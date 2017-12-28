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كُتّاب وآراء
تدخّل طبّي ينقذ شابا حاول الانتحار نواحي سطات
أقدم شاب مساء اليوم الأربعاء على محاولة الانتحار عن طريق تناول مادّة سامّة بمسقط رأسه بجماعة خميس سيدي امحمد بن رحال، قبيلة أولاد بوزيري نواحي مدينة سطات، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى المدينة من أجل تلقي العلاج، حيث لازال تحت المراقبة الطبية إلى حدود الآن.
ووفق مصادر هسبريس فإن الشاب "ج، ب"، المزداد سنة 1988، والذي يمتهن الفلاحة، ومتزوج وله ابن، ويقطن بدوار أولاد سعيد بن علي التابع للجماعة الترابية خميس سيدي محمد بن رحال، قام مساء اليوم بتناول مادة سامة في محاولة لإنهاء حياته بمنزل أسرته، لأسباب رجّحت المصادر نفسها أن تكون اجتماعية وعائلية.
وزادت المصادر ذاتها أن أفرادا من الدرك الملكي بالمركز الترابي مشرع بن عبّو سرية سطات، وممثلا عن السلطات المحلية بأولاد بوزيري، انتقلوا إلى منزل المعني بالأمر وقاموا بتوجيهه عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى سطات، حيث لازال يتلقى العلاج.
وفتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، لتحديد أسباب إقدام الشاب على محاولة الانتحار.
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تعليقات الزوّار (3)
وما دواعي استفحالها ؟؟؟؟