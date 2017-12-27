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الرئيسية | حوادث | تبرئة دركيّيْن من تهمة الضرب المُفضي إلى الموت

تبرئة دركيّيْن من تهمة الضرب المُفضي إلى الموت

تبرئة دركيّيْن من تهمة الضرب المُفضي إلى الموت
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:58

قضت محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء، ببراءة دركيّين، يعملان بالمركز الترابي لماسة، غرب اشتوكة آيت باها، من تهمة الضرب والجرح المُفضي إلى الموت، ذهب ضحيّته شاب (طلال الدرباكي) يبلغ من العمر حوالي 36 سنة، ويتحدّر من إقليم تزنيت، على إثر شجار مع الدركيين، عند حاجز طرقي بالطريق الإقليمية الساحلية رقم 1016، الرابطة بين ماسة وجماعة أكلو بتزنيت، على مستوى دوار تسنّولت بقيادة ماسة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الخميس 22 يونيو 2017، حوالي الساعة الثانية صباحا، حين طالبت دورية للمركز الترابي للدرك الملكي بماسة، التابع لسرية بيوكرى، سائق سيارة قادمة من اتجاه بلدة أكلو بالتوقف. وفور التزام السائق الجانب الأيمن من قارعة الطريق، تبين أنه لا يحمل بطاقة تعريفه الوطنية، كما عجز عن تقديم الأوراق والتوابع المتعلقة بسياقة وسير السيارة، وفق بلاغ سابق للسلطات المحلية.

المصدر ذاته أوضح أنه بعد استفسار السائق من طرف الدركييْن بشأن هويته وعلاقته بالسيارة المخصصة للنقل السياحي، ثارت ثائرته بدون سابق إنذار، وهاجم أحد عناصر الدورية، مستغلا قوته الجسمانية. وعلى إثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، تدخل الدركيّ الثاني قصد مؤازرة زميله لكبح أفعال المعتدي، مما نتج عن ذلك سقوط الجميع وتدحرجهم على أرضية محجرة، مما أدى إلى إصابتهم بجروح نقلوا على إثرها جميعا إلى مستشفى المختار السوسي بيوكرى، لكن إصابة السائق في رأسه عجلت بوفاته وهو في طريقه إلى المستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - سعيد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:16
وشاهد شاهد من اهلها
من طبيعة الحال البراءة ومشا مسكين على عينو ضبابة
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30
2 - مهنة خطيرة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:29
مهنة الامن من اصعب المهن فهؤلاء مطالبون بفعل السلطات المخولة لهم التعامل مع حثالة المجتمع من القتلة والمجرمين وهي مهمة تنطوي على غير قليل من المخاطرة بالنفس لان غالبية الجانحين يكونون تحت تأثير المخدرات ومنهم من يفقد حتى السيطرة على افعاله وقد يعمد لقتل ابيه او امه فمابالك برجال الامن الذين يحاولون الجامه . مهنة صعبة لا انصح بها الشباب .
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13
3 - Faouzi الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:29
طبعا ستتم تبرءتهم. وعلى رأي المصريين : " مين يشهد للعروسة؟ " هههه
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-10
4 - مغربيۃ وافتخر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:30
هنيءا لكما بالبراءۃ ورحم اﷲ الفقيد فماهو الا بقضاء اﷲ وقدره .
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26
5 - واحد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:32
شوف غار سرد الوقائع كي داير

واحد كان دايز بالطوموبيل ما بيه ما عليه .. وقفوق الدرك .. هاد السيد ما كان عندو لا بطاقة لا وراق لا والو .. كان غار هو والله وجود دركيين .. صعر خونا .. دون سابق انذار .. لا هو عندو حساب مع الدرك .. ولا مضارب معاهم على ورت .. ولا محلف عليهم .. السيد .. كعا بوحدو .. وجهل وناض يضارب مع الدرك .. لله في لله .. ومن بعد .. بحال دوك الأفلام ديال نور الشريف ومحمود ياسين ديال السبعينات .. تكركبو فالحجر .. و ما جات غا فمول الطوموبيل .. مات

خاص القاضي يحكم باستخراج جثة هاد المجرم الخسيس ويتحبس باش يكون عبرة لكل من سولت له نفسه يتهم الدرك ديالنا الشريف العفيف ويموت

