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الرئيسية | حوادث | الأمن يوضح دافع التدخل لإفراغ مسكن بمريرت

الأمن يوضح دافع التدخل لإفراغ مسكن بمريرت

الأمن يوضح دافع التدخل لإفراغ مسكن بمريرت
هسبريس من الرباط
الخميس 28 دجنبر 2017 - 07:43

أفاد مصدر أمني أن عدم الامتثال لتنفيذ حكم قضائي كان وراء تسخير القوة العمومية والاستعانة بعناصر الشرطة، تعليقا على انتشار شريط فيديو مدته 54 ثانية، "يوثق لتدخل باشرته عناصر الأمن من أجل تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإفراغ مسكن كائن بحي محمد أنطوطو بمدينة مريرت".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه كانت المرة الثالثة التي تتم فيها محاولة تنفيذ الحكم القضائي المذكور، "غير أن صعوبات مادية عرقلت التنفيذ في المرات السابقة بسبب رفض ساكني المنزل الامتثال لمنطوق الحكم".

ووفق المصدر ذاته، فإن أحد أفراد الأسرة موضوع حكم الإفراغ "صعد إلى سطح المنزل ورشق أفراد القوة العمومية بالحجارة، معرضا أمنهم وسلامتهم للخطر، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة بهذه المستجدات، قبل أن تتم ملاحقة المشتبه به وتوقيفه بتهمة تحقير مقرر قضائي وتعريض أفراد القوة العمومية للعنف أثناء مزاولتهم مهامهم".

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به رفقة والدته تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهما في حالة اعتقال، صباح الأربعاء، برفقة خمسة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في الاعتراض على تنفيذ الحكم القضائي المذكور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متأمل الخميس 28 دجنبر 2017 - 08:06
رجال الأمن هم من يسهرون ليل نهار على حفظ أمن المملكة واستقرارها فلولاهم بعد الله لدخلت القاعدة
والدواعش ليعيثوا في البلاد دمارا وخرابا ولهذا كل من يهينهم أو يعتدي عليهم فإنه يعتدي على الوطن وأمن
الوطن وأتمنى من المسؤولين إعادة النظر في قانون الإفراغ لأنه يسيئ للوطن والمواطنين فلا يعقل أن يسكن الإنسان في منزل عشرات السنين ثم يجبر للخروج
ليجد ثمن الكراء مرتفع جدا.
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-9
2 - hamid الخميس 28 دجنبر 2017 - 08:09
تنفيذ الأحكام على الدراويش والمحكورين. نعم لتطبيق القانون ولكن ليكن على الجميع. فالملاحظ ان الأمن في مريرت يعيش فراغ وكانت المناسبة لتحريك عناصره. فأخاف ان تصبح مثل الحسيمة او جرادة وحينها سيجد رجال الأمن ما يندمهم على اختيارهم هذه المهنة.
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8
3 - الهاشمي الخميس 28 دجنبر 2017 - 08:24
إذا كان المكتري يسكن في بيت أكثر من 20سنة فما فوق ويؤدي لصاحب العقار واجب الكراء ووقع نزاع بين الطرفين لا أظن أنه على القضاء النطق بحكم الإفراغ لما يترتب عليه من تشرد ومشاكل إجتماعية كثيرة.
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9
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