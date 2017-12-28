الأمن ينهي مغامرة بائع نقانق فاسدة وسط فاس

رشيد الكويرتي من فاس

أوقفت المصالح الأمنية لفاس، اليوم الأربعاء، بائعا للمأكولات الخفيفة متهما بترويج نقانق تشكل خطرا على صحة المستهلك، بمطعمه الكائن بحي المصلى الشعبي بمقاطعة جنان الورد.

وذكرت مصادر هسبريس أن توقيف المتهم جاء إثر زيارة مفاجئة قامت بها اللجنة الصحية لمطعمه، بأمر من السلطات المحلية، التي توصلت بإخبارية تفيد ترويج المتهم لنقانق مشكوك في سلامتها، مبرزة أنه تم حجز مخزون المطعم المذكور من النقانق، التي تبين أن مصدرها هو الذبيحة السرية.

هذا، وتم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على العدالة.