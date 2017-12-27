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الرئيسية | حوادث | المحكمة تقضي بسجن وتغريم "مشرمل" أستاذةٍ في الدار البيضاء

المحكمة تقضي بسجن وتغريم "مشرمل" أستاذةٍ في الدار البيضاء

المحكمة تقضي بسجن وتغريم "مشرمل" أستاذةٍ في الدار البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:26

أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، التلميذ المتهم بالاعتداء على أستاذة بثانوية الحسين بن علي بالحي المحمدي، والتي هزت قضيتها الرأي العام الوطني، وقضت في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا.

كما قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها، بعدما لم تتم إجراءات الصلح بين أسرة التلميذ والأستاذة رشيدة مكلوف، المعتدى عليها، بتغريم التلميذ مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، مع إحالته على إصلاحية السجن المحلي بعين السبع (عكاشة).

وصدر هذا الحكم من طرف الهيئة بعد إدخال الملف للمداولة، عقب مرافعات لمحامية التلميذ، في ظل غياب الأستاذة المعتدى عليها، مطالبة بضرورة حضورها لمعرفة الضرر الذي لحق بها ومعاينته من طرف المحكمة.

ويأتي هذا الحكم بعد مدة قصيرة على إصدار المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات حكما مماثلا على تلميذ كان قد ظهر في شريط وهو يعنف أستاذه، حيث قضت بسجنه لمدة شهرين بمركز لحماية الطفولة.

وكانت مدينة الدار البيضاء اهتزت مؤخرا على وقع جريمة بشعة كان بطلها تلميذ، فيما الضحية ليست سوى أستاذته، التي "شرمل" وجهها احتجاجا على طرده من المؤسسة.

وجاءت هذه الواقعة أسابيع قليلة على واقعة اعتداء تلميذ على أستاذه بمدينة ورزازات، حيث وجه له لكمات كما ظهر في شريط تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الرأي العام يندد بهذه الممارسات التي تسيء إلى المدرسة المغربية.

وعبرت فعاليات نقابية وجمعوية، وكذا الأطر التربوية ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تذمرهم واستيائهم من التصرف الصادر عن التلميذ المذكور، مطالبين بمعاقبته حتى يكون عبرة لباقي التلاميذ.

وإثر هذه الواقعة، بادرت عدة هيئات حقوقية وجمعوية ورسمية إلى تنظيم لقاءات في الأسابيع الماضية، نددت من خلالها بظاهرة العنف المدرسي التي تخترق المؤسسات المغربية، داعية الجميع إلى التعاون وإعداد تصورات من أجل وضع حد لتناميها في الوسط التعليمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - مغربية الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:35
قليلة مدة الحبس لأن هذا المجرم وإن كان سنه صغير فخطره كبير. يستحق عقوبة أقسى ليكون عبرة لغيره من مجرمي المستقبل.
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599
2 - الصراحة على عين ميكا الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:35
الحكم جاء مخفف كان يستوجب على اقل ثلات سنوات لكون الجاني كان يحمل سلاح.
