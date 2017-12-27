6 جرحى في حادثة سير خطيرة نواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر تعرّضهم لحادثة سير خطيرة، اليوم الأربعاء، نتيجة اصطدام بين سيارة رباعية الدفع وسيارة أجرة بطريق" بومعيزة" في النفوذ الترابي لإقليم برشيد.

وبحسب مصادر من عين المكان، فإن الاصطدام القوي أدى إلى إصابة سائقة السيارة رباعية الدفع إلى جانب 5 ركاب كانوا على متن سيارة أجرة من الصنف الأول. وقد جرى إخراج الركاب بصعوبة كبيرة من هيكل سيارة الأجرة، ونقلهم إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ببرشيد لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الضابطة القضائية عاينت الحادثة، وفتحت بحثا قضائيا لتحديد المسؤوليات، تبعا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، في انتظار ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية للمصابين.