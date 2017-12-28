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كُتّاب وآراء
المخدرات توقع بـ5 أشخاص في قبضة درك أركمان
تمكنت عناصر الدرك التابعة لسرية قرية أركمان، من اعتقال خمسة مشتبهين بالاتجار في المخدرات بجماعة أركمان التي تبعد عن الناظور بحوالي 25 كيلومترا.
وقد حجزت المصالح الأمنية المذكورة كمية كبيرة من المخدرات وعددا من الأقراص المهلوسة بداخل سيارة مزورة من نوع "مرسيديس 220" وسيارتين فارهتين رباعيتي الدفع، بالإضافة إلى طن ونصف الطن من البنزين الممتاز يستعمل في زوارق مائية من نوع "غوفاست" السريعة.
وخلال التحقيق الأولي مع الموقوفين بسرية الدرك، تم الكشف على خمسة آخرين شركاء لهم لاذوا بالفرار فور مداهمة عناصر الدرك للضيعة الفلاحية التي كانوا يوجدون بها، ليتم وضعهم في مذكرة بحث.
فيما تم الاحتفاظ بالمشتبهين تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم حول تهريب المخدرات وتحديد ارتباطاتهم المحتملة بشبكات إجرامية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه.
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات الحثيثة التي يبذلها عناصر الدرك بسواحل الناظور، الرامية إلى مكافحة الظواهر الإجرامية، خصوصا تلك المتعلقة بالاتجار وتهريب المخدرات.