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547
3 - ميساء الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:35
واش السجن هو الحل ؟ عوض متصلحوا التلميذ و تعلموه الأخلاق و القيم الإنسانية دخلتوه الحبس باش اخرج متعلم اجرام اخر أكثر خطورة ...المنظومة التعليمية والتربوية في المغرب فشلات
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-628
4 - عدالة فاسدة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:35
القانون الجنائي المغربي يشجع على الاجرام هذا التلميذ المجرم نحر استاذة محاولا قتلها وفي الاخير يحكم عليه باربعة اشهر ويذهب الى السجن الذي اصبح اليوم كاوتيل 5 نجوم الكل متوفر .. المغرب في خطر والعدالة فاسدة
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469
5 - احمد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:36
لبراهش ضسروا. وزيغتهم التكنولوجيا الحديثة. فلا مناص من الشدة لتأديبهم حتي وان كانوا حديثي السن. لانهم يرون في الرأفة وفي توعيتهم ضعفا وخضوعا من المربي
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383
6 - med الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:36
عقوبة ام تشجيع. ؟4اشهر وفي اصلاحية ؟يكفيني تساءلي
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297
7 - driss الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:36
c honteux de laisser un pauvre enfant en prison
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-447
8 - مغربي..... الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:36
قليل في حقو..... لو كنت القاضي لحكمت عليه بسنتين سجنا نافدة ... لاتهم الغرامة فلن تعيد من كرامة الاستاذة شيئا...... يجب ان يسجن ليكون عبرة.....هادا عاطيونو شهرين غدا يخرج يبدا يهدد فيها.... بغا يطير عطوه عامين باش لي فيه الفز يشد الارض..... في صغرنا كنا نشوفو المعلم من كترة احترامنا ليه منقود نشوفو فيه .....الله يهدي هاد الجيل
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312
9 - immad الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:38
صراحة الاحكام توكد مدى احتقار رجال ونساء التعليم فليس لهم اية قيمة في البلاد ....،كيف يعقل ان تلميذ ذبح الاستاذة وكانت ستموت لو اصاب شرايين عنقها لو لا الطاف الله ان يحكم عليه بحكم قضى منه اكثر من النصف يعني العقوبة هي شهرين تقريبا!!!!
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253
10 - simo الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:38
مدة السجن في المتناول. الغرامة المالية ثلات ملايين غير متفق.
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-240
11 - هشام الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:39
الله يلطف بأبناء هذا الوطن ، هذا الحكم زجري طبعا ولكن غادي يولد لينا مشرمل محترف يجوب الشوارع بعد انقضاء فترة الحكم .لا مدرسة لا مستقبل :(
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24
12 - فؤادوحة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:39
كان يلزمه اكثر انها وسمة عار ستبقا مرسومة على وحه الاستادة المسكينة كيف تعطونه 4 اشهر هل تخافون على مستقبله .الاكيد ان الاستاد لم تعد له قيمه مطلقا كان اولى بالاساتده تنضيم اضراب عام عن العمل لف النضر لمعاناتهم
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156
13 - ظلم تلميذ الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:39
الاساتذه المغرب في اسفل تقييم العالمي و هم سبب تصرفات تلاميذ معلميين تخرشون ب تلميذات و استاذات مصابات بعقد نفسيه يفرغنها في تلاميد و قضاء منحط غير شريف يتبع وسائل تواصل مع علم ان عدد من يسمون معلمين و اساتذه هم ربع مليون و لا يعملون شيئا لذالك هم من تجدهم يملئون وسائل تواصل
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-201
14 - منير الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:42
4اشهر .هدا حكم يشجع كل التلاميد على شرملة أساتدتهم...والله نأسف لما وصلنا إليه من إنحدار أخلاقي
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134
15 - قلة الترابي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:42
قلة التربية وسط المجتمع هي التي ساعدت بعض التلاميذ إلى ارتكاب العنف ضد الأساتدة والسؤال هو لماذا لايستطيع هؤلاء التلاميذ مواجهة المشرملين وتجار المخدرات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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92
16 - استاذة إعدادي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:43
رغم انني لست ضد أبنائنا بالتبني ونحن ندرسهم ونسهر على تلقينهم العلم والمعرفة لكنني ضد تعنيف التلميذ للاستاذ رغم تقصيره كما يدعي البعض فهناك مصالح يجب الاتصال بها من اجل ردع تقصيره أقول للاستاذة خيرا فعلت انك لم تسامحيه حتى يكون عبرة للآخرين
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103
17 - الطنز البنفسجي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:44
انتوما للي وصلتونا لهاد الشي.. انتوما للي صنعتو هاد الجيل بهاد الوقاحة..
هاد الجيل مللي غادي يدير ثلاثين عام شوفو اش غادي تحكمو..
شخصيا منلوم لا التلاميذ لا الاساتذة.. بجوجهم ضحايا نظام ممنهج.. شعب مكلخ عطيوه بورطابل وشارجي ليه الانترنيت ورجع لور تفرج.
دعيناكم لله هو للي غادي يجازيكم..
الله يرحم الحسن الثاني.. اللهم الزيار ولا السيبة
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83
18 - جواد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:45
هذا جزاؤه ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه احتقار على رجل التعليم.
