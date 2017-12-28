24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2912:3415:0817:3018:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. عدم التصريح بأموال الانتخابات يعيد ممتلكات السياسيين إلى الواجهة (5.00)

  2. غياب الحاضنات يُسبب وفيات مواليد "خدّج" في مستشفى سطات (5.00)

  3. طوكيو تلهم الرباط إحداث حافلات خاصة بالنساء لمكافحة العنف (5.00)

  4. "اَلْمُدِيرُ التَّرْبَوِيُّ"، اَلْحَلَقَةُ الْأَضْعَفُ دَاخِلَ الْمَنْظُومَةِ التَّرْبَوِيَّةِ (5.00)

  5. "دراسة بنزكري": قوانين الماء بالمغرب تُخالف الاتفاقيات الدولية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تدخّل طبّي ينقذ شابا حاول الانتحار نواحي سطات

تدخّل طبّي ينقذ شابا حاول الانتحار نواحي سطات

تدخّل طبّي ينقذ شابا حاول الانتحار نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:10

أقدم شاب مساء اليوم الأربعاء على محاولة الانتحار عن طريق تناول مادّة سامّة بمسقط رأسه بجماعة خميس سيدي امحمد بن رحال، قبيلة أولاد بوزيري نواحي مدينة سطات، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى المدينة من أجل تلقي العلاج، حيث لازال تحت المراقبة الطبية إلى حدود الآن.

ووفق مصادر هسبريس فإن الشاب "ج، ب"، المزداد سنة 1988، والذي يمتهن الفلاحة، ومتزوج وله ابن، ويقطن بدوار أولاد سعيد بن علي التابع للجماعة الترابية خميس سيدي محمد بن رحال، قام مساء اليوم بتناول مادة سامة في محاولة لإنهاء حياته بمنزل أسرته، لأسباب رجّحت المصادر نفسها أن تكون اجتماعية وعائلية.

وزادت المصادر ذاتها أن أفرادا من الدرك الملكي بالمركز الترابي مشرع بن عبّو سرية سطات، وممثلا عن السلطات المحلية بأولاد بوزيري، انتقلوا إلى منزل المعني بالأمر وقاموا بتوجيهه عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى سطات، حيث لازال يتلقى العلاج.

وفتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، لتحديد أسباب إقدام الشاب على محاولة الانتحار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - أبو علي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:20
انتشرت ظاهرة الإنتحار في كل من نواحي سطات وبن حمد وإقليم شفشاون .ماذا عن هذه الظاهرة
وما دواعي استفحالها ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - bro الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:54
اه يا وليدي كون مشيتي تانتاحرتي لا دنيا لا اخرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - بشرى الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:23
ظاهرة الانتحار أصبحت ظاهرة جل مناطق المغرب لها أسباب عديدة البطالة وعدم توفر عمل غلاء المعيشة ناهيك عن الاحتقار والدونوية وعدم الاعتبار لاكن يبقى الوزاع الديني هو الاهم البعد عن الله من أسباب تنامي الظاهرة بالمغرب نسأل الله العفو والعافية للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.