والزفزافي بغا يدخل الدبابات
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24
6 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:48
الدول التي لا يستعمل فيها رجال الامن سلاحهم في مثل هذه الحالات ينتهي الأمر فيها بالشعب باعتبار سلاح الوظيفة مجرد ديكور لا يبعث ابدأ على احترام من يحمله.
لو كان رجال الامن عندنا يستعملون سلاحهم كما يستعمله رجال أمن في الدول الغربية، ولو كنا نسمع في الإعلام بانهم استعملوه ولو مرة كل أسبوع لما تجرأ أصلا مثل هذا الشخص على التمرد عليهم بعدما تبين لهم بأنه لا يتوفر على بطاقة التعريف ولا أوراق السيارة، وفوق هذا تجرأ واعتدى على احدهم !!
في دول يحترم فيها القانون، يردى فيها مثل هذا الشخص قتيلا على الفور بإطلاق الرصاص عليه دفاعا عن النفس وفي إطار عمل رجال الامن وينتهي أمره قتيل ولا يخلف اي جدال ولا يمنح لكل الانتهازيين البرقوقيين أية فرصة للخوض في الموضوع.
يجب على رجال الامن ان يلجؤوا إلى سلاحهم واستعماله إلى اقصى حد في ما يخوله لهم القانون، فلا يردع هذا القوم إلا القوة ولا يفل الحديد إلا الحديد
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-2
7 - aboukaram الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:55
الأمر هنا عند عملية المراقبة ليس هنا ما يفيد هوية المعني بالأمر وغياب وثائق السيارة ادا لا بد من تطبيق القانون لان النص القانوني يقول (لا عقوبة ولا جريمة الا بنص قانوني ) السير على الطرقات على متن سيارة دون وثائق تساوي حجز السيارة بالحجز والاحتفاظ بالسائق إلى حين أن تثبت براءته لابد من المسك بالفاعل حتى لا يفر ويترك السيارة بعين المكان وعند الإمساك به تظاهر بقوته الجسمانية فتدحرجوا جميعا صادق دلك صخرات ألحقت أضرار بالكل متفاوتة الخطورة مما تسبب في وفاة السائق ،الدركي تمسك به للقيام بالواجب وحماية كل دي حق حقه
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4
8 - سعيد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:55
لو ثبت إدانتهم فلن يرحمهم أحد فبما أنه ثبت عدم توفره على الهوية فهاج فأي شيء يقع له فهو اللذي يتحمل العاقبة وهو اللذي أعطى آنطلاقة العنف وأراد تكسير هبة الدولة بالرغم من فساد عدد لا يستهان من الأمنيين ولكن هاذا لا يبرر السبا والعنجهية للمواطن رحمه الله ومبروك البرائة
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4
9 - الروح عزيزة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:07
و يااااا قاتل الروح و ين تروووح ،يوما ما سيعترف احدهم و تكشف التفاصيل و لو بعد حين
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3
10 - إلتحق بالحق سبحانه الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:51
ثارت ثائرته بدون سابق إنذاروهاجم أحد عناصر الدورية، مستغلا قوته الجسمانية. ، سبحان الله وسقطواجميعهم على الأرض يتجرجرون فقام الإثنين عليهم آثار خدوش و السائق عزرائيل كان غيردايز وقتل السائق ، اعطاه ضربة قويةعلى جمجمته فهشمها بقعدة المسدس العزرائيلي ، من قال أن المعجزات انتهت في بلدنا كل يوم معجزة ، وما نخشاه هو كثرة الكذب والباطل ستخلق قتلة أشرار ينتقمون والله يحفظ وطننا.
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5
11 - السيادة للقانون الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:11
لا أحد يجهل كيف يتاعمل الدركيون ورجال الأمن مع عامة الناس : تهكم احتقار استغلال تعالي تلفيق التهم تسلط . والذي يزيد الطين بلة استعمال القانون لمصلحتهم الشخصية في إرغام الناس دفع الرشاوي وجمعهم الأموال . ثم يجدون أمامهم محكة لتبرئتهم وكأنهم وجدوا ليكونوا عصا غليظة على ظهر هذا الشعب المسكين!!!!؟؟
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6
12 - يوم الحساب الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:45
راه الروح عزيزة عند الله هو الوحيد القادر على انصاف المظلوم من الظالم فالويل لمن طغى وتداعى القوة
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