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47
19 - ابن سوس المغربي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:45
تربية فاسدة تعطيك.مثل هذه النماذج لو كان لدينا تعليم جيد أسر متعلمة تعرف كيف تربي أجيال لو كان لدينا التجنيد الاجباري لة كانت لظينا سجون تعاقب بالأعمال الشاقة و جعل كل مرتكب جريمة يحس بذتبه لما تكررت مثل هذه الأفعال
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54
20 - saidkaml الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:45
الاساتذة ماكيقريو ماكايربيو والو اصلا 90% منهم
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-99
21 - مهاجر سببي القضاء ضالم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:45
والله القضاء هو لغادي يخرج على الشعب المغربي لايعقل أستاذة تشرملات والعالم شاهد واقعة وحكموا عليه بأربعتة شهور هادي هي كرامة أستادة مسكينه لكي الله يا أختي حسبي الله ونعم وكيل فيكم يا قضاة المغرب
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65
22 - you الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:45
ومن سيصلح وجه الأستاذة، وكم سيتطلب هذا ماديا، وماذا لما سيخرج من السجن ويتجول أمامها وهي مكلومة مجروحة، وماذا...، وماذا...، ... لو أننا طبقنا العين بالعين لما تجرأ أحد على الإعتداء على أحد لعلمه مسبقا بأنه سينال نفس الأمر. وحينئذ سنرى هل المراهقون لا يعون ما يفعلون !!
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68
23 - زهير الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:47
قضاء فاشل و غير مستقل؛ بهذه نشجع المجرم أن يزداد اجرامه؛ المحكمة كان عليه الأخذ بنوع الجرم وليس حجم الضرر؛ اما غرامة فلن يؤديها بطبيعة الحال؛؛ القضاء فالح فقط في الزفزافي و رفاق الزفزافي
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59
24 - تطوانية الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:50
اتمنى ان يكون عبرة للباقي و أن تكون هذه الاربعة اشهر اصلاح و ليس انحراف
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34
25 - المختار الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:51
في ماذا سيفيد سجن التلميذ و اي اثر ستمحوها الغرامة المالية كما يقال the damage is done .نبتهل الى الله ان يلهمها الصبر و السلوان .ولا حول ولا قوة الا بالله.قلوبنا معك .
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19
26 - ل ي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:58
يجب إيجاد حل جدري لما تشهده المؤسسات التعليمية من تدني المستوى التحصيلي الخلل في المنظومة ككل ولا من يحرك ساكن فبدل أن نصلح سلوك التلميذ سيجعل منه السجن مجرم بكامل الأوصاف
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-16
27 - اليوسفي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:59
و ماذا بعد السجن؟والو لا خدمة لا تكوين في احسن الحالات باءع متجول‘ الحكم العادل : شرملة التلميذ كما شرمل الاستاذة و الحكم عليه بتنظيف قسم المعلمة لسنة و يدخل اصلاحية يتعلم صنعة ينفع بيها راسو و المجتمع و السلام
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11
28 - الرأي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:01
ردا على اﻷخت ميساء رقم 3
أخت الكريمة بالنسبة ل3أشهر فهي قليلة في حقه ﻷن هذا الشخص في نظري مجرم بالفطرة مهما تعددت اﻻسباب اﻻخطاء السابقة كالتساهل في حق التﻻميذ والتسامح معهم هو لولد لينا هذه الطينة من الجبناء والبﻻداء والمجرمين في نظري خاص إعادة النظر في الحكم باش يكون عبرة للغير
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14
29 - حميد عبد الرحمن الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:01
أولا :الحكم عادي وان كان غالبية الرأي العام ينتظر أشد من ذلك .
أما الحل فبيد الدولة ، هي من تريد عن قصد أن تكون معركة بين أبناء الشعب على القضيايا الهامشية
معركة بين المدرس والتلميذ هامشي عوض أن يكون محاربة الجهل وتعلم العلم والوعي
بين الابن والاب : أمور سطحية عوض بناء جيل يحمل شعلة التغير ...
