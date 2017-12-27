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كُتّاب وآراء
المحكمة تقضي بسجن وتغريم "مشرمل" أستاذةٍ في الدار البيضاء
أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، التلميذ المتهم بالاعتداء على أستاذة بثانوية الحسين بن علي بالحي المحمدي، والتي هزت قضيتها الرأي العام الوطني، وقضت في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا.
كما قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها، بعدما لم تتم إجراءات الصلح بين أسرة التلميذ والأستاذة رشيدة مكلوف، المعتدى عليها، بتغريم التلميذ مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، مع إحالته على إصلاحية السجن المحلي بعين السبع (عكاشة).
وصدر هذا الحكم من طرف الهيئة بعد إدخال الملف للمداولة، عقب مرافعات لمحامية التلميذ، في ظل غياب الأستاذة المعتدى عليها، مطالبة بضرورة حضورها لمعرفة الضرر الذي لحق بها ومعاينته من طرف المحكمة.
ويأتي هذا الحكم بعد مدة قصيرة على إصدار المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات حكما مماثلا على تلميذ كان قد ظهر في شريط وهو يعنف أستاذه، حيث قضت بسجنه لمدة شهرين بمركز لحماية الطفولة.
وكانت مدينة الدار البيضاء اهتزت مؤخرا على وقع جريمة بشعة كان بطلها تلميذ، فيما الضحية ليست سوى أستاذته، التي "شرمل" وجهها احتجاجا على طرده من المؤسسة.
وجاءت هذه الواقعة أسابيع قليلة على واقعة اعتداء تلميذ على أستاذه بمدينة ورزازات، حيث وجه له لكمات كما ظهر في شريط تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الرأي العام يندد بهذه الممارسات التي تسيء إلى المدرسة المغربية.
وعبرت فعاليات نقابية وجمعوية، وكذا الأطر التربوية ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تذمرهم واستيائهم من التصرف الصادر عن التلميذ المذكور، مطالبين بمعاقبته حتى يكون عبرة لباقي التلاميذ.
وإثر هذه الواقعة، بادرت عدة هيئات حقوقية وجمعوية ورسمية إلى تنظيم لقاءات في الأسابيع الماضية، نددت من خلالها بظاهرة العنف المدرسي التي تخترق المؤسسات المغربية، داعية الجميع إلى التعاون وإعداد تصورات من أجل وضع حد لتناميها في الوسط التعليمي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (74)
هاد الجيل مللي غادي يدير ثلاثين عام شوفو اش غادي تحكمو..
شخصيا منلوم لا التلاميذ لا الاساتذة.. بجوجهم ضحايا نظام ممنهج.. شعب مكلخ عطيوه بورطابل وشارجي ليه الانترنيت ورجع لور تفرج.
دعيناكم لله هو للي غادي يجازيكم..
الله يرحم الحسن الثاني.. اللهم الزيار ولا السيبة
أخت الكريمة بالنسبة ل3أشهر فهي قليلة في حقه ﻷن هذا الشخص في نظري مجرم بالفطرة مهما تعددت اﻻسباب اﻻخطاء السابقة كالتساهل في حق التﻻميذ والتسامح معهم هو لولد لينا هذه الطينة من الجبناء والبﻻداء والمجرمين في نظري خاص إعادة النظر في الحكم باش يكون عبرة للغير
أما الحل فبيد الدولة ، هي من تريد عن قصد أن تكون معركة بين أبناء الشعب على القضيايا الهامشية
معركة بين المدرس والتلميذ هامشي عوض أن يكون محاربة الجهل وتعلم العلم والوعي
بين الابن والاب : أمور سطحية عوض بناء جيل يحمل شعلة التغير ...
الدولة تاخد الضرائب والثروات والكفاءات ولا تقدم اي انجاز وحلول وتقدم يجب ان تستقيل
عمركم شفتو استاذة مقطع ليها التلميذ وجهها وعاد طلاع نزل من المحكمة وفاملتو عندهم الوجه باش يجيبو الكاميرة والورد ووتقو بدموع التماسيح الصلح.
راه خاص المحكمة تبدا بالمدير هو الاول تم النائب اللي كيسجلو من هب ودب كيحضيو غير الاستاذ يتغيب باش ينزلو عليه بالاقتطاع اما يوجدو ليه ظروف العمل الملائمة ويصفيو الثلامذ من الشفارة والقطاطعية الا.
.
لا حول ولا قوة الا بالله قضاة من الصنف المشؤوم
اولا عليك ان تحكم على آبائه باربعة شهور والمشرمل بثلاثين سنة أنفذه لكي يكون عبرة لمن خلفه
هناك اساتذة متهاونون وآخرون انتهازيون بوتيكيون لا فرق بينهم وبين الفقهاء الكسكوسيون..الدولة تعاقب الضعيف وتغض الطرف عن الاساتذة...
اتننا نؤرخ لعصر العنف والانتقام..وسنخرج نشء تجري في دمائه انواع الحقد والكراهية..
هل بالسجن نصلح سلوك تلميذ طائش..اليوم فغي القسم وجدت طفلا يتيما بئيسا تفوح منه روائح كريهة جدا وبه مرض جلدي من كثرة الاوساخ..والله انه اشبه بانسان ادغال افريقيا ..هب انه صدر عنه فعل سيء اتجاه استاذ بطر هل نعاقبه بالسجن وهو لا يجد حتى دريهمات للحمام..من لايحم لا يرحم
وسيتربى الكثيرمن زملاءه.والتناقد في الكلام لاينفع ايه عندك الحق ولكن سامحيه.
باش مره اخرى يعمل اكتر.لالا.احييك استاذه.
problème est loin de nos familles tout le monde veut faire la morale. Pour revenir aux faits et ben ce jeune garçon aurait dû écoper de plusieurs années en prison pour être un exemple. Hier c'était le viol d'une jeune fille devant tout le monde et aujourd'hui agression d'un professeur et qu aura t on demain si les jugements de nos tribunaux sont laxistes?
j'ai quelques pistes pour un futur meilleur: bien former les profs, faire confiance à ns eleves, accompagner les familles et arrêter de faire de la théorie...
tout comme je comprends pas toutes les personnes qui veulent que la prof pardonne à ce minable ?
vous n'avez pas vu sa mère , c'est son fils , il ne peut être qu'un mchrmel .
آآآآآ للا مولاتي خلاص من الأحلام هاداك البرهوش راه خصو - هو و أمثاله- أقسى العقوبات تعد بالسنين الطوال و ليس الشهور,,,
دصرتو علينا البزاوز,,,