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الرئيسية | حوادث | الأمن ينهي مغامرة بائع نقانق فاسدة وسط فاس

الأمن ينهي مغامرة بائع نقانق فاسدة وسط فاس

الأمن ينهي مغامرة بائع نقانق فاسدة وسط فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:05

أوقفت المصالح الأمنية لفاس، اليوم الأربعاء، بائعا للمأكولات الخفيفة متهما بترويج نقانق تشكل خطرا على صحة المستهلك، بمطعمه الكائن بحي المصلى الشعبي بمقاطعة جنان الورد.

وذكرت مصادر هسبريس أن توقيف المتهم جاء إثر زيارة مفاجئة قامت بها اللجنة الصحية لمطعمه، بأمر من السلطات المحلية، التي توصلت بإخبارية تفيد ترويج المتهم لنقانق مشكوك في سلامتها، مبرزة أنه تم حجز مخزون المطعم المذكور من النقانق، التي تبين أن مصدرها هو الذبيحة السرية.

هذا، وتم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Jamal الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:28
و الحمد لله كنت خائفا ان تكون نقاتل كلاب و قطط. اللهم استرنا و أستر ولادنا يا رب. الطمع يولد الجشع
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2 - علي ناصر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:30
النقانق مصنوعة من لحوم الذبيحة السرية ام من لحوم حجز طرف منها في نفس المنطقة حسب ما روجه منبر إعلامي محلي(فاس) هذا الْيَوْمَ، مصادفة عجيبة وغريبة،
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1
3 - الشينوي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:57
سبحان الله حتى النقانق المغربية لْقاوهم كيمارسو الفساد
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