الدولة تاخد الضرائب والثروات والكفاءات ولا تقدم اي انجاز وحلول وتقدم يجب ان تستقيل
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13
30 - 4 ا شهر ليست كافية الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:03
ا لى شرمل الاستادة اللي كتقريه وخسر وجهها ,ف4 اشهر ديال الحبس قليلة على الاقل خيصوا يدخل اتربا في الحبس 8 اشهر لكي لا يفكر في حمل سكين مرة اخرى ويعتدي على الغير
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9
31 - wood الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:05
الحكم و ان كان تحقيرا للمدرس لا يقدم و لا يؤخر لان عناصر الجريمة مكتملة . فلو ارتكبها تجاه شخص آخر لحكم عليه بأكثر من ذلك ، فالذي اعترض الموكب الملكي من اجل تسول قضية ما حكم عليه بثلاث سنوات سجنا مع انه لم يشكل خطرا على احد سوى على نفسه ، ففي هذه القضية موجبات التشديد قائمة و ليس للتلميذ اي مبرر على الاطلاق لفعلته سوى الاذاء و الابتزاز و ترهيب باقي المدرسين ، و من جانب الدولة فهي بصفة عامة تشجع بشكل غير مباشر التسيب في المدرسة العمومية و العنف ضد المدرسين ، اما الحكم فهو فقط من اجل حفظ ماء وجهها !!!
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11
32 - مالهم على هذه الزربة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:06
معرفت مال المحكمة على هذه الزربة مازال مكمل تا عام على هذه الكريساج اللي تكرساو فيه الاساتذة وحكمو على هادوك الاطفال مساكن. كانو يجورو واحد 6 اشهر اخرى ويخرجوهم يكملو خدمتهم في المؤسسات ديالهم . ياك غير اساتذة هادوك وهذا غير المغرب.
عمركم شفتو استاذة مقطع ليها التلميذ وجهها وعاد طلاع نزل من المحكمة وفاملتو عندهم الوجه باش يجيبو الكاميرة والورد ووتقو بدموع التماسيح الصلح.
راه خاص المحكمة تبدا بالمدير هو الاول تم النائب اللي كيسجلو من هب ودب كيحضيو غير الاستاذ يتغيب باش ينزلو عليه بالاقتطاع اما يوجدو ليه ظروف العمل الملائمة ويصفيو الثلامذ من الشفارة والقطاطعية الا.
.
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11
33 - علولة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:08
أقول للقاضي هل كانت أربعة شهور ستشفي غليلك لو كانت الاستاذة هي ابنتك أو زوجتك؟ طبعا لا كنت ستلقي عليه بسبعين عاما
لا حول ولا قوة الا بالله قضاة من الصنف المشؤوم
اولا عليك ان تحكم على آبائه باربعة شهور والمشرمل بثلاثين سنة أنفذه لكي يكون عبرة لمن خلفه
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10
34 - amazigh الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:09
لما أصبحت المدرسة بنفسها أداة للقضاء على القيم الاسلامية الرفيعة و التي لا تأمر إلا بالبر و المعروف و المعاملة الحسنة وتقدير العلم و المعلم ثم جاء من يُمكن لقيم أفضل ما يقال عنها أنها وضعت من مسؤولين أغبياء لا علم لهم و دراية ولا علاقة لهم لا بالعلم ولا بفنون التربية و لا بمقومات المجتمع المغربي ؛ فإن المدرسة أصبحت مستنقعا ضحلا بعد ما كانت منبعا صافيا عذبا تربي و تعلم و تهذب ..... ثم كنتيجة لا يجب أن ننتظر من المدرسة التي هي بهذه الحالة إلا أن ترسخ لمجتمع فاسد فتنتج شرطي فاسد و طبيب فاسد و مهندس فاسد بل و معلم فاسد .... لم ولن ترقى أمة من غير تعليم و بقيمها و مقوماتها و أول ذلك يبدأ من اللغة القومية الرسمية
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8
35 - كيف اصبح مجرما ؟ الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:10
