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كُتّاب وآراء
بحث قضائي إثر سقوط شخص من عمارة بفاس
أقدمت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بوفاة شخص نتيجة سقوط عرضي بحي لعلو، التابع لدائرة نفوذ منطقة بندباب عين قادوس بمدينة فاس.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، بإشعار هاتفي يفيد بأن شخصا في حالة سكر متقدمة يحدث فوضى عارمة بأحد الأحياء السكنية؛ ما استدعى إيفاد دورية للشرطة لتوقيف المشتبه فيه، غير أنه غادر المكان قبل وصول عناصر الشرطة، وفق ما أفاد به بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
البلاغ أردف أنه بعد انصرام حوالي 45 دقيقة تقريبا، توصلت مصالح الأمن مجددا بطلب عبر الهاتف للتدخل بالمكان نفسه؛ ما اقتضى توجيه دوريات الشرطة التي عاينت سقوط المشتبه فيه من شرفة إحدى العمارات بعد فقدانه التوازن، خلال محاولته الفرار، قبل أن توافيه المنية أثناء نقله على متن سيارة الإسعاف.
وقد أعطت النيابة العامة تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس لتحديد جميع ظروف هذا الحادث؛ حيث تم الاستماع إلى عدد من الشهود بمكان الحادث، بينما لازال البحث جاريا في النازلة للكشف عن جميع ملابساتها.