حوالي 36 سنة، ويتحدّر من إقليم تزنيت، على إثر شجار مع الدركيين، عند حاجز طرقي بالطريق الإقليمية الساحلية رقم 1016، الرابطة بين ماسة وجماعة أكلو بتزنيت، على مستوى دوار تسنّولت بقيادة ماسة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الخميس 22 يونيو 2017، حوالي الساعة الثانية صباحا، حين طالبت دورية للمركز الترابي للدرك الملكي بماسة، التابع لسرية بيوكرى، سائق سيارة قادمة من اتجاه بلدة أكلو بالتوقف. وفور التزام السائق الجانب الأيمن من قارعة الطريق، تبين أنه لا يحمل بطاقة تعريفه الوطنية، كما عجز عن تقديم الأوراق والتوابع المتعلقة بسياقة وسير السيارة، وفق بلاغ سابق للسلطات المحلية.
المصدر ذاته أوضح أنه بعد استفسار السائق من طرف الدركييْن بشأن هويته وعلاقته بالسيارة المخصصة للنقل السياحي، ثارت ثائرته بدون سابق إنذار، وهاجم أحد عناصر الدورية، مستغلا قوته الجسمانية. وعلى إثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، تدخل الدركيّ الثاني قصد مؤازرة زميله لكبح أفعال المعتدي، مما نتج عن ذلك سقوط الجميع وتدحرجهم على أرضية محجرة، مما أدى إلى إصابتهم بجروح نقلوا على إثرها جميعا إلى مستشفى المختار السوسي بيوكرى، لكن إصابة السائق في رأسه عجلت بوفاته وهو في طريقه إلى المستشفى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
من طبيعة الحال البراءة ومشا مسكين على عينو ضبابة
واحد كان دايز بالطوموبيل ما بيه ما عليه .. وقفوق الدرك .. هاد السيد ما كان عندو لا بطاقة لا وراق لا والو .. كان غار هو والله وجود دركيين .. صعر خونا .. دون سابق انذار .. لا هو عندو حساب مع الدرك .. ولا مضارب معاهم على ورت .. ولا محلف عليهم .. السيد .. كعا بوحدو .. وجهل وناض يضارب مع الدرك .. لله في لله .. ومن بعد .. بحال دوك الأفلام ديال نور الشريف ومحمود ياسين ديال السبعينات .. تكركبو فالحجر .. و ما جات غا فمول الطوموبيل .. مات
خاص القاضي يحكم باستخراج جثة هاد المجرم الخسيس ويتحبس باش يكون عبرة لكل من سولت له نفسه يتهم الدرك ديالنا الشريف العفيف ويموت
والزفزافي بغا يدخل الدبابات
لو كان رجال الامن عندنا يستعملون سلاحهم كما يستعمله رجال أمن في الدول الغربية، ولو كنا نسمع في الإعلام بانهم استعملوه ولو مرة كل أسبوع لما تجرأ أصلا مثل هذا الشخص على التمرد عليهم بعدما تبين لهم بأنه لا يتوفر على بطاقة التعريف ولا أوراق السيارة، وفوق هذا تجرأ واعتدى على احدهم !!
في دول يحترم فيها القانون، يردى فيها مثل هذا الشخص قتيلا على الفور بإطلاق الرصاص عليه دفاعا عن النفس وفي إطار عمل رجال الامن وينتهي أمره قتيل ولا يخلف اي جدال ولا يمنح لكل الانتهازيين البرقوقيين أية فرصة للخوض في الموضوع.
يجب على رجال الامن ان يلجؤوا إلى سلاحهم واستعماله إلى اقصى حد في ما يخوله لهم القانون، فلا يردع هذا القوم إلا القوة ولا يفل الحديد إلا الحديد