هل ولد مجرما ؟ لقد ولدا رضيعا بريئا ، فكيف يتحول الى مجرم ؟ وتصرفات الاستاذة لم تدفعه الى عدم احترامها ؟ تعليمنا يحتاج الى مربيين اكفاء الى جانب الاسرة والمجتمع ، نحن لا نرض لابنائنا ولتلاميذتنا السجن بل نريد ان تفتح امامهم افاق يطلعون بها الى مستقبل افضل ، لا اخفي عليكم لقد مررت بتجربة قصوى خلال مرحلتي الدراسية ، كنت اعرف كلمة ظلم في الكتب او مكتوبة على السبورة ولكن هده الكلمة عشتها وكم كانت قاسية ، فلطفا يا نساء ورجال التعليم ، منكم نتعلم اكثر ، فان نورتونا فسنسير في طرق النور وان كان العكس سنعيش سويا في الظلمات
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-6
36 - Mokamed الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:10
ok mais qui va jujer les institeures qui ne font pas leur travail comme il le faut
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3
37 - لوسيور الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:13
أنا كأستاذ اطالب الوزارة ان ترغم الاساتذة بإرسال نماذج من فروض المراقبة الى السادة المفتشين..فبعض الاساتذة المنعدمي الضمير يضعون فروضا صعبة مخالفة للمنظومة التربوية..وهناك اساتذة خاصة اساتذة الرياضيات والعلوم الفيزيائية بسبب الفروض الصعبة يفرضون على التلاميذ اضافات ساعات للدعم..يجب وضع قانون زجري ضد ازواجية العمل وتفعيل مرسوم الوزير الاول...
هناك اساتذة متهاونون وآخرون انتهازيون بوتيكيون لا فرق بينهم وبين الفقهاء الكسكوسيون..الدولة تعاقب الضعيف وتغض الطرف عن الاساتذة...
اتننا نؤرخ لعصر العنف والانتقام..وسنخرج نشء تجري في دمائه انواع الحقد والكراهية..
هل بالسجن نصلح سلوك تلميذ طائش..اليوم فغي القسم وجدت طفلا يتيما بئيسا تفوح منه روائح كريهة جدا وبه مرض جلدي من كثرة الاوساخ..والله انه اشبه بانسان ادغال افريقيا ..هب انه صدر عنه فعل سيء اتجاه استاذ بطر هل نعاقبه بالسجن وهو لا يجد حتى دريهمات للحمام..من لايحم لا يرحم
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6
38 - Rhimou الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:28
ان ما يفسد تربيه الاولاد هو التسامح والتجاهل من الاباء والامهات.وبما ان الاستاذه لم تسمح لهذا المشاغب تكون قد اعطت درسا لكل اللذين وقفوا معه.
وسيتربى الكثيرمن زملاءه.والتناقد في الكلام لاينفع ايه عندك الحق ولكن سامحيه.
باش مره اخرى يعمل اكتر.لالا.احييك استاذه.
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7
39 - مومو الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:33
عقوبة جد مخففة يجب ان تصنف هده الجرائم ضد اﻵساتدة كالجريمة ضد اﻷصول لكون المعلم مثله مثل أولياء اﻻمر لتكون العقةبة مشددة.
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5
40 - يا للعجب الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:35
يا للعجب أصبح هذا الفعل عندنا غير ممنوع من الصرف: شرمل يشرمل...
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7
41 - Youness and Co الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:36
Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord répondre à ceux qui s'étonnent du jugement et je leurs dit sincèrement si ça aurait été leur fille ou leur mère ou même leur soeur est ce qu'ils auraiene agis de la même manière ? Bien sûr que non à partir du moment où le
problème est loin de nos familles tout le monde veut faire la morale. Pour revenir aux faits et ben ce jeune garçon aurait dû écoper de plusieurs années en prison pour être un exemple. Hier c'était le viol d'une jeune fille devant tout le monde et aujourd'hui agression d'un professeur et qu aura t on demain si les jugements de nos tribunaux sont laxistes?
