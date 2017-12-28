الأمن يوضح دافع التدخل لإفراغ مسكن بمريرت

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر أمني أن عدم الامتثال لتنفيذ حكم قضائي كان وراء تسخير القوة العمومية والاستعانة بعناصر الشرطة، تعليقا على انتشار شريط فيديو مدته 54 ثانية، "يوثق لتدخل باشرته عناصر الأمن من أجل تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإفراغ مسكن كائن بحي محمد أنطوطو بمدينة مريرت".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه كانت المرة الثالثة التي تتم فيها محاولة تنفيذ الحكم القضائي المذكور، "غير أن صعوبات مادية عرقلت التنفيذ في المرات السابقة بسبب رفض ساكني المنزل الامتثال لمنطوق الحكم".

ووفق المصدر ذاته، فإن أحد أفراد الأسرة موضوع حكم الإفراغ "صعد إلى سطح المنزل ورشق أفراد القوة العمومية بالحجارة، معرضا أمنهم وسلامتهم للخطر، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة بهذه المستجدات، قبل أن تتم ملاحقة المشتبه به وتوقيفه بتهمة تحقير مقرر قضائي وتعريض أفراد القوة العمومية للعنف أثناء مزاولتهم مهامهم".

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به رفقة والدته تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهما في حالة اعتقال، صباح الأربعاء، برفقة خمسة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في الاعتراض على تنفيذ الحكم القضائي المذكور.