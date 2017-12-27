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الرئيسية | حوادث | 6 جرحى في حادثة سير خطيرة نواحي برشيد

6 جرحى في حادثة سير خطيرة نواحي برشيد

6 جرحى في حادثة سير خطيرة نواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 16:40

أصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر تعرّضهم لحادثة سير خطيرة، اليوم الأربعاء، نتيجة اصطدام بين سيارة رباعية الدفع وسيارة أجرة بطريق" بومعيزة" في النفوذ الترابي لإقليم برشيد.

وبحسب مصادر من عين المكان، فإن الاصطدام القوي أدى إلى إصابة سائقة السيارة رباعية الدفع إلى جانب 5 ركاب كانوا على متن سيارة أجرة من الصنف الأول. وقد جرى إخراج الركاب بصعوبة كبيرة من هيكل سيارة الأجرة، ونقلهم إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ببرشيد لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الضابطة القضائية عاينت الحادثة، وفتحت بحثا قضائيا لتحديد المسؤوليات، تبعا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، في انتظار ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية للمصابين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - وادي امليل الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 16:57
كل الشفاء للجرحى ومزيدا من الحذر خصوصا و نحن في فصل الشتاء
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17
2 - مصطفى الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 17:19
اغلب الحوادث تتسبب فيها سيارة الاجرة..التجاوز وافراط في السرعة لكي يحصلو على الروصيطة..والضحايا هما الركاب .ومستعملي الطريق...هذا ما نشاهده في الطرق....
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20
3 - Si moh الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 17:26
C est la conduite des permis acheter L'alcool et les drogues et Les permis bidons sont la plupart les causes Il faut faire De contrôle d'alcoolémie et des stup et vous aller voir les résultats.
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4
4 - المهم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 17:26
نتمنى الشفاء للجميع و على سائقي الطاكسيات ان يحافظوا على سلامة الركاب و على الركاب ان يتكلموا مع السائق بعدم الإفراط في السرعة و ان يبلغوا رجال الدرك اذا اقتضى الحال ، أنا احمل السائقين كل المسؤولية
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16
5 - مجد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:03
اكفس و اقبح ملتقى الطرق ف المغرب. ملتقى خطير و محفر و مموج لا يصلح حتى للبهائم. بقوة الضغط و الحمولة لاصحاب الشاحنات لافارج و الاعلاف والحديد........ ملتقى خطير جدا جدا . أتنقل فيه يوميا بين بوسكورة و جمعة ولاد عبو ( فكو). مندوب وزارة النقل نائم.
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18
6 - بوزيد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:30
السلام عليكم .هذا الطريق الرابط بين مدينة برشيد وحد السوالم .ملقب با (المادريا) لأنها تشبه المادريا وهي أخطر طريق في المغرب بنسبة للحوادث المميتة . ليس عريضة بما يكفي . وهي طريق يمر منها عدد كبير من الشاحنات .الرموك. وكل يوم تكون حادتة سير مميتة . وكل من توفى في هذه ااطريق سيسأل عنه وزير النقل أمام االله
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8
7 - Nabil الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:17
احترام القانون و ثقافة السير و الجولان هي السبيل الوحيد للحد من حوادث السير .
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