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5
42 - استاذة إعدادي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:37
ارى ان التعليقات ذهبت في الاتجاه الصحيح لصالح الاستاذة والرغبة في تشدييد العقوبة على التلميذ والله لو خبرتم قلب تلك الاستاذة لوجدتم انه يحترق لوعة على ذلك التلميذ لكن اقول لكم هو حكم معقول لعله يكون عبرة للاخرين ولعله يتربى على عدم المساس بمعلمه الذي كما يقول المثل المغربي ( يمضغو وما سرطوش ) يتشدد معه لكن في صالحه لان كيف يعقل ان ترغب في تعليم ابنائك تعليما سليما ولا ترضاه للغير .هونوا عليكم الحكم قاس وأقسى منه عندما يخرج من السجن ويريد الاندماج صعب جدا
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-10
43 - المهدي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:37
يبدو أن الإصلاحية مفيدة للتلميذ المعتدي ليدرك مدى بشاعة تصرفه و٣ملايين يؤديها الأبوان الذان اعتبرا تصرف ابنهما ردا على صرامة الاستاذة . معقولة كذالك حتى لا تسلك بعض الأسر الغير الراضية نفس الطريقة وتسقط هبة الأستاذ.
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3
44 - جمال الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:41
لن أقول أن العقوبة مخففة، لكن أتساءل لماذا الوزارة الوصية المسؤولة الأولى على هكذا "جرائم" تلزم الصمت و تكتفي بمذكرات جوفاء تخلو من أدنى التدابير الزجرية التي تجعل التلاميذ لا يفكرون حتى في الإساءة اللفضية للأساتذة !!!
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5
45 - Amine الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:44
Je trouve que la prison d'un mineur, ça n'a jamais été une vraie solution, À mon avis il manque des psychologues dans les établissements et un vrai contact entre l'école et la famille de l'élève tout le long de son parcours scolaire. Je mets le privé et le public dans le même lot, avec un léger avantage pour le privé car les profs gonflent les notes pour la réputation de l établissement...
j'ai quelques pistes pour un futur meilleur: bien former les profs, faire confiance à ns eleves, accompagner les familles et arrêter de faire de la théorie...
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5
46 - hassan الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:45
الأساتذة الذين يصالحون الشمكارة هم من أوصلوا التعليم إلى الحضيض يجب الضرب على يد المجرمين
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9
47 - انوار الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:49
المحكمة عليها بسجن وتغريم المجتمع و وزارة التربية لأن التلميد هو ضحية لهما
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5
48 - عبدو الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:51
مثل الحكم ليس راذعا ؛ بطريقة التخوف من الحقوقيين او صغر السن .على الاقل كان من المفروض سجنه مدة ما تبقى من دراسته سجن ودراسة .
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49 - مغربي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:51
كم من معلم الحق تلميذ بعاهة مستديمة ولاعقاب
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-6
50 - samir الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:51
أربعة أشهر قليلة عليه كان خاصو 3 سنين باش يتربا مزان ويفكر ألف مرة قبل ما يتعدا على شي حد
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51 - Abdelfattah الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:52
لو كنت في مكان القضي الذي حكم عليه بهذه المدة التافهة لشرلمته ثم شلضته ثم رميته من الكاطريام ديال المحكمة وتركته للناس يقضون حاجتهم عليه وذالك اضعف الايمان
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52 - Jim الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:52
. لو كنت القاضي لحكمت عليه بسنتين سجنا نافدة
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53 - nabil الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:54
le message envoyer par ce jugement ,vous pouvez commetre n importe quel crime vous allez vous en sortir mais laisser le makhzn tranquile sinon on peux meme vous executez....
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54 - yousd الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:56
القاضي لا يمكن أن يحكم بأكثر المدة الأقصى التي حددها القانون لدالك يجب أولا تغيير القوانين المتعلقة بالقاصرين او تحديد سن القانوني للقاصر ف 14ستة.
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55 - هاهوهي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:57
استغرب للمتعاطفين مع هذا المجرم القادم مستقبلاً. من وعي الناس أنه كل فرد يضع نفسه في مكان الضحية. ثم يحكم. هل كان سيسامح المجرم على اجرامه. بعض المعلقين راو في سجنه. إنه سيزيد من اجرامه. و ما الذي سيصلح سلوكه. أسرته ههههه لو كان هذا صحيحا ما صار مجرما. اتفق العرب على إلا يتفقوا. و أقول للمحكمة شكرا على الحكم ولو انك قصرتي بعض الشيء المستحق سنة كأقل مدة. و أقول لمربية الاجيال تحية والف تحية تقدير لعدم التنازل و حفظا لكرامتك سيدتي الفاضلة
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56 - الزمر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:00
السلام، معاقبة بالسجن لم يكن يوما من الأيام حل في مشاكل التعليم. بل التعليم هو الدي فشل والدليل أن في يومنا هذا أصبحنا نرسل أبنائنا إلى المدارس لتعلم العلم هدا ادا حالفهم الحض غير دالك الى السجون ؟ فلابد أن تاخدو هدا في الحسبان يا مغاربية.
