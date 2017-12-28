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كُتّاب وآراء
توقيف لصوص أدوية فلاحية من ضيعات اشتوكة
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، الأربعاء، شخصيْن، ضمن عصابة إجرامية تنشط في مجال سرقة الأدوية الكيماوية الفلاحية باهظة الثمن، من داخل الضيعات الفلاحية بالمدار السقوي لسد يوسف بن تاشفين.
وجاء توقيف المعنيّين على إثر شكايات توصّلت بها المصالح الدركية باشتوكة آيت باها، لا سيما بكل من منطقتي بلفاع وآيت اعميرة، حيث تم تفعيل تحريّات دقيقة، أسفرت عن الاهتداء إلى الواقفين وراء تلك العمليات.
وحُجزت لدى الموقوفيْن سيارة نفعية ودراجة ثلاثية العجلات، كانت تُستعمل في نقل المواد المسروقة. كما أفضى تفتيش منازل المشتبه بهما إلى حجز كميات مهمة من تلك الأدوية، التي تعرّف عليها أصحابها بسهولة.
وبتعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، وُضع الموقوفان تحت الحراسة النظرية بسرية الدرك ببيوكرى، التي يخضعان فيها لتحقيق مُعمّق من أجل الكشف عن باقي شركائهما المحتملين، بغية توقيفهم وإحالتهم على العدالة.