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-5
57 - د المجاطي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:02
هنا على الاستادة الضحية لهدا الحكم المخفف على المجرم ان ترفع دعوى قضائية اخرى بالمحكمة الجنائية ضد الجاني الدي ارتكب محاولة القتل مع سبق الاصرار والترصد مباشرة امام التلاميد وزوج الضحية لموظفة حكومية اثناء مزاولة عملها وتنصب محامي وتحضر للجلسات والا سيطلقون سراحه ليعود بتحريض اصدقائه المخدرين ولاتضعفي فالكل معك والله سبحانه لايضيعك وهو الوكيل العدل المنتقم الملك فهناك استادة اخرى مدبوحة بمنزلها من تلميد مشرمل
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58 - jalal karim الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:15
he is very happy now what a shame 4 month what a shame
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59 - مغربي حر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:16
الحمدلله أن أصبح عندنا مدارس تحضيرية واعدادية تحضر التلميذ من بداية عمره الى أن يصبح مراهقا وتعمل له إستعداد ليصبح من دوي السوابق. المدرسات اولا لامكان لهم في التعليم لان أبناءنا وفلادات اكبادنا لا ولن يتعلموا شيء لأن السيدة المحترمة الاستادة تكون غائبة لفترة طويلة اما انها في عطلة ولادة أو أن ظروف ابنها لم تسمح لها بالخروج من البيت بدون ارضاعه واخيرا الحمدلله أننا تعلمنا ودرسنا ايام بوكماخ و pour bien apprendre et comprendre le français الزمن الجميل ونحن الآن في البيت نعلم ابنائنا الدور اللي هو في الأصل منوط للمدرسة الصبر جميل يا ابني فإن الله معك
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60 - رحماء الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:28
إنشاء الله محكمة الاستئناف فيها قضاة رحماء ستنصفه وتحكم ببراءته أوتحكم بعقوبة موقوفة التنفيد ليعود إلى دراسته ،لان هَمَّ الطرف الخصم هو تدميرمستقبله، وتسقط عنه الغرامة خاصة أن العائلة فقيرة فقرا مدقعا وأتمنى ألاتكترث لضغوطات رجال التعليم."ضربو وبكى وسبقو وشكى"
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-10
61 - abdou الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:47
يستاهل هدا الحكم . لكن لكن متأكدين ان هده المدة التي سيقضيها بالإصلاحية يتحول إلى مجرم حقيقي .
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62 - الخطابي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:51
دريس صاحب التعليق 7اللي كعلق بالفرونسي وقال ان حشومه وعيب دخلو الطفل لحبس .اقول لك سي دريس ديك الفغونسي مخداماش هنا كون شرمل لم بنتك ولا ختك او مك مغتقولش هاد الهضره.
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63 - مغربي معاصر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:53
لست متفق مع الحكم الدي لحق التلميد كان من الافضل فتح تحقيق مع هاته الاستادة لمعرفة ملابسات هدا الاعتداء حيت ان جل التلاميد يقولون انها معتدية و تسب و لا تدرس جيدا وتضربهم فقبل تربية التلميد يجب تربية هاته الموظفين التي لا اضن انها تستحق لقب استادة لمادا لم تتنازل للتلميد و الصلح و تغلب مصلحته كتلميد
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-9
64 - عدالة فاسدة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:59
عدالة فاسدة بما لها من معنى أهذا المجرم بافعاله لا يستحق إلا أربعة أشهر إنهم يشجعون الإجرام
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65 - adel الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:10
ا لى الاخت ميساء رقم3 هذالتلميذبلغ من العمر 17 سنة من عمره ولم تستطع عائلته تربيته وتعليمه الاخلاق وبعد ان اصبح مجرما تطلبين من الغير ان يعلمه الاخلاق.هذا الحكم قليل في حقه وفي حق عائلته التي لم تحسن تربيته.
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66 - ادريس الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:21
لاشك أن الحكم هو اقتناع القاضي بدلائل الأستاذة أما الحقيقة يعلمها الله والأستاذة والتلميذ .
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67 - youssef toura الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:21
ان من " شرمل " بين قوسين الأستاذة أو الأستاذ أو المعلم بصفة عامة ومباشرة ، هو من منع ضرب الأستاذه لابنه وتلميذه ، ومعاقبته على سوء تصرفه وتدبيره ، ومن يدافع عن حق " عق " التلميذ باسم الحرية والكرامة ، وهو أبعد ما يكون الى الحرية والى الكرامة في شيء ، وان من شرملهم هو : من أطلق لابنه وبنته العنان ليسبوا أستاذهم ، وليدوسوا كرامته بعدم احترامهم له وتقدير كدحه وتربيته لهم وفنائه لعمره كله وفي حقهم ... لذا نرجو اعادة النظر في كل طرف وفيما لديه ، وما عليه ، وليقف كل منا وقفة تأمل وحكمة في كل ما يجري ، ولن يغير الله حالتنا حتى نتغير أولا ، وحتى نغير ما نفوسنا من حقد وكبر وعجرفة وانتهازية وعلو ... " ان الله لا يغير ما بقوم ، حتى يغيروا ما بأنفسهم " صدق الله العظيم .
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68 - بوطوز الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:23
( اهتزت مؤخرا على وقع جريمة بشعة كان بطلها تلميذ). المرجو من الصحافة المغربية تغير كلمة بطل في هذه الحالة وهو مقترف الجريمة وقام بعمل مشين و انتم تنادونه بالبطل. البطل هم من يقوم بالمساعدة و التضحيات كما نشاهذ في السينما. يجب نستبذل كلمة بطل بكلمة مقترف أو معتذي. هذا اسلوب يشجع على تشرميل وشكرا.
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69 - de passage الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:31
pourquoi il est pauvre , parce que il a agressé la prof , ou parce que sa mère a commencé l agression contre la prof , je ne comprends pas comment vous le trouvez pauvre enfant ?
tout comme je comprends pas toutes les personnes qui veulent que la prof pardonne à ce minable ?
vous n'avez pas vu sa mère , c'est son fils , il ne peut être qu'un mchrmel .
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70 - said الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:36
هناك من استغل هدا الحدث ليصب جام غضبه على رجال التعليم.لالشيء الا لانه انسان فاشل ويعلق فشله على الاستاد بزاف عليك رجال التعليم
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71 - Houssam الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:41
سيخرج من السجن لأستكمال اجرامه .حكم لا معنى له أمام ما قام به في حق من قيل فيهم :كاد المعلم أن يكون رسولا.
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72 - اومحند الحسين الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:55
يجب تمشيط نواحي للمؤسسات التعليمية بكل أصنافها من تجار شباب لحبوب مهلوسة،،،قد تصل في أغلب الأحيان ان تباع هذه الحبوب المخدرة حتى داخل فناء المؤسسة اثناء استراحة التلاميذ،، وهذا امر خطير قد يصل تأثيره الى داخل الفصل الدراسي ،،،،
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73 - سوسن الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:12
صدق من قال العدل اساس الاستقرار..باي باي المغرب. سرق هاتف في دولة غربية فحكم على السارق ب مدة18 سنة سجنا نافذة..وللفكرة مازال مغني مغربي محروم من الحرية بمجرد الشك في اغتصابه لفتاة ماكرة..هؤلاء حكام يحترمون شعوبهم اما نحن. [email protected]#&
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74 - واحد بنادم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:14
ماشي مشكل أ لحنينة ديالي... حتى دابا يشرملك شي برهوش ونتعاملو معاه بحال داك الشي ديال السويد و الدانمارك و داك الشي... ديال الأرنبات...
آآآآآ للا مولاتي خلاص من الأحلام هاداك البرهوش راه خصو - هو و أمثاله- أقسى العقوبات تعد بالسنين الطوال و ليس الشهور,,,
دصرتو علينا البزاوز,,,
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